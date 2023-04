Slimani en Refaelov aan de aftrap bij Anderlecht voor kwartfinale tegen AZ

clock 20:49 vooraf, 20 uur 49. Halve finale tegen Gent? Als Anderlecht kan doorstoten naar de halve finales van de Conference League, dan zou het daarin wel eens een Belgisch onderonsje kunnen worden. Paars-wit treft immers de winnaar van het duel tussen West Ham United en AA Gent. . Halve finale tegen Gent? Als Anderlecht kan doorstoten naar de halve finales van de Conference League, dan zou het daarin wel eens een Belgisch onderonsje kunnen worden. Paars-wit treft immers de winnaar van het duel tussen West Ham United en AA Gent.

Vangelis Pavlidis. Bij Anderlecht kunnen ze maar beter uitkijken voor Vangelis Pavlidis. De Griekse aanvaller was dit seizoen in 31 wedstrijden voor AZ al goed voor 19 goals en 10 assists. In de 1/8 finale tegen Lazio wist hij zowel in Rome als in Alkmaar zijn goaltje mee te pikken.

Tweede Europese ontmoeting. Anderlecht en AZ stonden één keer eerder tegenover elkaar in Europa. In het seizoen 2011-2012 troffen beide clubs elkaar in de 1/16 finales van de Europa League. Anderlecht verloor toen de heenwedstrijd in Alkmaar met 1-0 en ging ook in eigen huis met dezelfde score onderuit. Het was toen uitgerekend ex-speler Maarten Martens die paars-wit de doodsteek gaf.

Slechts twee nederlagen. AZ kan straffe cijfers voorleggen in deze Europese campagne. Het verloor nog maar twee wedstrijden. In de derde kwalificatieronde ging het met 1-0 onderuit bij Dundee United, om de Schotse club vervolgens een 7-0-pandoering aan te smeren. In de groepsfase ging het enkel onderuit bij het Cypriotische Apollon Limasol, de overige 5 groepswedstrijden won AZ allemaal.

Opletten voor geel. Vijf spelers bij Anderlecht staan op één kaart van een schorsing: Arnstad, Delcroix, Murillo, Debast en Slimani. Zij missen de terugmatch als ze vandaag geel pakken.

Weg naar de kwartfinales. Voor AZ was het een lange weg naar de kwartfinales. De Nederlandse club moest eerst drie kwalificatierondes overleven om in de groepsfase te raken. In een poule met SK Dnipro-1, Apollon Limasol en FC Vaduz werd het overtuigend groepswinnaar met 15 op 18. In de achtste finales knikkerde AZ vervolgens Lazio uit het toernooi. Zowel in Rome als in Alkmaar won het met 2-1.

Sterke reeks bij Anderlecht. Anderlecht mag met gezond vertrouwen de confrontatie met AZ aangaan. Paars-wit verloor maar twee van zijn laatste 15 wedstrijden, over alle competities heen. Enkel Loedogorets en AA Gent slaagden er de voorbije weken in om Anderlecht in het verlies te duwen.

1 op 9 voor AZ. In eigen land grijpt AZ voorlopig naast een Europees ticket. De Nederlandse club staat na 28 speeldagen vierde in de Eredivisie, op 5 punten van Ajax en PSV, respectievelijk nummer 2 en 3. In zijn laatste drie competitiewedstrijden kon AZ slechts één puntje rapen, afgelopen zaterdag ging het in eigen huis nog de boot in tegen Sparta Rotterdam.

Zinho Vanheusden start op de bank bij AZ.

Slimani en Refaelov aan de aftrap. Brian Riemer voert twee opvallende wijzigingen door in zijn basiself. Tegen Westerlo begonnen Slimani en Refaelov nog op de bank, vandaag staan ze aan de aftrap. Raman en Arnstad zijn daardoor hun basisplaats kwijt.

Anderlecht-doelman Verbruggen: "Voel me meer klaar dan ooit". Bart Verbruggen was de voorbije wedstrijd al vaak de man van de match voor Anderlecht. De 20-jarige keeper blikt dan ook met vertrouwen vooruit op het duel tegen zijn landgenoten. "Ik voel me meer klaar dan ooit, ik wil genieten van de wedstrijd", klonk het op de persconferentie. Verbruggen nam eind 2022 de plaats onder de lat in van Hendrik Van Crombrugge, maar die blijft een belangrijke rol spelen: "Hij brengt me veel bij met zijn zeer professionele aanpak. Hij brengt veel tijd met me door en doet het uitstekend." "Ik probeer te luisteren naar de coach en te leren van de andere keepers. Ik wil een complete doelman worden en ben nooit tevreden." In de voorbije Europese duels eiste Verbruggen telkens een hoofdrol op. In de strafschoppenreeks tegen Loedogorets in de tussenronde pakte hij maar liefst 3 penalty's. In de terugwedstrijd van de 1/8e finales tegen Villarreal was hij dan weer belangrijk met enkele cruciale reddingen in de slotfase. Met de confrontatie tegen AZ, dat in de vorige ronde Lazio Roma uitschakelde, staan Verbruggen en de zijnen opnieuw voor een zware opdracht. "Het is een heel goed team, dat goed voetbal speelt, met spelers die een wedstrijd met een individuele actie kunnen beslissen. Dat we Villarreal hebben verslagen, betekent niet dat het gemakkelijk zal zijn tegen AZ", besloot Verbruggen.



Verbruggen nam eind 2022 de plaats onder de lat in van Hendrik Van Crombrugge, maar die blijft een belangrijke rol spelen: "Hij brengt me veel bij met zijn zeer professionele aanpak. Hij brengt veel tijd met me door en doet het uitstekend."



"Ik probeer te luisteren naar de coach en te leren van de andere keepers. Ik wil een complete doelman worden en ben nooit tevreden."



In de voorbije Europese duels eiste Verbruggen telkens een hoofdrol op. In de strafschoppenreeks tegen Loedogorets in de tussenronde pakte hij maar liefst 3 penalty's. In de terugwedstrijd van de 1/8e finales tegen Villarreal was hij dan weer belangrijk met enkele cruciale reddingen in de slotfase.



Met de confrontatie tegen AZ, dat in de vorige ronde Lazio Roma uitschakelde, staan Verbruggen en de zijnen opnieuw voor een zware opdracht. "Het is een heel goed team, dat goed voetbal speelt, met spelers die een wedstrijd met een individuele actie kunnen beslissen. Dat we Villarreal hebben verslagen, betekent niet dat het gemakkelijk zal zijn tegen AZ", besloot Verbruggen.

Ondanks de mindere jaren is en blijft Anderlecht nog steeds een topclub. De trofeeënkast van de club spreekt voor zich. AZ-coach Pascal Jansen.

Ik hoorde onlangs dat ze in Nederland in de top 6 zouden kunnen meedraaien. Dat is volgens mij een groot understatement. Hun manier van spelen is veranderd sinds de nieuwe coach. AZ-coach Pascal Jansen.

