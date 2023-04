LIVE: KAA Gent opent uw Europese avond tegen Premier League-team West Ham United

clock 3' eerste helft, minuut 3. KAA Gent prikt snel tegen. Orban zet in zijn eentje druk op Areola, maar die heeft als eerste de bal. . KAA Gent prikt snel tegen. Orban zet in zijn eentje druk op Areola, maar die heeft als eerste de bal.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Het eerste gevaar komt van de bezoekers. Een vrije trap vliegt ver voorbij het doel van Davy Roef.

clock 1' eerste helft, minuut 1. aftrap. Uw Europese voetbalavond is begonnen! KAA Gent speelt in het blauw, West Ham heeft witte shirts en rode (of roze) shorts aangetrokken.

KAA Gent speelt in het blauw, West Ham heeft witte shirts en rode (of roze) shorts aangetrokken.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:42 vooraf, 18 uur 42. Een uitverkochte Ghelamco Arena verwelkomt de 22 spelers met de nodige decibels.

clock 18:40 vooraf, 18 uur 40. De spelers staan klaar om het veld te betreden. Om 18.45 uur fluit de Griek Sidiropoulos de kwartfinale op gang.

clock 18:35 vooraf, 18 uur 35. Ik geloof er altijd in, maar je mag nooit de Premier League onderschatten. West Ham kan twee gelijkaardige teams opstellen, een weelde in vergelijking met KAA Gent. Iedereen zal zijn niveau moeten halen. Hein Vanhaezebrouck bij Play Sports.

clock 18:30 vooraf, 18 uur 30. Over een kwartier gaat al de 13e Europese wedstrijd van start voor KAA Gent dit seizoen.

clock 18:25 Het team van West Ham United:. vooraf, 18 uur 25. Het team van West Ham United:

clock 18:10 vooraf, 18 uur 10. Nieuwe hattrick voor fenomeen Gift Orban? In de 1/8e finales schoot Gift Orban met scherp. Tegen Basakseshir scoorde hij 3 keer in 3 minuten. "Een fenomeen", zeiden aanvoerder Sven Kums en coach Hein Vanhaezebrouck in koor. Hoe presteert de 20-jarige goalgetter vanavond?

"Een fenomeen", zeiden aanvoerder Sven Kums en coach Hein Vanhaezebrouck in koor.

Hoe presteert de 20-jarige goalgetter vanavond?

clock 18:07 Bij de UEFA zetten ze de lob van Sven Kums tegen Molde (4-0) in de kijker:. vooraf, 18 uur 07. Bij de UEFA zetten ze de lob van Sven Kums tegen Molde (4-0) in de kijker:

clock 18:03 vooraf, 18 uur 03. West Ham op zoek naar 11e zege op een rij. West Ham United is tot nu toe niet te kloppen in de Conference League. Dit seizoen heeft het Engelse team 10 keer opgetreden in de Europese competitie... en 10 keer gewonnen. In de groepsfase won het twee keer van Anderlecht: 0-1 in Brussel en 2-1 in Londen. In de 1/8e finales was de Cypriotische club Larnaka de speelbal van West Ham (0-2 en 4-0).

In de groepsfase won het twee keer van Anderlecht: 0-1 in Brussel en 2-1 in Londen.

In de 1/8e finales was de Cypriotische club Larnaka de speelbal van West Ham (0-2 en 4-0).

clock 17:55 vooraf, 17 uur 55. Gent speelt Europees en dus mag Davy Roef zijn plaats onder de lat weer innemen.

clock 17:53 De dataspecialisten schuiven West Ham naar voren als finalist van de Conference League:. vooraf, 17 uur 53. De dataspecialisten schuiven West Ham naar voren als finalist van de Conference League:

clock 17:48 vooraf, 17 uur 48.

clock 17:41 West Ham-verdediger Nayef Aguerd:. vooraf, 17 uur 41. West Ham-verdediger Nayef Aguerd:

clock 17:37 vooraf, 17 uur 37. de opstelling van West Ham United. David Moyes stelt dit team op in Gent: Areola, Coufal, Ogbonna, Aguerd, Johnson, Lanzini, Rice, Downes, Emerson, Bowen, Ings. In vergelijking met de gewonnen competitiematch in Fulham (0-1) wijzigt West Ham de basisploeg op 6 plaatsen. Areola, Aguerd, Johnson, Lanzini, Downes en Palmieri komen in de plaats van Fabianski, Zouma, Cresswell, Soucek, Fornals en Antonio.

Areola, Coufal, Ogbonna, Aguerd, Johnson, Lanzini, Rice, Downes, Emerson, Bowen, Ings

In vergelijking met de gewonnen competitiematch in Fulham (0-1) wijzigt West Ham de basisploeg op 6 plaatsen. Areola, Aguerd, Johnson, Lanzini, Downes en Palmieri komen in de plaats van Fabianski, Zouma, Cresswell, Soucek, Fornals en Antonio.