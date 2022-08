Ambitieus Antwerp moet Europees toneel nu al verlaten na pijnlijke avond tegen Basaksehir

Antwerp - Istanbul Basaksehir in een notendop:

Basaksehir scoort bij eerste kans

In een volle en verwachtingsvolle Bosuil begon Antwerp aan zijn laatste horde richting de groepsfase van de Conference League. Na de 1-1 in Istanbul zou een thuisoverwinning dus altijd voldoende zijn voor kwalificatie.

Vreugde na gelijkmaker is van korte duur

In de tweede helft ging Antwerp verder op hetzelfde elan met veel druk vooruit en ook kansen. Eerst was een steekbal van Miyoshi nog net te hard voor Frey en even later kopte Ndayishimiye een voorzet net voor de neus van de Zwitser weg.

De druk was immens en net voor het uur ging Babacan in de fout. De 34-doelman voetbalde te nonchalant uit, tikte de storende Ekkelenkamp aan en de bal ging op de stip. Frey maakte met veel overtuiging gelijk.

Istanbul Basaksehir leek klaar om helemaal verslonden te worden, maar de ervaren Turken deelden meteen weer een stevige slag uit. Chouiar nam De Laet te grazen met een flukse versnelling en bood Okaka de 1-2 aan.

Mark van Bommel greep meteen in en haalde Frey en Miyoshi, die bezig waren aan een uitstekende wedstrijd, naar de kant voor Valencia en Janssen. De invallers zouden nooit hun stempel kunnen drukken.

Antwerp kwam na de 1-2 eigenlijk niet meer dreigen en het waren de Turken die de controle overnamen. Vlak voor tijd deed de ingevallen Aleksic de boeken helemaal toe na uitermate slap verdedigen van Yusuf.

Geen 5 Belgische ploegen in Europa dus. Antwerp is er niet bij in de Conference League en zal zich moeten richten op de Jupiler Pro League en de beker.