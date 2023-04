Brian Riemer kijkt uit naar Conference League-clash met AZ: "Heel speciaal moment"

Op de persconferentie sprak coach Brian Riemer opnieuw vol lof over zijn jonge doelman Bart Verbruggen. "Ik denk dat hij de beste doelman in de competitie is. De enige reden dat hij in doel staat, is omdat hij uitzonderlijk is. Zijn prestaties zijn uitstekend", klonk het bij de coach van Anderlecht.

Verbruggen stond in het begin van het seizoen nog tussen de palen bij de RSCA Futures in de Challenger Pro League, maar werd eind december - ten koste van Hendrik Van Crombrugge - gepromoveerd tot eerste doelman. De rol van die laatste, alsook die van derde doelman Colin Coosemans, in de steile opmars van Verbruggen valt echter niet te onderschatten volgens Riemer.

"Je moet onze andere keepers, die vooral op de training een heel hoog niveau laten zien, ook krediet geven", benadrukt Riemer. "Vooral Hendrik Van Crombrugge, die zijn plaats onder de lat moest afstaan, speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van zijn jonge concurrent."

Verbruggen stond vorige zomer nog dicht bij een overstap naar het Burnley van Vincent Kompany. Gezien zijn sterke prestaties lijkt het voor paars-wit moeilijk te zullen worden om hem ook deze zomer aan boord te houden. "Eén ding heb ik geleerd in het voetbal: alles is te koop", beseft ook Riemer. "Maar we willen Bart niet laten gaan. In onze wereld maakt hij deel uit van onze toekomst."