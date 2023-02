LIVE (18u45): Debast out bij Anderlecht, Ndiaye en Arnstad komen in ploeg

De opdracht is even simpel als moeilijk. Anderlecht moet donderdagavond winnen van Loedogorets om nog door te kunnen stoten naar de volgende ronde van de Conference League.



"Gelukkig is het minder moeilijk dan een paar jaar geleden", besefte trainer Brian Riemer op het officiële persmoment. "Toen was het door de uitgoals lastig om een 1-0 ongedaan te maken. Bij een tegengoal in de terugmatch was je dan quasi volledig dood."



"1-0 of 0-0 maakt nu weinig verschil uit. We willen tonen dat we hier zijn om te winnen en door te stoten."

Al maakte Riemer duidelijk dat hij niet vanaf de aftrap alle kaarten meteen op tafel zou gooien. "Deze match zal niet na 45 minuten beslist zijn", klonk het. "We gaan niet starten met een kamikaze-plan, wel met een gecontroleerd aanvallende tactiek."



De Deen trok zich overigens op aan de sterke partij van paars-wit in Bulgarije. "Als we die match 10 keer spelen, zullen we hem meer winnen dan verliezen. Ik was blij met wat ik zag in de laatste 80 minuten. Alleen weet ik dat de match van donderdag compleet verschillend kan zijn."