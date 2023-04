LIVE: Anderlecht houdt AZ makkelijk onder bedwang na openingsgoal van Murillo

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Anderlecht trekt met een fijn gevoel én een 1-0-voorsprong de rust in. AZ begon fel, maar zakte nadien weg. Murillo kopte paars-wit halfweg op voorsprong en daarna hield de thuisploeg de match onder controle. . Rust Anderlecht trekt met een fijn gevoel én een 1-0-voorsprong de rust in. AZ begon fel, maar zakte nadien weg. Murillo kopte paars-wit halfweg op voorsprong en daarna hield de thuisploeg de match onder controle.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Zowel Diawara als Pavlidis zijn weer klaar voor de strijd. De eerste helft loopt op zijn laatste benen. Haalt Anderlecht de rust met een 1-0-voorsprong? . Zowel Diawara als Pavlidis zijn weer klaar voor de strijd. De eerste helft loopt op zijn laatste benen. Haalt Anderlecht de rust met een 1-0-voorsprong?

clock 45+1' Er komen 2 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 2 - extra time Er komen 2 minuten extra tijd bij.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Verzorging voor Diawara en Pavlidis. Pijnlijke botsing tussen Diawara en Pavlidis. Ze springen beiden naar de bal en raken elkaar vol op het hoofd. De verzorgers snellen het veld op. . Verzorging voor Diawara en Pavlidis Pijnlijke botsing tussen Diawara en Pavlidis. Ze springen beiden naar de bal en raken elkaar vol op het hoofd. De verzorgers snellen het veld op.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Geel voor Pavlidis. Terwijl Anderlecht van achteruit opbouwt, gaat Pavlidis veel te fel door op Vertonghen. Scheidsrechter Siebert laat het niet passeren en geeft geel. . Geel voor Pavlidis Terwijl Anderlecht van achteruit opbouwt, gaat Pavlidis veel te fel door op Vertonghen. Scheidsrechter Siebert laat het niet passeren en geeft geel.

clock 42' Gele kaart voor Vangelis Pavlidis van AZ tijdens eerste helft, minuut 42 yellow card Vangelis Pavlidis AZ

clock 41' eerste helft, minuut 41. Sugaware pakt uit met een verloren pass, een dramatische bal. Bij AZ lijken ze weg helemaal kwijt, Anderlecht heeft de match onder controle. . Sugaware pakt uit met een verloren pass, een dramatische bal. Bij AZ lijken ze weg helemaal kwijt, Anderlecht heeft de match onder controle.

clock 41' eerste helft, minuut 41.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Weinig dreiging van AZ. AZ begon fel aan de wedstrijd, maar is er nadien toch niet meer in geslaagd om Anderlecht in de problemen te brengen. Een echte reactie op de openingsgoal van Murillo is er (nog) niet gekomen. . Weinig dreiging van AZ AZ begon fel aan de wedstrijd, maar is er nadien toch niet meer in geslaagd om Anderlecht in de problemen te brengen. Een echte reactie op de openingsgoal van Murillo is er (nog) niet gekomen.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Pavlidis waagt een wel erg opportunistische poging na balverlies van Anderlecht. Van bijzonder ver probeert hij de bal over Verbruggen te lobben, maar die komt nooit in de problemen en ziet het schot over doel gaan. . Pavlidis waagt een wel erg opportunistische poging na balverlies van Anderlecht. Van bijzonder ver probeert hij de bal over Verbruggen te lobben, maar die komt nooit in de problemen en ziet het schot over doel gaan.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Flauw schot van Refaelov. Knappe aanval van Anderlecht die resulteert in een schot van Refaelov aan het halve maantje. Zijn poging mist evenwel kracht, Ryan is niet onder de indruk. . Flauw schot van Refaelov Knappe aanval van Anderlecht die resulteert in een schot van Refaelov aan het halve maantje. Zijn poging mist evenwel kracht, Ryan is niet onder de indruk.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Zwakke vrije trap van Dreyer. Nog maar eens een vrije trap voor Anderlecht. Nu is het Dreyer die de bal in de grote rechthoek dropt, maar de uitvoering laat te wensen over. Het wordt een eenvoudige plukbal voor Ryan. . Zwakke vrije trap van Dreyer Nog maar eens een vrije trap voor Anderlecht. Nu is het Dreyer die de bal in de grote rechthoek dropt, maar de uitvoering laat te wensen over. Het wordt een eenvoudige plukbal voor Ryan.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Refaelov dropt de vrije trap in de zestien, maar bij AZ kunnen ze het gevaar wegwerken. Bij Anderlecht wordt hands geclaimd. Onterecht, scheidsrechter Siebert gaat er terecht niet op in. . Refaelov dropt de vrije trap in de zestien, maar bij AZ kunnen ze het gevaar wegwerken. Bij Anderlecht wordt hands geclaimd. Onterecht, scheidsrechter Siebert gaat er terecht niet op in.

clock 32' eerste helft, minuut 32.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Geel voor Beukema. Beukema heeft zijn handen vol met Amuzu. Hij maait hem net buiten de zestien onderuit en incasseert de eerste gele kaart van de wedstrijd. . Geel voor Beukema Beukema heeft zijn handen vol met Amuzu. Hij maait hem net buiten de zestien onderuit en incasseert de eerste gele kaart van de wedstrijd.

clock 31' Gele kaart voor Sam Beukema van AZ tijdens eerste helft, minuut 31 yellow card Sam Beukema AZ

clock 30' eerste helft, minuut 30. Bij Murillo is het vaak alles of niks. Na zijn treffer laat hij nu achteraan een steek vallen, maar Pavlidis kan niet profiteren. . Bij Murillo is het vaak alles of niks. Na zijn treffer laat hij nu achteraan een steek vallen, maar Pavlidis kan niet profiteren.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Pavlidis maakt het de Anderlecht-defensie knap lastig, maar voorlopig delft de Griekse aanvaller het onderspit. AZ mag het nog eens proberen op een hoekschop, maar die wordt door Verbruggen autoritair uit de lucht geplukt. . Pavlidis maakt het de Anderlecht-defensie knap lastig, maar voorlopig delft de Griekse aanvaller het onderspit. AZ mag het nog eens proberen op een hoekschop, maar die wordt door Verbruggen autoritair uit de lucht geplukt.