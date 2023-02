Davy Roef van held naar schlemiel in Gentse nederlaag in Qarabag

Qarabag - KAA Gent in een notendop:

Opvallend: geen enkel team is dit seizoen al komen winnen op het terrein van Qarabag. En in het verleden verloren Anderlecht en Club Brugge er met 1-0. Gent ging zijn reeksgenoten achterna.

Hong laat vroeg openingsdoelpunt liggen

Qarabag is geen klinkende naam in Europa, maar dit seizoen had het al knappe dingen laten zien in de Europa League en in de Champions League-voorrondes. Hein Vanhaezebrouck had zijn spelers gewaarschuwd voor onderschatting.

Dat deden ze niet. KAA Gent schoot goed uit de startblokken en had al snel moeten scoren, maar Hong miste van dichtbij.

Ook Castro-Montes kon uithalen. Na een mooie actie van de jonge Orban - hij legde 3 tegenstanders in de luren - trapte hij op doel. De spelers van Qaravag gooiden zich met succes in de baan van het schot.