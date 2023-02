LIVESTREAM: Wat kan Anderlecht in zijn eerste Europese wedstrijd na Nieuwjaar sinds 2017?

clock 21:03 vooraf, 21 uur 03. Despodov, de aanvoerder van Loedogorets, heeft de toss gewonnen en kiest ervoor om te blijven staan. Anderlecht mag dus aan de wedstrijd beginnen. . Despodov, de aanvoerder van Loedogorets, heeft de toss gewonnen en kiest ervoor om te blijven staan. Anderlecht mag dus aan de wedstrijd beginnen.

clock 21:01 vooraf, 21 uur 01. Dit Loedogorets is voor Anderlecht een stevige uitdaging. Peter Vandenbempt. Dit Loedogorets is voor Anderlecht een stevige uitdaging. Peter Vandenbempt

clock 21:00 vooraf, 21 uur . Onder leiding van de Kroatische scheidsrechter Duje Strukan komen de spelers naar buiten. De omstandigheden zijn prima. Het is koud, maar droog in Bulgarije. . Onder leiding van de Kroatische scheidsrechter Duje Strukan komen de spelers naar buiten. De omstandigheden zijn prima. Het is koud, maar droog in Bulgarije.

clock 20:57 vooraf, 20 uur 57. Daar zijn ook de Anderlecht-spelers, in het wit. Padt en Verbruggen, de twee Nederlandse doelmannen, slaan een gezapig praatje met z'n tweeën. . Daar zijn ook de Anderlecht-spelers, in het wit. Padt en Verbruggen, de twee Nederlandse doelmannen, slaan een gezapig praatje met z'n tweeën.

clock 20:56 vooraf, 20 uur 56. De spelers van Loedogorets staan klaar in de tunnel van de Huvepharma Arena. Op die van Anderlecht is het nog even wachten. . De spelers van Loedogorets staan klaar in de tunnel van de Huvepharma Arena. Op die van Anderlecht is het nog even wachten.

clock 20:47 vooraf, 20 uur 47. De opwarming van de beide teams zit erop in Bulgarije. We maken ons stilaan klaar voor de wedstrijd. . De opwarming van de beide teams zit erop in Bulgarije. We maken ons stilaan klaar voor de wedstrijd.

clock 20:44 vooraf, 20 uur 44. Anderlecht kwam in 2017 voor het laatst Europees in actie na Nieuwjaar. Toen schopte de recordkampioen het zelfs tot in de kwartfinales van de Europa League, waarin Manchester United uiteindelijk nipt een maatje te groot was. . Anderlecht kwam in 2017 voor het laatst Europees in actie na Nieuwjaar. Toen schopte de recordkampioen het zelfs tot in de kwartfinales van de Europa League, waarin Manchester United uiteindelijk nipt een maatje te groot was.

Livestream loopt! De opwarming van de spelers is in volle gang, die van onze analisten zit er al op. Kijk nu naar de voorbeschouwing op Loedogorets-Anderlecht op Canvas, VRTmax of op deze pagina. De studiogasten van Karl Vannieuwkerke zijn Wesley Sonck en Arnar Vidarsson.

De studiogasten van Karl Vannieuwkerke zijn Wesley Sonck en Arnar Vidarsson.

clock 20:27 Niet alleen Benfica heeft een adelaar als mascotte... vooraf, 20 uur 27. Niet alleen Benfica heeft een adelaar als mascotte...

clock 20:20 vooraf, 20 uur 20. Er zijn voor dit Europees duel heel wat Anderlecht-fans meegereisd naar Bulgarije. Die laten zich een eerste keer horen wanneer paars-wit aan de opwarming begint. Vertonghen en co. bedanken met een applausje. . Er zijn voor dit Europees duel heel wat Anderlecht-fans meegereisd naar Bulgarije. Die laten zich een eerste keer horen wanneer paars-wit aan de opwarming begint. Vertonghen en co. bedanken met een applausje.

clock 20:13 vooraf, 20 uur 13. Ik hoop dat we de wedstrijd vanaf het begin kunnen domineren. Ik denk dat ons wedstrijdplan goed ineen zit en dat we veel kansen gaan krijgen. Brian Riemer. Ik hoop dat we de wedstrijd vanaf het begin kunnen domineren. Ik denk dat ons wedstrijdplan goed ineen zit en dat we veel kansen gaan krijgen. Brian Riemer

clock 20:11 vooraf, 20 uur 11. Slimani heeft veel internationale ervaring en weet hoe hij dit soort wedstrijden moet spelen. Ik kijk ernaar uit om hem bezig te zien vanavond. . Brian Riemer. Slimani heeft veel internationale ervaring en weet hoe hij dit soort wedstrijden moet spelen. Ik kijk ernaar uit om hem bezig te zien vanavond. Brian Riemer

Opstelling Loedogorets: Padt, Witry, Plastun, Russo, Gropper, Naressi, Cafumana, Nonato, Despodov, Thiago en Tekpetey. Doelman Padt en verdediger Plastoen hebben allebei een verleden bij AA Gent.

Doelman Padt en verdediger Plastoen hebben allebei een verleden bij AA Gent.

clock 19:55 vooraf, 19 uur 55. Eerste basisplaats voor Slimani. Na de 3-1 tegen STVV heeft Brian Riemer toch flink aan zijn elftal gesleuteld. Voorin komen Stroeykens en Slimani in het team, ook Diawara en Arnstad beginnen aan de wedstrijd in Bulgarije. Verhuizen naar de bank: Ashimeru, Refaelov en Raman. Amuzu is geblesseerd in België gebleven. . Eerste basisplaats voor Slimani Na de 3-1 tegen STVV heeft Brian Riemer toch flink aan zijn elftal gesleuteld. Voorin komen Stroeykens en Slimani in het team, ook Diawara en Arnstad beginnen aan de wedstrijd in Bulgarije.

Verhuizen naar de bank: Ashimeru, Refaelov en Raman. Amuzu is geblesseerd in België gebleven.

clock 19:49 De 11 van Anderlecht die aan de wedstrijd beginnen. vooraf, 19 uur 49. De 11 van Anderlecht die aan de wedstrijd beginnen.

clock 13:23 De spelers van Anderlecht gingen alvast de benen strekken in Razgrad. vooraf, 13 uur 23. De spelers van Anderlecht gingen alvast de benen strekken in Razgrad

clock 20:25 vooraf, 20 uur 25. De sfeer in de groep zit al een tijdje weer goed, dat is ook belangrijk om punten te pakken. We zijn klaar om de match te winnen morgen. Zeno Debast. De sfeer in de groep zit al een tijdje weer goed, dat is ook belangrijk om punten te pakken. We zijn klaar om de match te winnen morgen. Zeno Debast

clock 20:25 Zeno Debast en Brian Riemer. vooraf, 20 uur 25. Zeno Debast en Brian Riemer

clock 20:18 vooraf, 20 uur 18. Je voelt een buzz in de ploeg, het geloof is terug. Het is belangrijk voor jonge spelers dat ze zelfvertrouwen hebben. Brian Riemer (coach Anderlecht). Je voelt een buzz in de ploeg, het geloof is terug. Het is belangrijk voor jonge spelers dat ze zelfvertrouwen hebben. Brian Riemer (coach Anderlecht)

clock 20:16 vooraf, 20 uur 16. In de Jupiler Pro League is het knokken, maar hier moeten we vooral genieten. Dit is "de aardbei" na al het harde werk van de groepsfase. Er is dan ook minder druk dan in de competitie. Brian Riemer (coach Anderlecht). In de Jupiler Pro League is het knokken, maar hier moeten we vooral genieten. Dit is "de aardbei" na al het harde werk van de groepsfase. Er is dan ook minder druk dan in de competitie. Brian Riemer (coach Anderlecht)

Wat mogen we verwachten van Loedogorets? Loedogorets is de nummer 2 van de Bulgaarse competitie (op 1 punt van CSKA Sofia). Enkele spelers hebben een verleden in België, zoals doelman Sergio Padt en verdediger Igor Plastoen (allebei Gent) of ook Dinis Almeida (Antwerp) en Olivier Verdon (Eupen). "Ze hebben heel wat geschorsten, dus hun coach zal wat moeten puzzelen", weet Anderlecht-trainer Brian Riemer. "Ze houden van goed voetbal, spelen heel open en geven dan ook af en toe ruimte weg. Dat is een spel dat ons zou moeten liggen."



"Ze hebben heel wat geschorsten, dus hun coach zal wat moeten puzzelen", weet Anderlecht-trainer Brian Riemer. "Ze houden van goed voetbal, spelen heel open en geven dan ook af en toe ruimte weg. Dat is een spel dat ons zou moeten liggen."

Amuzu (niet helemaal fit) ontbreekt. Anderlecht kan donderdag geen beroep doen op Francis Amuzu. Paars-wit bevestigt dat de 23-jarige winger "niet helemaal wedstrijdfit" is. Amuzu sukkelt met een spierblessure. Het is afwachten of de recordkampioen hem recupereert voor de competitiematch van zondag in Kortrijk. De Zweedse middenvelder Henrik Bellman zit voor het eerst in de selectie van coach Brian Riemer.



Amuzu sukkelt met een spierblessure. Het is afwachten of de recordkampioen hem recupereert voor de competitiematch van zondag in Kortrijk.



De Zweedse middenvelder Henrik Bellman zit voor het eerst in de selectie van coach Brian Riemer.

Play-offronde voor 1/8e finales. Om door te stoten naar de 1/8e finales van de Conference League moet Anderlecht eerst een play-offronde afwerken tegen de Bulgaarse club Loedogorets. Anderlecht eindigde 2e in zijn Conference League-poule, Loedogorets werd 3e in zijn Europa League-poule. Of Anderlecht zich kwalificeert voor de 1/8e finales, weten we op donderdag 23 februari. Dan staat de terugmatch in het Lotto Park op het programma.



Anderlecht eindigde 2e in zijn Conference League-poule, Loedogorets werd 3e in zijn Europa League-poule.



Of Anderlecht zich kwalificeert voor de 1/8e finales, weten we op donderdag 23 februari. Dan staat de terugmatch in het Lotto Park op het programma.

clock 22:21 - Vooraf Vooraf, 22 uur 21

clock Opstelling Loedogorets. Sergio Padt, Aslak Fonn Witry, Igor Plastoen, Franco Russo, Denny Gruper, Show, Nonato, Pedrinho, Kiril Despodov, Igor Thiago, Bernard Tekpetey Opstelling Loedogorets Sergio Padt, Aslak Fonn Witry, Igor Plastoen, Franco Russo, Denny Gruper, Show, Nonato, Pedrinho, Kiril Despodov, Igor Thiago, Bernard Tekpetey

clock Opstelling Anderlecht. Bart Verbruggen, Michael Murillo, Zeno Debast, Jan Vertonghen, Killian Sardella, Kristian Arnstad, Amadou Diawara, Yari Verschaeren, Anders Dreyer, Islam Slimani, Mario Stroeykens Opstelling Anderlecht Bart Verbruggen, Michael Murillo, Zeno Debast, Jan Vertonghen, Killian Sardella, Kristian Arnstad, Amadou Diawara, Yari Verschaeren, Anders Dreyer, Islam Slimani, Mario Stroeykens