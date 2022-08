Anderlecht gooit Europese vloek na 4 jaar van zich af in penaltythriller

De match in een notendop:

Anderlecht speelt bonus uit heenmatch kwijt

Alles te herdoen dus voor de Brusselaars die een krappe voorsprong verdedigden uit de heenwedstrijd. Bijna maakte Cédric Itten - die moederziel alleen stond - er ook 0-2 van via een kopbal, maar de Young Boys-spits knikte onbegrijpelijk over.

De match opende nerveus, met veel fouten, maar zonder echte kansen. Tot na 30 minuten de Congolees Meschack Elia - die in het verleden kort voor Anderlecht uitkwam - plots het strafschopgebied insneed. Wesley Hoedt reageerde niet doortastend genoeg en Elia maakte er 0-1 van.

Een thriller van formaat had Anderlecht nodig om zich voor het eerst in lange tijd nog eens te plaatsen voor een Europese groepsfase, maar de troepen van Mazzu hebben het toch klaargespeeld.

Ultieme save Van Crombrugge

Aan de overzijde probeerden vooral Lior Refaelov en Fabio Silva het te forceren. Silva was er dichtbij, maar Ali Camara redde zijn poging op de lijn. Diep in de tweede helft nam de spanning alleen maar toe.



Zowel Itten als de Sebastiano Esposito, die goed inviel, werden afgevlagd voor buitenspel. In het absolute slot van de reguliere speeltijd kopte Benito Raman ook nog pal op doelman Von Ballmoos.



De verlengingen leken op niets uit te draaien, tot Raman zich plots kon doorzetten en op de paal trapte. Ook Amir Murillo kon het niet beslechten. De allerlaatste kans was voor Young Boys. Van Crombrugge had een fenomenale beenveeg in huis op de afgeweken vrije trap van Rieder.



Penalty's moesten beslissen wie naar de poulefase mocht. Hoedt, Esposito en de piepjonge Sadiki namen hun verantwoordelijkheid en knalden feilloos binnen. Een redding van Van Crombrugge en een onbesuisde Zwitserse misser zorgden ervoor dat de zwakke strafschop van Stroeykens niet werd afgestraft.



Anderlecht vierde alsof het de titel won. Het Lotto Park in extase.