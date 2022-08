Van Bommel voor Basaksehir: "Als we met lelijk voetbal doorgaan, snapt het publiek dat wel"

Basaksehir-hoofdcoach Emre Belozoglu heeft nog niet de vereiste trainerslicentie en dus mocht assistent Erdinç Sözer de honneurs waarnemen op de persconferentie van de Turken.



"De wedstrijd van morgen is heel belangrijk voor ons. We zijn er klaar voor, de motivatie is er zeker en vast. We hopen natuurlijk dat we gaan winnen en dat we ons plaatsen voor de poulefase", sprak hij.



De sfeer op de Bosuil boezemt Sözer geen angst in. "In Turkije is het vaak nog intenser. Op dat vlak voorzie ik geen moeilijkheden."