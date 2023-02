KAA Gent gaat in Europa op bezoek bij de nummer 1 van Azerbeidzjan

clock 20:43

vooraf, 20 uur 43. Castro-Montes is eerlijk: "Ken geen enkele speler van Qarabag". Qarabag is geen klinkende naam in Europa. "Om eerlijk te zijn: ik geen enkele speler", geeft Gent-speler Alessio Castro-Montes eerlijk toe. "Hun sterke punten kennen we wel." "Het is een moeilijk team om tegen te spelen", gaat de flankspeler voort. "Moeilijk om er te winnen ook." "Geen enkele Europese ploeg is daar dit jaar in geslaagd. Dus we weten wat ons te doen staat", stelt Castro-Montes die weer zonder masker kan voetballen. "Ja, ik ben ervan verlost. Het gaat deugd doen om opnieuw zonder te kunnen voetballen." .