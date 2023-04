Gent ontvangt West Ham in uitverkocht stadion: "Dat zegt veel over onze tegenstander"

Er komt een mooie voetbalavond aan. Ons stadion zal uitverkocht zijn. We hebben al een mooi traject afgewerkt, maar we moeten ook tegen West Ham blijven geloven in onze kansen. We zullen er vol voor gaan.

vooraf, 16 uur 36. Er komt een mooie voetbalavond aan. Ons stadion zal uitverkocht zijn. We hebben al een mooi traject afgewerkt, maar we moeten ook tegen West Ham blijven geloven in onze kansen. We zullen er vol voor gaan. Joseph Okumu .

vooraf, 16 uur 31. Vanhaezebrouck: "Zullen kansen moeten afwerken". AA Gent zet donderdag zijn Europese campagne voort met de heenmatch in de kwartfinale van de Conference League. Tegenstander is het Engelse West Ham United, momenteel veertiende in de Premier League. "Dit is andermaal een belangrijke wedstrijd, maar zo zijn er al zoveel geweest dit seizoen", blikte coach Hein Vanhaezebrouck op een persmoment vooruit. "We zullen onze kansen moeten afwerken." "Het is natuurlijk een Europese match, maar in de voorbereiding zie ik niet veel verschillen met gewone competitiewedstrijden", vertelde Vanhaezebrouck. "Tegen Union speelden we een belangrijke match, morgen komt er een aan en dan volgt de ontmoeting met KV Mechelen. De spelersgroep gaat hier heel goed mee om en dat is belangrijk." De Ghelamco Arena zou compleet uitverkocht geraken voor de komst van de roemrijke Engelse club. "Dat betekent dat het leeft bij de fans, maar dat zegt vooral veel over onze tegenstander. West Ham United is een ploeg die heel wat naam heeft." Wat is de sterkte van West Ham volgens Vanhaezebrouck? "Het is vooral een stevig georganiseerde ploeg met heel wat gestalte binnen het elftal. We zullen meer moeten brengen in balbezit dan wat we lieten zien tegen Union. Mijn spitsen waren toen wat minder. Ook de aanvoer verliep tegen Union wat stroef. Ik hoop ook dat we de gecreëerde kansen wat beter afwerken. Wij zullen er morgen geen tien krijgen. Het zal erop neerkomen de opportuniteiten zo veel mogelijk te benutten." .