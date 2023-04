AA Gent ontvangt West Ham in uitverkocht stadion: "We beginnen met ontzag voor Gent"

clock 07:04 vooraf, 07 uur 04. West Ham-coach Moyes: "Finale is ons doel". Coach David Moyes staat met West Ham United pas op een tegenvallende 14e plaats in de Premier League, in Europa wil het zijn blazoen oppoetsen. "Er zitten niet veel Britse ploegen meer in de Europese competities, maar West Ham is er daar wel eentje van", zei Moyes. "Wij hebben al een mooie weg afgelegd, maar willen die verderzetten tot aan de finale." "We beginnen de match met veel ontzag voor Gent", klonk het voorzichtig. "Eens je in een knock-outfase zit, is het moeilijk. Gent heeft ook een mooi parcours afgelegd op weg naar deze kwartfinale. Ik denk dan aan de mooie overwinning uit bij Basaksehir in de vorige ronde." "Ik verwacht een stevige partij. Net als wij zit Gent in een belangrijke fase in de eigen competitie." Voor Moyes is er nog een extraatje: "Mijn vader en dochter zullen in de tribune zitten, dat maakt de match tegen Gent speciaal voor mij." "De winst tegen Fulham afgelopen weekend in de competitie heeft wat druk weggenomen, maar ik had natuurlijk wel liever wat meer punten gepakt met West Ham. Deze Conference League kan ons seizoen nog heel mooi maken." . West Ham-coach Moyes: "Finale is ons doel" Coach David Moyes staat met West Ham United pas op een tegenvallende 14e plaats in de Premier League, in Europa wil het zijn blazoen oppoetsen.



"Er zitten niet veel Britse ploegen meer in de Europese competities, maar West Ham is er daar wel eentje van", zei Moyes. "Wij hebben al een mooie weg afgelegd, maar willen die verderzetten tot aan de finale."



"We beginnen de match met veel ontzag voor Gent", klonk het voorzichtig. "Eens je in een knock-outfase zit, is het moeilijk. Gent heeft ook een mooi parcours afgelegd op weg naar deze kwartfinale. Ik denk dan aan de mooie overwinning uit bij Basaksehir in de vorige ronde."



"Ik verwacht een stevige partij. Net als wij zit Gent in een belangrijke fase in de eigen competitie."



Voor Moyes is er nog een extraatje: "Mijn vader en dochter zullen in de tribune zitten, dat maakt de match tegen Gent speciaal voor mij."



"De winst tegen Fulham afgelopen weekend in de competitie heeft wat druk weggenomen, maar ik had natuurlijk wel liever wat meer punten gepakt met West Ham. Deze Conference League kan ons seizoen nog heel mooi maken."

clock 06:57 vooraf, 06 uur 57. West Ham trainde niet in Ghelamco Arena. De Tsjechische verdediger Vladimir Coufal vergezelde coach David Moys op de persconferentie daags voordien. West Ham trainde alvast niet in de Gentse arena, maar 's ochtends nog in Londen. Coufal spreekt van "een heel belangrijke match": "De finale is ons doel. Die is bovendien in Praag, dat geeft me als Tsjech nog extra motivatie. Ik wil mijn teamgenoten mijn stad laten zien en wil in Praag staan blinken met de beker. De trofee ligt zeker binnen ons bereik." West Ham speelt in de kelder van de Premier League. "De zege tegen Fulham afgelopen speeldag was nodig en gaf wat ademruimte, maar we zijn er nog niet." . West Ham trainde niet in Ghelamco Arena De Tsjechische verdediger Vladimir Coufal vergezelde coach David Moys op de persconferentie daags voordien. West Ham trainde alvast niet in de Gentse arena, maar 's ochtends nog in Londen.



Coufal spreekt van "een heel belangrijke match": "De finale is ons doel. Die is bovendien in Praag, dat geeft me als Tsjech nog extra motivatie. Ik wil mijn teamgenoten mijn stad laten zien en wil in Praag staan blinken met de beker. De trofee ligt zeker binnen ons bereik."



West Ham speelt in de kelder van de Premier League. "De zege tegen Fulham afgelopen speeldag was nodig en gaf wat ademruimte, maar we zijn er nog niet."

clock 13-04-2023 13-04-2023.

clock 16:36 vooraf, 16 uur 36. Er komt een mooie voetbalavond aan. Ons stadion zal uitverkocht zijn. We hebben al een mooi traject afgewerkt, maar we moeten ook tegen West Ham blijven geloven in onze kansen. We zullen er vol voor gaan. Joseph Okumu . Er komt een mooie voetbalavond aan. Ons stadion zal uitverkocht zijn. We hebben al een mooi traject afgewerkt, maar we moeten ook tegen West Ham blijven geloven in onze kansen. We zullen er vol voor gaan. Joseph Okumu

clock 16:36 vooraf, 16 uur 36.

clock 16:35 vooraf, 16 uur 35. Dit is andermaal een belangrijke wedstrijd, maar zo zijn er al zoveel geweest dit seizoen. Hein Vanhaezebrouck. Dit is andermaal een belangrijke wedstrijd, maar zo zijn er al zoveel geweest dit seizoen. Hein Vanhaezebrouck

clock 16:31 vooraf, 16 uur 31. Vanhaezebrouck: "Zullen kansen moeten afwerken". AA Gent zet donderdag zijn Europese campagne voort met de heenmatch in de kwartfinale van de Conference League. Tegenstander is het Engelse West Ham United, momenteel veertiende in de Premier League. "Dit is andermaal een belangrijke wedstrijd, maar zo zijn er al zoveel geweest dit seizoen", blikte coach Hein Vanhaezebrouck op een persmoment vooruit. "We zullen onze kansen moeten afwerken." "Het is natuurlijk een Europese match, maar in de voorbereiding zie ik niet veel verschillen met gewone competitiewedstrijden", vertelde Vanhaezebrouck. "Tegen Union speelden we een belangrijke match, morgen komt er een aan en dan volgt de ontmoeting met KV Mechelen. De spelersgroep gaat hier heel goed mee om en dat is belangrijk." De Ghelamco Arena zou compleet uitverkocht geraken voor de komst van de roemrijke Engelse club. "Dat betekent dat het leeft bij de fans, maar dat zegt vooral veel over onze tegenstander. West Ham United is een ploeg die heel wat naam heeft." Wat is de sterkte van West Ham volgens Vanhaezebrouck? "Het is vooral een stevig georganiseerde ploeg met heel wat gestalte binnen het elftal. We zullen meer moeten brengen in balbezit dan wat we lieten zien tegen Union. Mijn spitsen waren toen wat minder. Ook de aanvoer verliep tegen Union wat stroef. Ik hoop ook dat we de gecreëerde kansen wat beter afwerken. Wij zullen er morgen geen tien krijgen. Het zal erop neerkomen de opportuniteiten zo veel mogelijk te benutten." . Vanhaezebrouck: "Zullen kansen moeten afwerken" AA Gent zet donderdag zijn Europese campagne voort met de heenmatch in de kwartfinale van de Conference League. Tegenstander is het Engelse West Ham United, momenteel veertiende in de Premier League. "Dit is andermaal een belangrijke wedstrijd, maar zo zijn er al zoveel geweest dit seizoen", blikte coach Hein Vanhaezebrouck op een persmoment vooruit. "We zullen onze kansen moeten afwerken."



"Het is natuurlijk een Europese match, maar in de voorbereiding zie ik niet veel verschillen met gewone competitiewedstrijden", vertelde Vanhaezebrouck. "Tegen Union speelden we een belangrijke match, morgen komt er een aan en dan volgt de ontmoeting met KV Mechelen. De spelersgroep gaat hier heel goed mee om en dat is belangrijk."



De Ghelamco Arena zou compleet uitverkocht geraken voor de komst van de roemrijke Engelse club. "Dat betekent dat het leeft bij de fans, maar dat zegt vooral veel over onze tegenstander. West Ham United is een ploeg die heel wat naam heeft."



Wat is de sterkte van West Ham volgens Vanhaezebrouck? "Het is vooral een stevig georganiseerde ploeg met heel wat gestalte binnen het elftal. We zullen meer moeten brengen in balbezit dan wat we lieten zien tegen Union. Mijn spitsen waren toen wat minder. Ook de aanvoer verliep tegen Union wat stroef. Ik hoop ook dat we de gecreëerde kansen wat beter afwerken. Wij zullen er morgen geen tien krijgen. Het zal erop neerkomen de opportuniteiten zo veel mogelijk te benutten."

clock 16:22 vooraf, 16 uur 22.

clock 16:22 - Vooraf Vooraf, 16 uur 22

clock Opstelling KAA Gent. Davy Roef, Alessio Castro-Montes, Kamil Piatkowski, Jordan Torunarigha, Matisse Samoise, Sven Kums, Hong Hyun-seok, Vadis Odjidja Ofoe, Malick Fofana, Gift Emmanuel Orban, Hugo Cuypers Opstelling KAA Gent Davy Roef, Alessio Castro-Montes, Kamil Piatkowski, Jordan Torunarigha, Matisse Samoise, Sven Kums, Hong Hyun-seok, Vadis Odjidja Ofoe, Malick Fofana, Gift Emmanuel Orban, Hugo Cuypers

clock Opstelling West Ham United. Alphonse Aréola, Vladimír Coufal, Kurt Zouma, Angelo Ogbonna, Emerson Palmieri, Jarrod Bowen, Tomáš Soucek, Declan Rice, Pablo Fornals, Danny Ings, Michail Antonio Opstelling West Ham United Alphonse Aréola, Vladimír Coufal, Kurt Zouma, Angelo Ogbonna, Emerson Palmieri, Jarrod Bowen, Tomáš Soucek, Declan Rice, Pablo Fornals, Danny Ings, Michail Antonio