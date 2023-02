LIVESTREAM: Zet AA Gent de scheve situatie voor eigen volk recht?

clock 36' eerste helft, minuut 36. AA Gent voetbalt te traag en weifelachtig. Filip Joos. AA Gent voetbalt te traag en weifelachtig. Filip Joos

clock 35' eerste helft, minuut 35. Anderlecht geplaatst. Ondertussen heeft Anderlecht zich geplaatst voor de volgende ronde van de Conference League. Het klopte Loedogorets uit Bulgarije na strafschoppen. Volg AA Gent het voorbeeld van de recordkampioen? . Anderlecht geplaatst Ondertussen heeft Anderlecht zich geplaatst voor de volgende ronde van de Conference League. Het klopte Loedogorets uit Bulgarije na strafschoppen. Volg AA Gent het voorbeeld van de recordkampioen?

clock 34' eerste helft, minuut 34. Conference League Anderlecht stoot door in Conference League: fenomenale Bart Verbruggen grote held in penaltyreeks

clock 33' eerste helft, minuut 33. Eindelijk moet een doelman nog eens in actie komen. Via de knie van Mustafazade heeft Gugeshashvili toch wat moeite met een afgeweken schot van Cuypers. . Eindelijk moet een doelman nog eens in actie komen. Via de knie van Mustafazade heeft Gugeshashvili toch wat moeite met een afgeweken schot van Cuypers.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Het wordt stilaan een kansarme wedstrijd. Filip Joos. Het wordt stilaan een kansarme wedstrijd. Filip Joos

clock 31' eerste helft, minuut 31. Op het halfuur stuurt Kums Hong netjes weg centraal voor doel. De controle van de Zuid-Koreaan is net niet goed genoeg om alleen in de zestien te verschijnen. . Op het halfuur stuurt Kums Hong netjes weg centraal voor doel. De controle van de Zuid-Koreaan is net niet goed genoeg om alleen in de zestien te verschijnen.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Afgeweken bal van Cuypers dwarrelt niet binnen. Afgeweken bal van Cuypers dwarrelt niet binnen

clock 29' eerste helft, minuut 29. Een schot van heel erg ver van Vesovic wordt nog aangeraakt in de zestien. Corner voor Qarabag, maar die levert geen doelkans op. . Een schot van heel erg ver van Vesovic wordt nog aangeraakt in de zestien. Corner voor Qarabag, maar die levert geen doelkans op.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Gent heeft het de jongste minuten weer moeilijker met Qarabag, dat veel frisser oogt dan de Belgische club. De bezoekers konden afgelopen weekend nog 9 jongens laten rusten en dat lukt bij Gent uiteraard niet door de (te) smalle kern van Vanhaezebrouck. . Gent heeft het de jongste minuten weer moeilijker met Qarabag, dat veel frisser oogt dan de Belgische club. De bezoekers konden afgelopen weekend nog 9 jongens laten rusten en dat lukt bij Gent uiteraard niet door de (te) smalle kern van Vanhaezebrouck.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Ourbanly krijgt een open schietkans na een goede aanval van Qarabag. Zijn schot wordt nog net afgeblokt in de zestien door Castro-Montes. . Ourbanly krijgt een open schietkans na een goede aanval van Qarabag. Zijn schot wordt nog net afgeblokt in de zestien door Castro-Montes.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Het wordt weer allemaal net iets slordiger bij de Buffalo's. Filip Joos. Het wordt weer allemaal net iets slordiger bij de Buffalo's. Filip Joos

clock 20' eerste helft, minuut 20. Gugeshashvili heeft geen moeite met de hoekschop van Kums. . Gugeshashvili heeft geen moeite met de hoekschop van Kums.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Hong wordt even losgelaten door Romao. De Zuid-Koreaan haalt de achterlijn, maar vindt Cuypers niet voor doel. Gent versiert wel een tweede corner. . Hong wordt even losgelaten door Romao. De Zuid-Koreaan haalt de achterlijn, maar vindt Cuypers niet voor doel. Gent versiert wel een tweede corner.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Niet voor het eerst verstuurt Ngadeu een triestige pass richting een ploegmaat. Vanhaezebrouck ziet het met lede ogen aan. . Niet voor het eerst verstuurt Ngadeu een triestige pass richting een ploegmaat. Vanhaezebrouck ziet het met lede ogen aan.

clock 17' Gele kaart voor Marko Vesovic van Qarabag FK tijdens eerste helft, minuut 17 yellow card Marko Vesovic Qarabag FK

clock 16' eerste helft, minuut 16. AA Gent heeft het tij toch kunnen keren. Filip Joos. AA Gent heeft het tij toch kunnen keren. Filip Joos

clock 16' eerste helft, minuut 16. Gent gaat nu toch nadrukkelijker op zoek naar het openingsdoelpunt. Castro-Montes komt de zestien binnen, zijn voorzet-schot mist wat venijn. . Gent gaat nu toch nadrukkelijker op zoek naar het openingsdoelpunt. Castro-Montes komt de zestien binnen, zijn voorzet-schot mist wat venijn.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Schot van De Sart is te centraal. Schot van De Sart is te centraal

clock 15' eerste helft, minuut 15. Vesovic verdwijnt als eerste in het boekje van scheidsrechter Collum na een armbeweging tegen Nurio. "Op het randje", aldus Filip Joos. . Vesovic verdwijnt als eerste in het boekje van scheidsrechter Collum na een armbeweging tegen Nurio. "Op het randje", aldus Filip Joos.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Schotje De Sart. De eerste corner van AA Gent levert ook de eerste doelkans op voor de thuisploeg. De Sart neemt in de rebound netjes op de slof, maar zijn schot kan Gugeshashvili niet verontrusten. . Schotje De Sart De eerste corner van AA Gent levert ook de eerste doelkans op voor de thuisploeg. De Sart neemt in de rebound netjes op de slof, maar zijn schot kan Gugeshashvili niet verontrusten.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Andrade ontdoet zich knap van Kums, die foutief moet ingrijpen. Qarabag is toch baas in de beginfase van de wedstrijd. . Andrade ontdoet zich knap van Kums, die foutief moet ingrijpen. Qarabag is toch baas in de beginfase van de wedstrijd.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Qarabag-doelman Gugeshashvili moet zijn handschoenen een eerste keer vuilmaken op een "kopbal" van Depoitre. Met veel goede wil kunnen we dit nog amper een kans noemen. . Qarabag-doelman Gugeshashvili moet zijn handschoenen een eerste keer vuilmaken op een "kopbal" van Depoitre. Met veel goede wil kunnen we dit nog amper een kans noemen.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Voor het eerst kan Gent uitbreken, maar veel tijd krijgt Cuypers niet. Hij wordt meteen afgestopt door Romao. . Voor het eerst kan Gent uitbreken, maar veel tijd krijgt Cuypers niet. Hij wordt meteen afgestopt door Romao.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Oef! Gent ontsnapt al na 2 minuten met een bal op de lat. Oef! Gent ontsnapt al na 2 minuten met een bal op de lat

clock 4' eerste helft, minuut 4. Gent moet scherper zijn. Filip Joos. Gent moet scherper zijn. Filip Joos

clock 3' Mustafazade kopt op de lat. Op een tweede hoekschop van Qarabag komt Gent met de schrik vrij. Mustafazade wordt voor doel vergeten en kopt op de lat. Roef was geklopt. . eerste helft, minuut 3. shot on goalpost Mustafazade kopt op de lat Op een tweede hoekschop van Qarabag komt Gent met de schrik vrij. Mustafazade wordt voor doel vergeten en kopt op de lat. Roef was geklopt.

clock 2' eerste helft, minuut 2. De eerste corner is een feit, maar veel doen de bezoekers er niet mee. . De eerste corner is een feit, maar veel doen de bezoekers er niet mee.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Qarabag heeft de wedstrijd op gang getrapt. Ze stormen meteen naar voren richting het doel van Roef. . Aftrap Qarabag heeft de wedstrijd op gang getrapt. Ze stormen meteen naar voren richting het doel van Roef.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:59 vooraf, 20 uur 59. De Ghelamco Arena is dus niet volgelopen voor de ontmoeting met Qarabag. Er zijn toch zo'n 10.000 fans en die laten zich horen. . De Ghelamco Arena is dus niet volgelopen voor de ontmoeting met Qarabag. Er zijn toch zo'n 10.000 fans en die laten zich horen.

clock 20:57 vooraf, 20 uur 57. Onder leiding van de scheidsrechter William Collum komen de twee teams de trappen van de Ghelamco Arena op. De Schot floot in 2015 Gent-Lyon (1-1) in de Champions League en deelde toen twee rode kaarten uit voor Dejaegere en Foket. . Onder leiding van de scheidsrechter William Collum komen de twee teams de trappen van de Ghelamco Arena op.

De Schot floot in 2015 Gent-Lyon (1-1) in de Champions League en deelde toen twee rode kaarten uit voor Dejaegere en Foket.

clock 20:51 vooraf, 20 uur 51. Als we hier vanavond verleningen en/of penalty's moeten spelen, dan staan we op vrijdag nog op het veld. Zondag om 13.00 u. moeten we in Brugge weer aan de slag. Hein Vanhaezebrouck. Als we hier vanavond verleningen en/of penalty's moeten spelen, dan staan we op vrijdag nog op het veld. Zondag om 13.00 u. moeten we in Brugge weer aan de slag. Hein Vanhaezebrouck

clock 20:46 vooraf, 20 uur 46. Blessures zijn een beetje de rode draad door het seizoen van AA Gent. Ontbreken tegen Qarabag: Tissoudali, Vadis, Hjulsager, Piatkowski, Samoise en Lemajic. Daardoor zitten heel wat jonge jongens op de Gentse bank vanavond: Lagae, Van Daele, Van Hauter en Van den Bergh om er een paar te noemen. . Blessures zijn een beetje de rode draad door het seizoen van AA Gent. Ontbreken tegen Qarabag: Tissoudali, Vadis, Hjulsager, Piatkowski, Samoise en Lemajic.

Daardoor zitten heel wat jonge jongens op de Gentse bank vanavond: Lagae, Van Daele, Van Hauter en Van den Bergh om er een paar te noemen.

clock 20:33 vooraf, 20 uur 33. Kijk naar Canvas, VRT Max of livestream. De wedstrijd tussen AA Gent en Qarabag is vanaf nu live te bekijken op alle VRT-kanalen. Stem je TV af op Canvas of volg de wedstrijd via VRT Max of in de livestream op deze pagina. Ook op Radio 1 zijn er flitsen te horen. . Kijk naar Canvas, VRT Max of livestream De wedstrijd tussen AA Gent en Qarabag is vanaf nu live te bekijken op alle VRT-kanalen. Stem je TV af op Canvas of volg de wedstrijd via VRT Max of in de livestream op deze pagina. Ook op Radio 1 zijn er flitsen te horen.

clock 20:27 vooraf, 20 uur 27. De spelers van de beide clubs zijn aan de opwarming begonnen. Het veld van de Ghelamco Arena was na de wedstrijd tegen OHL een topic, maar nu lijkt het er toch beter bij te liggen voor dit Europese duel met Qarabag. . De spelers van de beide clubs zijn aan de opwarming begonnen. Het veld van de Ghelamco Arena was na de wedstrijd tegen OHL een topic, maar nu lijkt het er toch beter bij te liggen voor dit Europese duel met Qarabag.

clock 20:25 vooraf, 20 uur 25. Ik hoop dat we ons kunnen plaatsen binnen 90 minuten. We gaan proberen om voor de rust al te scoren en dan kan alles in de tweede helft. Hein Vanhaezebrouck. Ik hoop dat we ons kunnen plaatsen binnen 90 minuten. We gaan proberen om voor de rust al te scoren en dan kan alles in de tweede helft. Hein Vanhaezebrouck

clock 20:22 vooraf, 20 uur 22. Ik heb voor Depoitre gekozen om Orban wat rust te gunnen. Hij is hier nog maar net en heeft nog veel aan zijn hoofd. Hein Vanhaezebrouck. Ik heb voor Depoitre gekozen om Orban wat rust te gunnen. Hij is hier nog maar net en heeft nog veel aan zijn hoofd. Hein Vanhaezebrouck

clock 20:11 vooraf, 20 uur 11. Vanhaezebrouck wisselt 3 keer. In vergelijking met de 2-0-gewonnen wedstrijd tegen OHL wijzigt Hein Vanhaezebrouck zijn elftal op 3 plaatsen. Roef verdringt Nardi naar de bank in doel, achterin komt Castro-Montes in de plaats van de geblesseerde Hjulsager en in de spits krijgt Cuypers het gezelschap van Depoitre in plaats van aanwinst Orban. . Vanhaezebrouck wisselt 3 keer In vergelijking met de 2-0-gewonnen wedstrijd tegen OHL wijzigt Hein Vanhaezebrouck zijn elftal op 3 plaatsen.

Roef verdringt Nardi naar de bank in doel, achterin komt Castro-Montes in de plaats van de geblesseerde Hjulsager en in de spits krijgt Cuypers het gezelschap van Depoitre in plaats van aanwinst Orban.

clock 20:08 De 11 van Gent, met Roef in de goal en Gift Orban op de bank. vooraf, 20 uur 08. De 11 van Gent, met Roef in de goal en Gift Orban op de bank.

clock 20:07 Qarabag begint in de Ghelamco Arena met dezelfde basiself als in de heenwedstrijd. vooraf, 20 uur 07. Qarabag begint in de Ghelamco Arena met dezelfde basiself als in de heenwedstrijd.

clock 15:55 vooraf, 15 uur 55. Voor de twijfelaars: kom alsjeblief, de ploeg heeft ons nodig, alleen samen kunnen we doorstoten naar de volgende ronde. Filip Raes, voorzitter supportersfederatie Gent. Voor de twijfelaars: kom alsjeblief, de ploeg heeft ons nodig, alleen samen kunnen we doorstoten naar de volgende ronde. Filip Raes, voorzitter supportersfederatie Gent

clock 15:47 vooraf, 15 uur 47. Gent doet zijn best om supporters te lokken, in dat opzicht zou de prijs van de tickets (tussen 20 en 40 euro) voor zo een wedstrijd toch iets lager mogen zijn. Filip Raes, voorzitter supportersfederatie Gent. Gent doet zijn best om supporters te lokken, in dat opzicht zou de prijs van de tickets (tussen 20 en 40 euro) voor zo een wedstrijd toch iets lager mogen zijn. Filip Raes, voorzitter supportersfederatie Gent

clock 15:45 vooraf, 15 uur 45. "De 10.000 supporters die er zoals elke wedstrijd zullen zitten, zijn de échte". Ook de inflatie zou volgens de bestuurders een rol hebben in de rationele keuzes van de "successupporters", die er enkele jaren geleden wel bij waren. "Vroeger was het meer een familiegebeuren, maar nu ben je voor een uitje met je gezin al snel 150 euro kwijt", klink het. "Gent doet zijn best om fans naar het stadion te lokken, in dat opzicht zou de prijs van de tickets (tussen de 25 en 40 euro) nog iets goedkoper mogen." Maar Raes ziet ondanks het afhaken van de fans geen probleem: "Het is zeker geen signaal naar de club toe, de 10.000 die er zoals elke wedstrijd er zullen zitten zijn de echte supporters, net zoals dat het geval was destijds in het Ottenstadion. Toen was het wel een vol huis, nu niet meer." Dat het stadion dan te groot is voor een club als Gent geldt volgens Geerinckx ook niet: "Op piekwedstrijden hebben we mits een aantrekkelijkere affiche wel meer dan 18.000 mensen in het stadion." . "De 10.000 supporters die er zoals elke wedstrijd zullen zitten, zijn de échte" Ook de inflatie zou volgens de bestuurders een rol hebben in de rationele keuzes van de "successupporters", die er enkele jaren geleden wel bij waren. "Vroeger was het meer een familiegebeuren, maar nu ben je voor een uitje met je gezin al snel 150 euro kwijt", klink het.



"Gent doet zijn best om fans naar het stadion te lokken, in dat opzicht zou de prijs van de tickets (tussen de 25 en 40 euro) nog iets goedkoper mogen."



Maar Raes ziet ondanks het afhaken van de fans geen probleem: "Het is zeker geen signaal naar de club toe, de 10.000 die er zoals elke wedstrijd er zullen zitten zijn de echte supporters, net zoals dat het geval was destijds in het Ottenstadion. Toen was het wel een vol huis, nu niet meer."

Dat het stadion dan te groot is voor een club als Gent geldt volgens Geerinckx ook niet: "Op piekwedstrijden hebben we mits een aantrekkelijkere affiche wel meer dan 18.000 mensen in het stadion."

clock 15:30 vooraf, 15 uur 30. We missen Tissoudali. Voor zo een smaakmaker ga je wel naar het stadion. Rudy Geerinckx, ondervoorzitter supportersfederatie Gent. We missen Tissoudali. Voor zo een smaakmaker ga je wel naar het stadion. Rudy Geerinckx, ondervoorzitter supportersfederatie Gent

clock 15:25 vooraf, 15 uur 25. Halfvol Ghelamco is volgens supportersfederatie combinatie van factoren: "Tegen PSG zou het wel vol zitten". Zowel bij Filip Raes, de voorzitter van de Gentse supportersfederatie, als bij zijn ondervoorzitter, Rudy Geerinckx klinkt hetzelfde geluid wanneer gevraagd wordt naar de weinige opkomst: "Het tijdstip is de grootste oorzaak. Voor mensen die morgen een vroege shift hebben is dat de doodsteek". De 67-jarige Geerinckx - op pensioen, maar nog steeds werkwillend - geeft toe dat hij zelf niet zal gaan: "Ik ben buschauffeur en moet om vier uur uit bed, in mijn jonge jaren zou ik wel afgezakt zijn. Ook mocht de wedstrijd wat vroeger liggen." Maar ook de periode is niet aanlokkelijk voor de fans: "Mensen gaan op vakantie tijdens de Krokusvakantie. Daarbij komt dat de wedstrijd live wordt uitgezonden. Qarabag is nu ook geen aantrekkelijk tegenstander. Mocht het PSG of Bayern Munchen zijn, zou Ghelamco wel vol zitten." "Bovendien is het geleverde spel er nog altijd niet naar. We missen Tissoudali, voor zo'n smaakmaker kom je wel naar het stadion." . Halfvol Ghelamco is volgens supportersfederatie combinatie van factoren: "Tegen PSG zou het wel vol zitten" Zowel bij Filip Raes, de voorzitter van de Gentse supportersfederatie, als bij zijn ondervoorzitter, Rudy Geerinckx klinkt hetzelfde geluid wanneer gevraagd wordt naar de weinige opkomst: "Het tijdstip is de grootste oorzaak. Voor mensen die morgen een vroege shift hebben is dat de doodsteek".

De 67-jarige Geerinckx - op pensioen, maar nog steeds werkwillend - geeft toe dat hij zelf niet zal gaan: "Ik ben buschauffeur en moet om vier uur uit bed, in mijn jonge jaren zou ik wel afgezakt zijn. Ook mocht de wedstrijd wat vroeger liggen."



Maar ook de periode is niet aanlokkelijk voor de fans: "Mensen gaan op vakantie tijdens de Krokusvakantie. Daarbij komt dat de wedstrijd live wordt uitgezonden. Qarabag is nu ook geen aantrekkelijk tegenstander. Mocht het PSG of Bayern Munchen zijn, zou Ghelamco wel vol zitten."



"Bovendien is het geleverde spel er nog altijd niet naar. We missen Tissoudali, voor zo'n smaakmaker kom je wel naar het stadion."

clock 15:15 vooraf, 15 uur 15. De Ghelamco-arena.

clock 06:55 vooraf, 06 uur 55. Verlengingen? Liever niet, maar de kans is groot tegen een goed georganiseerd elftal dat het zeker niet cadeau zal geven. Hein Vanhaezebrouck. Verlengingen? Liever niet, maar de kans is groot tegen een goed georganiseerd elftal dat het zeker niet cadeau zal geven. Hein Vanhaezebrouck

clock 15:39 vooraf, 15 uur 39. Vanhaezebrouck: "Vraag twijfelaars om naar stadion te komen". Ieder persmoment start Hein Vanhaezebrouck met een bezorgde blik. Want het lijstje geblesseerden bij KAA Gent lijkt maar niet korter te worden. "Ik ga een zestal jongeren op de bank zetten tegen Qarabag", lachte de coach groen. "Om de indruk te geven dat ook wij over veel spelers beschikken." Wie trouwens ook afwezig zal zijn: de Gentse achterban. Tot dusver zijn er maar 9.000 tickets verkocht voor het Europese duel. "Dat vind ik niet pijnlijk", suste Vanhaezebrouck. "Ik ben net trots op de 9.000 fans die wél een kaartje gekocht hebben. We zitten nu eenmaal in een moeilijke situatie met veel geblesseerden en mindere resultaten. Bovendien is het voor de supporters lastig om iedere Europese match aanwezig te zijn. De namen in de Conference League zijn ook niet de meest hippe aantrekkingspolen." Vanhaezebrouck richtte zich vervolgens toch nog eens tot de twijfelaars. "Mensen mogen niet vergeten dat KAA Gent tot enkele jaren terug - laat ons 7 zeggen - niet ieder seizoen Europees speelde. Toen waren ze al blij met om het even welke tegenstander. En als er een grote naam langskwam, kregen ze er al eens 7 binnen. Dat is ondertussen geweldig veranderd." De coach spiegelde de fans ook de kans op een historische Europese prestatie voor. "Als we doorstoten, zitten we in de 1/8e finale. Daar zijn er mooie én haalbare tegenstanders mogelijk. Dus voor je het beseft kan je in de kwartfinale staan. Dan is er hopelijk al wat volk terug en wie weet tot wat dat kan leiden..." . Vanhaezebrouck: "Vraag twijfelaars om naar stadion te komen" Ieder persmoment start Hein Vanhaezebrouck met een bezorgde blik. Want het lijstje geblesseerden bij KAA Gent lijkt maar niet korter te worden. "Ik ga een zestal jongeren op de bank zetten tegen Qarabag", lachte de coach groen. "Om de indruk te geven dat ook wij over veel spelers beschikken."

Wie trouwens ook afwezig zal zijn: de Gentse achterban. Tot dusver zijn er maar 9.000 tickets verkocht voor het Europese duel. "Dat vind ik niet pijnlijk", suste Vanhaezebrouck. "Ik ben net trots op de 9.000 fans die wél een kaartje gekocht hebben. We zitten nu eenmaal in een moeilijke situatie met veel geblesseerden en mindere resultaten. Bovendien is het voor de supporters lastig om iedere Europese match aanwezig te zijn. De namen in de Conference League zijn ook niet de meest hippe aantrekkingspolen."

Vanhaezebrouck richtte zich vervolgens toch nog eens tot de twijfelaars. "Mensen mogen niet vergeten dat KAA Gent tot enkele jaren terug - laat ons 7 zeggen - niet ieder seizoen Europees speelde. Toen waren ze al blij met om het even welke tegenstander. En als er een grote naam langskwam, kregen ze er al eens 7 binnen. Dat is ondertussen geweldig veranderd."



De coach spiegelde de fans ook de kans op een historische Europese prestatie voor. "Als we doorstoten, zitten we in de 1/8e finale. Daar zijn er mooie én haalbare tegenstanders mogelijk. Dus voor je het beseft kan je in de kwartfinale staan. Dan is er hopelijk al wat volk terug en wie weet tot wat dat kan leiden..."

clock Opstelling KAA Gent. Davy Roef, Bruno Godeau, Michael Ngadeu-Ngadjui, Jordan Torunarigha, Alessio Castro-Montes, Sven Kums, Hong Hyun-seok, Julien De Sart, Núrio, Hugo Cuypers, Laurent Depoitre Opstelling KAA Gent Davy Roef, Bruno Godeau, Michael Ngadeu-Ngadjui, Jordan Torunarigha, Alessio Castro-Montes, Sven Kums, Hong Hyun-seok, Julien De Sart, Núrio, Hugo Cuypers, Laurent Depoitre

clock Opstelling Qarabag FK. Luka Gugeshashvili, Marko Vesovic, Bahlul Mustafazade, Badavi Huseynov, Elvin Cafarquliyev, Júlio Romão, Leandro Andrade, Richard, Ramil Sheydayev, Musa Qurbanly, Abdellah Zoubir Opstelling Qarabag FK Luka Gugeshashvili, Marko Vesovic, Bahlul Mustafazade, Badavi Huseynov, Elvin Cafarquliyev, Júlio Romão, Leandro Andrade, Richard, Ramil Sheydayev, Musa Qurbanly, Abdellah Zoubir