Anderlecht-AZ is ook keepersduel Verbruggen-Ryan: "Het is niet omdat we Villarreal klopten, dat het makkelijk zal zijn"

clock 07:33 vooraf, 07 uur 33. Anderlecht-doelman Verbruggen: "Voel me meer klaar dan ooit". Bart Verbruggen was de voorbije wedstrijd al vaak de man van de match voor Anderlecht. De 20-jarige keeper blikt dan ook met vertrouwen vooruit op het duel tegen zijn landgenoten. "Ik voel me meer klaar dan ooit, ik wil genieten van de wedstrijd", klonk het op de persconferentie. Verbruggen nam eind 2022 de plaats onder de lat in van Hendrik Van Crombrugge, maar die blijft een belangrijke rol spelen: "Hij brengt me veel bij met zijn zeer professionele aanpak. Hij brengt veel tijd met me door en doet het uitstekend." "Ik probeer te luisteren naar de coach en te leren van de andere keepers. Ik wil een complete doelman worden en ben nooit tevreden." In de voorbije Europese duels eiste Verbruggen telkens een hoofdrol op. In de strafschoppenreeks tegen Loedogorets in de tussenronde pakte hij maar liefst 3 penalty's. In de terugwedstrijd van de 1/8e finales tegen Villarreal was hij dan weer belangrijk met enkele cruciale reddingen in de slotfase. Met de confrontatie tegen AZ, dat in de vorige ronde Lazio Roma uitschakelde, staan Verbruggen en de zijnen opnieuw voor een zware opdracht. "Het is een heel goed team, dat goed voetbal speelt, met spelers die een wedstrijd met een individuele actie kunnen beslissen. Dat we Villarreal hebben verslagen, betekent niet dat het gemakkelijk zal zijn tegen AZ", besloot Verbruggen. . Anderlecht-doelman Verbruggen: "Voel me meer klaar dan ooit" Bart Verbruggen was de voorbije wedstrijd al vaak de man van de match voor Anderlecht. De 20-jarige keeper blikt dan ook met vertrouwen vooruit op het duel tegen zijn landgenoten. "Ik voel me meer klaar dan ooit, ik wil genieten van de wedstrijd", klonk het op de persconferentie.



Ondanks de mindere jaren is en blijft Anderlecht nog steeds een topclub. De trofeeënkast van de club spreekt voor zich. AZ-coach Pascal Jansen.

Ik hoorde onlangs dat ze in Nederland in de top 6 zouden kunnen meedraaien. Dat is volgens mij een groot understatement. Hun manier van spelen is veranderd sinds de nieuwe coach. AZ-coach Pascal Jansen

clock 19:08 vooraf, 19 uur 08. Oude Bekende Mathew Ryan in doel bij AZ. Bij Anderlecht is doelman Bart Verbruggen de laatste weken de man in vorm, maar bij AZ staat oude bekende Mathew Ryan in doel. De ervaren keeper is op zijn hoede voor RSCA. "We spelen tegen een goed team", vertelde Ryan vandaag op een persmoment in het Lotto Park. "Anderlecht heeft niet voor niets Villarreal uitgeschakeld." De 31-jarige Australiër speelde in het verleden in België voor Club Brugge en Racing Genk en kijkt donderdagavond onder meer ex-ploegmaat Lior Refaelov in de ogen. "Ik heb nog niet met hem gesproken. Het zal mooi zijn om hem opnieuw te zien, maar van het moment dat de wedstrijd begint is hij tegenstander zoals iedereen." . Oude Bekende Mathew Ryan in doel bij AZ Bij Anderlecht is doelman Bart Verbruggen de laatste weken de man in vorm, maar bij AZ staat oude bekende Mathew Ryan in doel. De ervaren keeper is op zijn hoede voor RSCA. "We spelen tegen een goed team", vertelde Ryan vandaag op een persmoment in het Lotto Park. "Anderlecht heeft niet voor niets Villarreal uitgeschakeld."



clock 16:27 vooraf, 16 uur 27. "De beste doelman van de competitie". Op de persconferentie sprak coach Brian Riemer opnieuw vol lof over zijn jonge doelman Bart Verbruggen. "Ik denk dat hij de beste doelman in de competitie is. De enige reden dat hij in doel staat, is omdat hij uitzonderlijk is. Zijn prestaties zijn uitstekend", klonk het bij de coach van Anderlecht. Verbruggen stond in het begin van het seizoen nog tussen de palen bij de RSCA Futures in de Challenger Pro League, maar werd eind december - ten koste van Hendrik Van Crombrugge - gepromoveerd tot eerste doelman. De rol van die laatste, net als die van derde doelman Colin Coosemans, in de steile opmars van Verbruggen valt echter niet te onderschatten volgens Riemer. "Je moet onze andere keepers, die vooral op de training een heel hoog niveau laten zien, ook krediet geven. Vooral Hendrik Van Crombrugge, die zijn plaats onder de lat moest afstaan, speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van zijn jonge concurrent." Verbruggen stond vorige zomer nog dicht bij een overstap naar het Burnley van Vincent Kompany. Gezien zijn sterke prestaties lijkt het voor paars-wit moeilijk te zullen worden om hem ook deze zomer aan boord te houden. "Eén ding heb ik geleerd in het voetbal: alles is te koop", beseft ook Riemer. "Maar we willen Bart niet laten gaan. In onze wereld maakt hij deel uit van onze toekomst." . "De beste doelman van de competitie" Op de persconferentie sprak coach Brian Riemer opnieuw vol lof over zijn jonge doelman Bart Verbruggen. "Ik denk dat hij de beste doelman in de competitie is. De enige reden dat hij in doel staat, is omdat hij uitzonderlijk is. Zijn prestaties zijn uitstekend", klonk het bij de coach van Anderlecht.



Slimani is back in business.

clock 16:26 vooraf, 16 uur 26. Brian Riemer: "Heel speciaal moment". Anderlecht kwam in de wedstrijd tegen Westerlo van afgelopen weekend niet verder dan een 0-0-gelijkspel en deed daarmee een slechte zaak in de strijd om de Europe Play-offs. Paars-wit hoopt tegen AZ deze teleurstelling door te spoelen. "De wedstrijd tegen Westerlo heeft het vertrouwen van de ploeg niet aangetast. De Conference League is een totaal andere competitie", vertelde coach Brian Riemer. "Er zijn maar weinig spelers die in hun carrière de kans krijgen om de kwartfinale van een Europese beker te spelen. De wedstrijd tegen AZ wordt dan ook een heel speciaal moment. "We gaan gewoon ons spel spelen zoals altijd. Ik zou heel graag met 3-0 of 4-0 winnen, maar ik denk niet dat dat realistisch is." Anderlecht kan voor het duel tegen AZ overigens opnieuw rekenen op een volledig fitte Islam Slimani. De Algerijnse spits viel in tegen Westerlo, maar een basisplaats kwam toen nog te vroeg. "Slimani en Lior Refaelov hadden wat moeilijkheden, maar zijn inmiddels volledig hersteld." . Brian Riemer: "Heel speciaal moment" Anderlecht kwam in de wedstrijd tegen Westerlo van afgelopen weekend niet verder dan een 0-0-gelijkspel en deed daarmee een slechte zaak in de strijd om de Europe Play-offs. Paars-wit hoopt tegen AZ deze teleurstelling door te spoelen.



Conference League Anderlecht naar kwartfinale na zinderende partij in Villarreal: Verbruggen onklopbaar, Slimani wéér beslissend

clock Opstelling Anderlecht. Bart Verbruggen, Michael Murillo, Zeno Debast, Jan Vertonghen, Moussa Ndiaye, Majeed Ashimeru, Amadou Diawara, Kristian Arnstad, Anders Dreyer, Islam Slimani, Francis Amuzu Opstelling Anderlecht Bart Verbruggen, Michael Murillo, Zeno Debast, Jan Vertonghen, Moussa Ndiaye, Majeed Ashimeru, Amadou Diawara, Kristian Arnstad, Anders Dreyer, Islam Slimani, Francis Amuzu

clock Opstelling AZ. Mathew Ryan, Yukinari Sugawara, Sam Beukema, Pantelis Hatzidiakos, Milos Kerkez, Tijjani Reijnders, Sven Mijnans, Jordy Clasie, Jens Odgaard, Vangelis Pavlidis, Jesper Karlsson Opstelling AZ Mathew Ryan, Yukinari Sugawara, Sam Beukema, Pantelis Hatzidiakos, Milos Kerkez, Tijjani Reijnders, Sven Mijnans, Jordy Clasie, Jens Odgaard, Vangelis Pavlidis, Jesper Karlsson