LIVE: Ontstellend zwak Anderlecht ziet af, maar houdt zicht op verlengingen tegen AZ

clock 63' tweede helft, minuut 63. Anderlecht-supporters laten zich horen. De Anderlecht-supporters staan te springen en te zingen. Veel reden tot vreugde biedt hun ploeg hen vanavond nochtans niet, maar zij geloven er duidelijk nog wel in.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Het mag een klein wonder heten dat Anderlecht nog in de running is voor de halve finales, maar dat is wel nog steeds zo. AZ slaagt er na de rust niet meer in om Anderlecht zwaar in de problemen te brengen. Bij deze stand krijgen we verlengingen.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Anderlecht, Killian Sardella erin, Michael Murillo eruit wissel substitution out Michael Murillo substitution in Killian Sardella

clock 60' Murillo valt uit. Nog meer ellende voor Anderlecht. Bij Murillo schiet er plots iets in de hamstring en de Panamees geeft meteen aan dat het over & out is. Sardella maakt zich klaar om in te vallen. tweede helft, minuut 60. injury

clock 60' tweede helft, minuut 60. Geel voor Kerkez. Kerkez haalt Ashimeru onderuit en loopt zo tegen een gele kaart aan. Hij is daardoor geschorst voor de heenwedstrijd van een eventuele halve finales.

clock 59' Gele kaart voor Milos Kerkez van AZ tijdens tweede helft, minuut 59 yellow card Milos Kerkez AZ

clock 59' tweede helft, minuut 59. Het initiatief blijft van AZ komen, maar voorlopig houdt Anderlecht stand. We zitten naar een gesloten wedstrijd te kijken, het tempo ligt ook vrij laag.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Geel voor Amuzu. Amuzu trapt de bal gefrustreerd weg en dat komt hem op een logische gele kaart te staan. Het is symbolisch voor de onmacht bij Anderlecht.

clock 55' Gele kaart voor Francis Amuzu van Anderlecht tijdens tweede helft, minuut 55 yellow card Francis Amuzu Anderlecht

clock 53' tweede helft, minuut 53. Dreyer mikt ruim naast. Dan toch eens een schot op doel van Anderlecht, al laat de kwaliteit nog te wensen over. Dreyer probeert het van ver, maar zijn schot gaat ruim naast.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Voorlopig weinig tekenen van beterschap bij Anderlecht. De bezoekers slagen er nog steeds niet in om een degelijke aanval in elkaar te knutselen.

clock 49' tweede helft, minuut 49. N'Diaye breit een vervolg aan zijn zwakke eerste helft. Hij lijdt opnieuw knullig balverlies, maar Odgaard kan niet profiteren en loopt zich vast in de zestien.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 19:52 tweede helft, 19 uur 52. 2e helft. AZ moet aan de tweede helft beginnen zonder doelpuntenmaker Pavlidis. Hij haakt geblesseerd af en wordt vervangen door Lahdo. Bij Anderlecht zijn er ondanks de ontstellend zwakke eerste helft geen wissels.

clock 19:52 rust, 19 uur 52. Vervanging bij AZ, Mayckel Lahdo erin, Vangelis Pavlidis eruit wissel substitution out Vangelis Pavlidis substitution in Mayckel Lahdo

clock 45+5' eerste helft, minuut 50. Rust. Anderlecht duikt de kleedkamer in na een dramatische eerste helft. Nog voor het einde van het openingskwartier was paars-wit zijn 2-0-bonus uit de heenwedstrijd al kwijt. Pavlidis zette na amper 5 minuten een strafschop om en zorgde enkele minuten later ook voor de 2-0. Anderlecht bleef nadien sterretjes zien en ontsnapte enkele keren aan de 3-0.

clock 45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen