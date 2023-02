LIVE: Hong laat grote kans liggen voor KAA Gent in Azerbeidzjan

clock 28' eerste helft, minuut 28.

clock 23' eerste helft, minuut 23. inspanning van Orban. Na balverlies van Qarabag rukt Orban op. De nieuwkomer bij KAA Gent slaagt erin om 3 tegenstanders in de luren te leggen. Zo kan Castro-Montes uiteindelijk aanleggen. De Azeri's gooien zich met succes in de baan van het schot. . inspanning van Orban Na balverlies van Qarabag rukt Orban op. De nieuwkomer bij KAA Gent slaagt erin om 3 tegenstanders in de luren te leggen.

Zo kan Castro-Montes uiteindelijk aanleggen. De Azeri's gooien zich met succes in de baan van het schot.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Gent komt goed weg. Okumu speelt met vuur. Hij geeft zijn tegenstander Jankovic een duw in de rechthoek. Gelukkig voor KAA Gent houdt de wedstrijdleiding zich gedeisd. . Gent komt goed weg Okumu speelt met vuur. Hij geeft zijn tegenstander Jankovic een duw in de rechthoek. Gelukkig voor KAA Gent houdt de wedstrijdleiding zich gedeisd.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Okumu speelt met vuur in eigen rechthoek. Okumu speelt met vuur in eigen rechthoek

clock 14' eerste helft, minuut 14. Zoubir met de actie. De Franse linksbuiten Zoubir dribbelt zich de grote rechthoek in. Gelukkig voor Gent komt zijn 45 er niet uit. Hij vindt geen ploegmaat. . Zoubir met de actie De Franse linksbuiten Zoubir dribbelt zich de grote rechthoek in. Gelukkig voor Gent komt zijn 45 er niet uit. Hij vindt geen ploegmaat.

clock 13' eerste helft, minuut 13. zwart-wit. Gent speelt vanavond in het wit. Qarabag heeft een zwarte outfit aangetrokken. . zwart-wit Gent speelt vanavond in het wit. Qarabag heeft een zwarte outfit aangetrokken.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Hong mist van dichtbij. Grote kans voor KAA Gent! Een voorzet vliegt voorbij Cuypers, maar Hong staat vrij aan de verste paal. Via een Qarabag-speler gaat de bal naast. . Hong mist van dichtbij Grote kans voor KAA Gent! Een voorzet vliegt voorbij Cuypers, maar Hong staat vrij aan de verste paal. Via een Qarabag-speler gaat de bal naast.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Grote kans voor Hong. Grote kans voor Hong

clock 8' eerste helft, minuut 8. Roef pakt. Gevaarlijk actie van Qarabag na balverlies van Ngadeu. Roef is bij de les. . Roef pakt Gevaarlijk actie van Qarabag na balverlies van Ngadeu. Roef is bij de les.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Ngadeau schiet Gent bijna in de voet. Ngadeau schiet Gent bijna in de voet

clock 6' eerste helft, minuut 6. De Sart over. KAA Gent neemt zijn tijd voor een hoekschop. Uiteindelijk valt die bij De Sart. Hij schiet van ver over het doel van Qarabag. . De Sart over KAA Gent neemt zijn tijd voor een hoekschop. Uiteindelijk valt die bij De Sart. Hij schiet van ver over het doel van Qarabag.

clock 3' eerste helft, minuut 3. De eerste hoekschop van de match (voor Qarabag) levert niks op. . De eerste hoekschop van de match (voor Qarabag) levert niks op.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:46 eerste helft, 18 uur 46. aftrap. De Zweedse scheidsrechter fluit de wedstrijd op gang. KAA Gent trapt af en wordt meteen op boegeroep getrakteerd. . aftrap De Zweedse scheidsrechter fluit de wedstrijd op gang. KAA Gent trapt af en wordt meteen op boegeroep getrakteerd.

clock 18:44 eerste helft, 18 uur 44. minuut stilte. De voetballers staan opgesteld rond de middencirkel. Uit respect voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. . minuut stilte De voetballers staan opgesteld rond de middencirkel. Uit respect voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

clock 18:30 vooraf, 18 uur 30. De laatste 3 wedstrijden slikken we telkens 3 doelpunten. Paul Nardi was soms wat ongelukkig, al lag het niet alleen aan hem. Het is wel het moment om Davy Roef in te zetten. Hij is er klaar voor. Hein Vanhaezebrouck op Play 5. De laatste 3 wedstrijden slikken we telkens 3 doelpunten. Paul Nardi was soms wat ongelukkig, al lag het niet alleen aan hem. Het is wel het moment om Davy Roef in te zetten. Hij is er klaar voor. Hein Vanhaezebrouck op Play 5

clock 18:24 de opstelling van de thuisploeg:. vooraf, 18 uur 24. de opstelling van de thuisploeg:

clock 18:20 vooraf, 18 uur 20. 3 uur later. KAA Gent voetbalt vanavond in een andere tijdszone. In Bakoe is het 3 uur later dan bij ons. De match begint er om 21.45 uur plaatselijke tijd. . 3 uur later KAA Gent voetbalt vanavond in een andere tijdszone. In Bakoe is het 3 uur later dan bij ons. De match begint er om 21.45 uur plaatselijke tijd.

clock 18:00 vooraf, 18 uur .