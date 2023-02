Gent moet vanavond scheve situatie rechtzetten: "Hoop niet op verlengingen, maar kans is groot"

clock 15:39

vooraf, 15 uur 39. Vanhaezebrouck: "Vraag twijfelaars om naar stadion te komen". Ieder persmoment start Hein Vanhaezebrouck met een bezorgde blik. Want het lijstje geblesseerden bij KAA Gent lijkt maar niet korter te worden. "Ik ga een zestal jongeren op de bank zetten tegen Qarabag", lachte de coach groen. "Om de indruk te geven dat ook wij over veel spelers beschikken." Wie trouwens ook afwezig zal zijn: de Gentse achterban. Tot dusver zijn er maar 9.000 tickets verkocht voor het Europese duel. "Dat vind ik niet pijnlijk", suste Vanhaezebrouck. "Ik ben net trots op de 9.000 fans die wél een kaartje gekocht hebben. We zitten nu eenmaal in een moeilijke situatie met veel geblesseerden en mindere resultaten. Bovendien is het voor de supporters lastig om iedere Europese match aanwezig te zijn. De namen in de Conference League zijn ook niet de meest hippe aantrekkingspolen." Vanhaezebrouck richtte zich vervolgens toch nog eens tot de twijfelaars. "Mensen mogen niet vergeten dat KAA Gent tot enkele jaren terug - laat ons 7 zeggen - niet ieder seizoen Europees speelde. Toen waren ze al blij met om het even welke tegenstander. En als er een grote naam langskwam, kregen ze er al eens 7 binnen. Dat is ondertussen geweldig veranderd." De coach spiegelde de fans ook de kans op een historische Europese prestatie voor. "Als we doorstoten, zitten we in de 1/8e finale. Daar zijn er mooie én haalbare tegenstanders mogelijk. Dus voor je het beseft kan je in de kwartfinale staan. Dan is er hopelijk al wat volk terug en wie weet tot wat dat kan leiden..." .