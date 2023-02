LIVESTREAM: Anderlecht voert de druk op na vroege achterstand, Dreyer mikt op de paal

clock 70' Gele kaart voor Show van Loedogorets tijdens tweede helft, minuut 70 yellow card Show Loedogorets

clock 69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Anderlecht, Lior Refaelov erin, Mario Stroeykens eruit wissel substitution out Mario Stroeykens substitution in Lior Refaelov

clock 69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Anderlecht, Majeed Ashimeru erin, Kristian Arnstad eruit wissel substitution out Kristian Arnstad substitution in Majeed Ashimeru

clock 69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Anderlecht, Benito Raman erin, Islam Slimani eruit wissel substitution out Islam Slimani substitution in Benito Raman

clock 66' Te gretige Despodov. Verbruggen brengt fantastisch redding met zijn arm op de doorgebroken Despodov. De aanvoerder van Loedogorets wordt na zijn kans wel meteen tot de orde geroepen voor buitenspel. . tweede helft, minuut 66. offside Te gretige Despodov Verbruggen brengt fantastisch redding met zijn arm op de doorgebroken Despodov. De aanvoerder van Loedogorets wordt na zijn kans wel meteen tot de orde geroepen voor buitenspel.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Loedogorets, Dominik Yankov erin, Nonato eruit wissel substitution out Nonato substitution in Dominik Yankov

clock 62' Gele kaart voor Michael Murillo van Anderlecht tijdens tweede helft, minuut 62 yellow card Michael Murillo Anderlecht

clock 58' tweede helft, minuut 58. Murillo gaat per ongeluk op de enkel van Pedrinho staan en krijgt daarvoor met veel vertraging een gele kaart van de scheids. Daar valt iets voor te zeggen. . Murillo gaat per ongeluk op de enkel van Pedrinho staan en krijgt daarvoor met veel vertraging een gele kaart van de scheids. Daar valt iets voor te zeggen.

clock 57' tweede helft, minuut 57. Daar is de thuisploeg een eerste keer na de rust. Thiago kan vrijstaand koppen in de zestien, maar doet dat niet goed. . Daar is de thuisploeg een eerste keer na de rust. Thiago kan vrijstaand koppen in de zestien, maar doet dat niet goed.

clock 56' Loedogorets heeft amper de bal. Anderlecht had in de eerste helft 63% balbezit en nu zal het niet veel minder zijn. Het wordt stilaan tijd om het overwicht ook in doelpunten te vertalen. . tweede helft, minuut 56. statistics Loedogorets heeft amper de bal Anderlecht had in de eerste helft 63% balbezit en nu zal het niet veel minder zijn. Het wordt stilaan tijd om het overwicht ook in doelpunten te vertalen.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Riemer gaat geweldig tekeer langs de zijlijn na een flauw hakje van Dreyer richting Murillo. Anderlecht zat net met heel veel volk in de zestien... . Riemer gaat geweldig tekeer langs de zijlijn na een flauw hakje van Dreyer richting Murillo. Anderlecht zat net met heel veel volk in de zestien...

clock 48' tweede helft, minuut 48. De goed aangesneden corner wordt door Plastoen weggewerkt. . De goed aangesneden corner wordt door Plastoen weggewerkt.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Richting de eigen fans versiert Stroeykens een hoekschop na een knappe dribbel. Loedogorets ziet af bij het begin van de tweede helft. . Richting de eigen fans versiert Stroeykens een hoekschop na een knappe dribbel. Loedogorets ziet af bij het begin van de tweede helft.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 22:13 tweede helft, 22 uur 13. Slimani kan net niet bij een voorzet van Stroeykens. De bal komt tot bij Arnstad, die vol risico uithaalt. Padt heeft geen moeite. . Slimani kan net niet bij een voorzet van Stroeykens. De bal komt tot bij Arnstad, die vol risico uithaalt. Padt heeft geen moeite.

clock 22:10 tweede helft, 22 uur 10. Tweede helft. De tweede helft is begonnen in Bulgarije. Trekt Anderlecht de lijn van het slotkwartier van de eerste helft door? . Tweede helft De tweede helft is begonnen in Bulgarije. Trekt Anderlecht de lijn van het slotkwartier van de eerste helft door?

clock 22:02 rust, 22 uur 02. Anderlecht had niet hoeven achter te staan. Wesley Sonck. Anderlecht had niet hoeven achter te staan. Wesley Sonck

clock 45+4' Gele kaart voor Islam Slimani van Anderlecht tijdens eerste helft, minuut 49 yellow card Islam Slimani Anderlecht

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Anderlecht trekt met een 1-0-achterstand de kleedkamers in. Het begon wankel aan de wedstrijd, waarna het toch overnam richting de rust. . Rust Anderlecht trekt met een 1-0-achterstand de kleedkamers in. Het begon wankel aan de wedstrijd, waarna het toch overnam richting de rust.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Slimani gaat als eerste in het boekje van Strukan. De Algerijn protesteerde iets te hevig na een volgens hem niet gefloten corner. . Slimani gaat als eerste in het boekje van Strukan. De Algerijn protesteerde iets te hevig na een volgens hem niet gefloten corner.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Dreyer met een goede kans maar hij viseert de paal. Dreyer met een goede kans maar hij viseert de paal

clock 45' Dreyer mikt op de paal. Met een knappe steekbal zet Murillo Dreyer helemaal vrij voor doel. Het knappe schot van de Deen spat uiteen op de paal. Anderlecht verdient nu echt wel een doelpunt. . eerste helft, minuut 45. shot on goalpost Dreyer mikt op de paal Met een knappe steekbal zet Murillo Dreyer helemaal vrij voor doel. Het knappe schot van de Deen spat uiteen op de paal. Anderlecht verdient nu echt wel een doelpunt.

clock 45' Padt goed plat. De aanvalsgolven van Anderlecht worden toch gevaarlijker. Verschaeren probeert het nu met een schot over de grond, Padt gaat goed plat. . eerste helft, minuut 45. crucial save Padt goed plat De aanvalsgolven van Anderlecht worden toch gevaarlijker. Verschaeren probeert het nu met een schot over de grond, Padt gaat goed plat.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Nog eens Verschaeren maar een goede redding van Padt. Nog eens Verschaeren maar een goede redding van Padt

clock 42' eerste helft, minuut 42. Tekpetey met een schot op Verbruggen. Tekpetey met een schot op Verbruggen

clock 41' eerste helft, minuut 41. Weer Tekpetey. Het gaat goed op en neer nu. Tot grote ergernis van zijn ploegmaat gaat Tekpetey zelf zijn kans in de zestien. Verbruggen heeft niet veel moeite met het flauwe schot van de Ghanees. . Weer Tekpetey Het gaat goed op en neer nu. Tot grote ergernis van zijn ploegmaat gaat Tekpetey zelf zijn kans in de zestien. Verbruggen heeft niet veel moeite met het flauwe schot van de Ghanees.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Arnstad vergeet te knallen. Arnstad heeft de 1-1 aan zijn rechter, maar hij kiest helemaal vrijstaand voor doel toch nog voor een "voorzet" richting Slimani. De Algerijn kopt vervolgens naast. . Arnstad vergeet te knallen Arnstad heeft de 1-1 aan zijn rechter, maar hij kiest helemaal vrijstaand voor doel toch nog voor een "voorzet" richting Slimani. De Algerijn kopt vervolgens naast.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Arnstad kan niet afwerken. Arnstad kan niet afwerken

clock 37' eerste helft, minuut 37. Tekpetey net naast. Het is al even geleden, maar daar is de thuisploeg nog een keer. Tekpetey kan knallen in de zestien, maar mikt net naast. . Tekpetey net naast Het is al even geleden, maar daar is de thuisploeg nog een keer. Tekpetey kan knallen in de zestien, maar mikt net naast.

clock 36' Spel ligt even stil. Gruper is blijven liggen in zijn eigen zestien na een "duw" van Murillo. Veel is er allemaal niet aan de hand. . eerste helft, minuut 36. interruption Spel ligt even stil Gruper is blijven liggen in zijn eigen zestien na een "duw" van Murillo. Veel is er allemaal niet aan de hand.

clock 34' eerste helft, minuut 34. De Anderlecht-fans laten zich horen in het stadion. Het inspireert Dreyer niet tot een gevaarlijke vrije trap. . De Anderlecht-fans laten zich horen in het stadion. Het inspireert Dreyer niet tot een gevaarlijke vrije trap.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Knal Verschaeren. Verschaeren is de gevaarlijkste Anderlecht-man. De nummer 10 van paars-wit kan afdrukken en haalt meteen uit in de draai. De bal gaat niet heel ver naast de kooi van Padt. . Knal Verschaeren Verschaeren is de gevaarlijkste Anderlecht-man. De nummer 10 van paars-wit kan afdrukken en haalt meteen uit in de draai. De bal gaat niet heel ver naast de kooi van Padt.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Verschaeren schiet naast vanuit de draai. Verschaeren schiet naast vanuit de draai

clock 26' eerste helft, minuut 26. Schotje Thiago. Murillo levert zomaar in bij Thiago, maar die profiteert niet. Verbruggen heeft geen moeite met het verrassende "schot" van de Braziliaan. . Schotje Thiago Murillo levert zomaar in bij Thiago, maar die profiteert niet. Verbruggen heeft geen moeite met het verrassende "schot" van de Braziliaan.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Er moet veel meer vaart in het spel van Anderlecht komen. Het is veel te apathisch. Peter Vandenbempt. Er moet veel meer vaart in het spel van Anderlecht komen. Het is veel te apathisch. Peter Vandenbempt

clock 25' eerste helft, minuut 25. Riemer ziet dat zijn plannetje niet helemaal werkt en haalt verhaal bij zijn assistenten. De Deen moet terug naar de tekentafel. . Riemer ziet dat zijn plannetje niet helemaal werkt en haalt verhaal bij zijn assistenten. De Deen moet terug naar de tekentafel.

clock 24' Oplapwerk bij Thiago. Doelpuntenmaker Thiago moet even naar adem happen na een arm in zijn zij van Diawara. Lang duurt het oponthoud niet. . eerste helft, minuut 24. interruption Oplapwerk bij Thiago Doelpuntenmaker Thiago moet even naar adem happen na een arm in zijn zij van Diawara. Lang duurt het oponthoud niet.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Kansje Anderlecht. Daar is Anderlecht een eerste keer. Slimani legt een goede voorzet van Sardella met zijn hoofd panklaar voor Dreyer. Diens schot gaat in het zijnet, maar Strukan zag een duw van de Algerijn. . Kansje Anderlecht Daar is Anderlecht een eerste keer. Slimani legt een goede voorzet van Sardella met zijn hoofd panklaar voor Dreyer. Diens schot gaat in het zijnet, maar Strukan zag een duw van de Algerijn.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Een eerste keer Anderlecht via Dreyer. Een eerste keer Anderlecht via Dreyer

clock 18' eerste helft, minuut 18. Slimani gaat op de voet staan van Pedrinho. De ervaren Algerijn is woest, maar maakte toch duidelijk een fout. . Slimani gaat op de voet staan van Pedrinho. De ervaren Algerijn is woest, maar maakte toch duidelijk een fout.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Het openingskwartier was er één om snel te vergeten voor Anderlecht. Het kan alleen maar beter vanaf nu. . Het openingskwartier was er één om snel te vergeten voor Anderlecht. Het kan alleen maar beter vanaf nu.

clock 16' Het is voorlopig geen al te beste Europese week voor de Belgische ploegen. eerste helft, minuut 16. Het is voorlopig geen al te beste Europese week voor de Belgische ploegen.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Knappe actie Despodov. Loedogorets is slag om slinger gevaarlijk. Despodov zet eenvoudig twee Anderlecht-verdedigers opzij, waarna de aanvoerder naast mikt. . Knappe actie Despodov Loedogorets is slag om slinger gevaarlijk. Despodov zet eenvoudig twee Anderlecht-verdedigers opzij, waarna de aanvoerder naast mikt.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Bij Loedogorets weten ze wel hoe ze gevaarlijk moeten zijn op corner. Bijna kan Thiago vrijstaand koppen in de zestien. . Bij Loedogorets weten ze wel hoe ze gevaarlijk moeten zijn op corner. Bijna kan Thiago vrijstaand koppen in de zestien.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Anderlecht geeft te vaak de bal weg. . Peter Vandenbempt. Anderlecht geeft te vaak de bal weg. Peter Vandenbempt

clock 12' eerste helft, minuut 12. De eerste hoekschop van Anderlecht mondt uit in een kans voor Loedogoretes. Tekpetey is het eindstation van een snelle tegenstoot, maar hij mikt hoog over. . De eerste hoekschop van Anderlecht mondt uit in een kans voor Loedogoretes. Tekpetey is het eindstation van een snelle tegenstoot, maar hij mikt hoog over.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Eindelijk een eerste keer Anderlecht. Verschaeren rukt op, maar vindt niemand voor doel. Hij versiert wel een corner. . Eindelijk een eerste keer Anderlecht. Verschaeren rukt op, maar vindt niemand voor doel. Hij versiert wel een corner.

clock 10' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 10 door Igor Thiago van Loedogorets. 1, 0. goal Loedogorets Anderlecht 72' 1 0

clock 9' eerste helft, minuut 9. Het tegendoelpunt kwam er na balverlies van Arnstad. Op het middenveld krijgt paars-wit geen voet aan de grond. . Het tegendoelpunt kwam er na balverlies van Arnstad. Op het middenveld krijgt paars-wit geen voet aan de grond.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Thiago zet Anderlecht met de kop op achterstand. Thiago zet Anderlecht met de kop op achterstand

clock 8' eerste helft, minuut 8. Anderlecht moet achtervolgen. Derde keer, goede keer voor Thiago. Hij kopt de 1-0 van dichtbij binnen na een goede voorzet van aanvoerder Despodov. . Anderlecht moet achtervolgen Derde keer, goede keer voor Thiago. Hij kopt de 1-0 van dichtbij binnen na een goede voorzet van aanvoerder Despodov.

clock 8' Weer buitenspel. Opnieuw wordt Thiago goed diep gestuurd. Hij werkt deze keer beter af, maar Verbruggen gaat uitstekend plat en voorkomt de 1-0 met een beenveeg. Het doelpunt zou ook niet geteld hebben, want opnieuw was er sprake van buitenspel. . eerste helft, minuut 8. offside Weer buitenspel Opnieuw wordt Thiago goed diep gestuurd. Hij werkt deze keer beter af, maar Verbruggen gaat uitstekend plat en voorkomt de 1-0 met een beenveeg. Het doelpunt zou ook niet geteld hebben, want opnieuw was er sprake van buitenspel.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Thiago wordt veel gezocht en gevonden bij Loedogorets. De Braziliaan ziet Tekpetey vrij lopen voor doel, maar Verbruggen zit er goed tussen. . Thiago wordt veel gezocht en gevonden bij Loedogorets. De Braziliaan ziet Tekpetey vrij lopen voor doel, maar Verbruggen zit er goed tussen.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Dit is toch een kleine verwittiging voor Anderlecht. Peter Vandenbempt. Dit is toch een kleine verwittiging voor Anderlecht. Peter Vandenbempt

clock 5' Thiago te gretig. Thiago duikt door de buitenspelval en trekt richting Verbruggen. Hij mikt het leer flauw voorlangs, waarna de vlag van de lijnrechter de hoogte in gaat. . eerste helft, minuut 5. offside Thiago te gretig Thiago duikt door de buitenspelval en trekt richting Verbruggen. Hij mikt het leer flauw voorlangs, waarna de vlag van de lijnrechter de hoogte in gaat.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Het eerste "gevaar" komt van de thuisploeg. Thiago zoekt zijn maatje Tekpetey in de zestien, maar die komt niet tot een schot. . Het eerste "gevaar" komt van de thuisploeg. Thiago zoekt zijn maatje Tekpetey in de zestien, maar die komt niet tot een schot.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Loedogorets steekt zijn neus al eens aan het venster. Loedogorets steekt zijn neus al eens aan het venster

clock 1' eerste helft, minuut 1. Vertonghen krijgt tot twee keer toe een zetje, maar Strukan ziet er geen graten in. . Vertonghen krijgt tot twee keer toe een zetje, maar Strukan ziet er geen graten in.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! De bal rolt in Bulgarije. Wat kan Anderlecht in zijn eerste Europese wedstrijd na Nieuwjaar sinds 2017? . Aftrap! De bal rolt in Bulgarije. Wat kan Anderlecht in zijn eerste Europese wedstrijd na Nieuwjaar sinds 2017?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 21:04 vooraf, 21 uur 04. De minuut was kort, maar indrukwekkend. De stilte werd netjes gerespecteerd. . De minuut was kort, maar indrukwekkend. De stilte werd netjes gerespecteerd.

clock 21:03 vooraf, 21 uur 03. Zoals overal in Europa wordt ook in Bulgarije stilgestaan bij de aardbeving in Turkije en Syrië. We krijgen nog een minuut stilte voor de aftrap. . Zoals overal in Europa wordt ook in Bulgarije stilgestaan bij de aardbeving in Turkije en Syrië. We krijgen nog een minuut stilte voor de aftrap.

clock 21:03 vooraf, 21 uur 03. Despodov, de aanvoerder van Loedogorets, heeft de toss gewonnen en kiest ervoor om te blijven staan. Anderlecht mag dus aan de wedstrijd beginnen. . Despodov, de aanvoerder van Loedogorets, heeft de toss gewonnen en kiest ervoor om te blijven staan. Anderlecht mag dus aan de wedstrijd beginnen.

clock 21:01 vooraf, 21 uur 01. Dit Loedogorets is voor Anderlecht een stevige uitdaging. Peter Vandenbempt. Dit Loedogorets is voor Anderlecht een stevige uitdaging. Peter Vandenbempt

clock 21:00 vooraf, 21 uur . Onder leiding van de Kroatische scheidsrechter Duje Strukan komen de spelers naar buiten. De omstandigheden zijn prima. Het is koud, maar droog in Bulgarije. . Onder leiding van de Kroatische scheidsrechter Duje Strukan komen de spelers naar buiten. De omstandigheden zijn prima. Het is koud, maar droog in Bulgarije.

clock 20:57 vooraf, 20 uur 57. Daar zijn ook de Anderlecht-spelers, in het wit. Padt en Verbruggen, de twee Nederlandse doelmannen, slaan een gezapig praatje met z'n tweeën. . Daar zijn ook de Anderlecht-spelers, in het wit. Padt en Verbruggen, de twee Nederlandse doelmannen, slaan een gezapig praatje met z'n tweeën.

clock 20:56 vooraf, 20 uur 56. De spelers van Loedogorets staan klaar in de tunnel van de Huvepharma Arena. Op die van Anderlecht is het nog even wachten. . De spelers van Loedogorets staan klaar in de tunnel van de Huvepharma Arena. Op die van Anderlecht is het nog even wachten.

clock 20:47 vooraf, 20 uur 47. De opwarming van de beide teams zit erop in Bulgarije. We maken ons stilaan klaar voor de wedstrijd. . De opwarming van de beide teams zit erop in Bulgarije. We maken ons stilaan klaar voor de wedstrijd.

clock 20:44 vooraf, 20 uur 44. Anderlecht kwam in 2017 voor het laatst Europees in actie na Nieuwjaar. Toen schopte de recordkampioen het zelfs tot in de kwartfinales van de Europa League, waarin Manchester United uiteindelijk nipt een maatje te groot was. . Anderlecht kwam in 2017 voor het laatst Europees in actie na Nieuwjaar. Toen schopte de recordkampioen het zelfs tot in de kwartfinales van de Europa League, waarin Manchester United uiteindelijk nipt een maatje te groot was.

Livestream loopt! De opwarming van de spelers is in volle gang, die van onze analisten zit er al op. Kijk nu naar de voorbeschouwing op Loedogorets-Anderlecht op Canvas, VRTmax of op deze pagina. De studiogasten van Karl Vannieuwkerke zijn Wesley Sonck en Arnar Vidarsson.

De studiogasten van Karl Vannieuwkerke zijn Wesley Sonck en Arnar Vidarsson.

clock 20:27 Niet alleen Benfica heeft een adelaar als mascotte... vooraf, 20 uur 27. Niet alleen Benfica heeft een adelaar als mascotte...

clock 20:20 vooraf, 20 uur 20. Er zijn voor dit Europees duel heel wat Anderlecht-fans meegereisd naar Bulgarije. Die laten zich een eerste keer horen wanneer paars-wit aan de opwarming begint. Vertonghen en co. bedanken met een applausje. . Er zijn voor dit Europees duel heel wat Anderlecht-fans meegereisd naar Bulgarije. Die laten zich een eerste keer horen wanneer paars-wit aan de opwarming begint. Vertonghen en co. bedanken met een applausje.

clock 20:13 vooraf, 20 uur 13. Ik hoop dat we de wedstrijd vanaf het begin kunnen domineren. Ik denk dat ons wedstrijdplan goed ineen zit en dat we veel kansen gaan krijgen. Brian Riemer. Ik hoop dat we de wedstrijd vanaf het begin kunnen domineren. Ik denk dat ons wedstrijdplan goed ineen zit en dat we veel kansen gaan krijgen. Brian Riemer

clock 20:11 vooraf, 20 uur 11. Slimani heeft veel internationale ervaring en weet hoe hij dit soort wedstrijden moet spelen. Ik kijk ernaar uit om hem bezig te zien vanavond. . Brian Riemer. Slimani heeft veel internationale ervaring en weet hoe hij dit soort wedstrijden moet spelen. Ik kijk ernaar uit om hem bezig te zien vanavond. Brian Riemer

clock 20:02 vooraf, 20 uur 02. Opstelling Loedogorets:. Padt, Witry, Plastun, Russo, Gropper, Naressi, Cafumana, Nonato, Despodov, Thiago en Tekpetey. Doelman Padt en verdediger Plastoen hebben allebei een verleden bij AA Gent. . Opstelling Loedogorets: Padt, Witry, Plastun, Russo, Gropper, Naressi, Cafumana, Nonato, Despodov, Thiago en Tekpetey.

Doelman Padt en verdediger Plastoen hebben allebei een verleden bij AA Gent.

clock 19:55 vooraf, 19 uur 55. Eerste basisplaats voor Slimani. Na de 3-1 tegen STVV heeft Brian Riemer toch flink aan zijn elftal gesleuteld. Voorin komen Stroeykens en Slimani in het team, ook Diawara en Arnstad beginnen aan de wedstrijd in Bulgarije. Verhuizen naar de bank: Ashimeru, Refaelov en Raman. Amuzu is geblesseerd in België gebleven. . Eerste basisplaats voor Slimani Na de 3-1 tegen STVV heeft Brian Riemer toch flink aan zijn elftal gesleuteld. Voorin komen Stroeykens en Slimani in het team, ook Diawara en Arnstad beginnen aan de wedstrijd in Bulgarije.

Verhuizen naar de bank: Ashimeru, Refaelov en Raman. Amuzu is geblesseerd in België gebleven.

clock 19:49 De 11 van Anderlecht die aan de wedstrijd beginnen. vooraf, 19 uur 49. De 11 van Anderlecht die aan de wedstrijd beginnen.

clock 13:23 De spelers van Anderlecht gingen alvast de benen strekken in Razgrad. vooraf, 13 uur 23. De spelers van Anderlecht gingen alvast de benen strekken in Razgrad

clock 20:25 vooraf, 20 uur 25. De sfeer in de groep zit al een tijdje weer goed, dat is ook belangrijk om punten te pakken. We zijn klaar om de match te winnen morgen. Zeno Debast. De sfeer in de groep zit al een tijdje weer goed, dat is ook belangrijk om punten te pakken. We zijn klaar om de match te winnen morgen. Zeno Debast

clock 20:25 Zeno Debast en Brian Riemer. vooraf, 20 uur 25. Zeno Debast en Brian Riemer

clock 20:18 vooraf, 20 uur 18. Je voelt een buzz in de ploeg, het geloof is terug. Het is belangrijk voor jonge spelers dat ze zelfvertrouwen hebben. Brian Riemer (coach Anderlecht). Je voelt een buzz in de ploeg, het geloof is terug. Het is belangrijk voor jonge spelers dat ze zelfvertrouwen hebben. Brian Riemer (coach Anderlecht)

clock 20:16 vooraf, 20 uur 16. In de Jupiler Pro League is het knokken, maar hier moeten we vooral genieten. Dit is "de aardbei" na al het harde werk van de groepsfase. Er is dan ook minder druk dan in de competitie. Brian Riemer (coach Anderlecht). In de Jupiler Pro League is het knokken, maar hier moeten we vooral genieten. Dit is "de aardbei" na al het harde werk van de groepsfase. Er is dan ook minder druk dan in de competitie. Brian Riemer (coach Anderlecht)

clock 20:15 vooraf, 20 uur 15. Wat mogen we verwachten van Loedogorets? Loedogorets is de nummer 2 van de Bulgaarse competitie (op 1 punt van CSKA Sofia). Enkele spelers hebben een verleden in België, zoals doelman Sergio Padt en verdediger Igor Plastoen (allebei Gent) of ook Dinis Almeida (Antwerp) en Olivier Verdon (Eupen). "Ze hebben heel wat geschorsten, dus hun coach zal wat moeten puzzelen", weet Anderlecht-trainer Brian Riemer. "Ze houden van goed voetbal, spelen heel open en geven dan ook af en toe ruimte weg. Dat is een spel dat ons zou moeten liggen." . Wat mogen we verwachten van Loedogorets? Loedogorets is de nummer 2 van de Bulgaarse competitie (op 1 punt van CSKA Sofia). Enkele spelers hebben een verleden in België, zoals doelman Sergio Padt en verdediger Igor Plastoen (allebei Gent) of ook Dinis Almeida (Antwerp) en Olivier Verdon (Eupen).



"Ze hebben heel wat geschorsten, dus hun coach zal wat moeten puzzelen", weet Anderlecht-trainer Brian Riemer. "Ze houden van goed voetbal, spelen heel open en geven dan ook af en toe ruimte weg. Dat is een spel dat ons zou moeten liggen."

clock 22:27 vooraf, 22 uur 27. Amuzu (niet helemaal fit) ontbreekt. Anderlecht kan donderdag geen beroep doen op Francis Amuzu. Paars-wit bevestigt dat de 23-jarige winger "niet helemaal wedstrijdfit" is. Amuzu sukkelt met een spierblessure. Het is afwachten of de recordkampioen hem recupereert voor de competitiematch van zondag in Kortrijk. De Zweedse middenvelder Henrik Bellman zit voor het eerst in de selectie van coach Brian Riemer. . Amuzu (niet helemaal fit) ontbreekt Anderlecht kan donderdag geen beroep doen op Francis Amuzu. Paars-wit bevestigt dat de 23-jarige winger "niet helemaal wedstrijdfit" is.



Amuzu sukkelt met een spierblessure. Het is afwachten of de recordkampioen hem recupereert voor de competitiematch van zondag in Kortrijk.



De Zweedse middenvelder Henrik Bellman zit voor het eerst in de selectie van coach Brian Riemer.

clock 22:21 vooraf, 22 uur 21. Play-offronde voor 1/8e finales. Om door te stoten naar de 1/8e finales van de Conference League moet Anderlecht eerst een play-offronde afwerken tegen de Bulgaarse club Loedogorets. Anderlecht eindigde 2e in zijn Conference League-poule, Loedogorets werd 3e in zijn Europa League-poule. Of Anderlecht zich kwalificeert voor de 1/8e finales, weten we op donderdag 23 februari. Dan staat de terugmatch in het Lotto Park op het programma. . Play-offronde voor 1/8e finales Om door te stoten naar de 1/8e finales van de Conference League moet Anderlecht eerst een play-offronde afwerken tegen de Bulgaarse club Loedogorets.



Anderlecht eindigde 2e in zijn Conference League-poule, Loedogorets werd 3e in zijn Europa League-poule.



Of Anderlecht zich kwalificeert voor de 1/8e finales, weten we op donderdag 23 februari. Dan staat de terugmatch in het Lotto Park op het programma.

Vooraf

clock Opstelling Loedogorets. Sergio Padt, Aslak Fonn Witry, Igor Plastoen, Franco Russo, Denny Gruper, Show, Nonato, Pedrinho, Kiril Despodov, Igor Thiago, Bernard Tekpetey Opstelling Loedogorets Sergio Padt, Aslak Fonn Witry, Igor Plastoen, Franco Russo, Denny Gruper, Show, Nonato, Pedrinho, Kiril Despodov, Igor Thiago, Bernard Tekpetey

clock Opstelling Anderlecht. Bart Verbruggen, Michael Murillo, Zeno Debast, Jan Vertonghen, Killian Sardella, Kristian Arnstad, Amadou Diawara, Yari Verschaeren, Anders Dreyer, Islam Slimani, Mario Stroeykens Opstelling Anderlecht Bart Verbruggen, Michael Murillo, Zeno Debast, Jan Vertonghen, Killian Sardella, Kristian Arnstad, Amadou Diawara, Yari Verschaeren, Anders Dreyer, Islam Slimani, Mario Stroeykens