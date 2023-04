LIVE (21u): Vanhaezebrouck kiest voor Nurio en behoudt vertrouwen in Roef

Quizje: kunt u de elf Gent-spelers opnoemen die zes jaar geleden aan de aftrap stonden tegen Tottenham?





Straks het antwoord.





Opgepast, want Sven Kums - meubelstuk bij de Buffalo's - zat toen bij Anderlecht. "Ik ben nog niet zoveel in Londen geweest", lachte hij op de persconferentie. "Enkel voor citytrips. Laat ons er een mooie herinnering van maken."



Dan zal Gent, in tegenstelling tot vorige week, wel op de afspraak moeten zijn in de openingsfase. "Vooral onze eerste 10 minuten waren niet goed", herinnert de middenvelder zich. "Straks moeten we scherper starten en proberen om niet de focus te verliezen. Maar als we allemaal ons niveau halen, moet er iets mogelijk zijn."





Kums beseft alvast dat een Europese halve finale met gouden letters in de geschiedenisboeken terecht zou komen. "Dit kan veel betekenen voor de club en spelers. Iedereen leeft er hard naartoe en is er klaar voor. Het is alvast fantastisch om in zo'n setting te kunnen spelen. Voor dit soort wedstrijden word je voetballer."

Och ja, hieronder nog het antwoord op de quizvraag:

Kalinic; Gershon, Mitrovic, Gigot; Foket, Esiti, Dejaegere, Saief; Milicevic, Simon; Coulibaly