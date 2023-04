AZ vertrouwt op goede afloop tegen RSCA: "Volle geloof aanwezig dat we genoeg zullen scoren"

"Het wordt zaak te scoren en niet te incasseren", vatte AZ-coach Jansen het doel van zijn club tegen Anderlecht samen. "We hebben zelf twee goals geïncasseerd. We hadden liever gezien dat het bij één doelpunt was gebleven of dat we zelfs de gelijkmaker hadden kunnen maken."

"Maar in de achtste finales tegen Lazio Roma hebben we getoond dat we in twee wedstrijden vier goals kunnen maken. Het volle geloof is dus aanwezig dat we tegen Anderlecht de benodigde doelpunten kunnen maken om door te gaan."

Ook middenvelder Sven Mijnans, die Jansen bijstond op het perspraatje, gelooft nog in een remonte. "Natuurlijk was het na de nederlaag balen, maar we weten dat deze confrontatie uit twee wedstrijden bestaat. We krijgen nog een tweede kans en daar gaan we vol voor."