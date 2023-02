Conference League: Anderlecht reist zonder Francis Amuzu (niet fit) af naar Bulgarije

clock 22:27

vooraf, 22 uur 27. Amuzu (niet helemaal fit) ontbreekt. Anderlecht kan donderdag geen beroep doen op Francis Amuzu. Paars-wit bevestigt dat de 23-jarige winger "niet helemaal wedstrijdfit" is. Amuzu sukkelt met een spierblessure. Het is afwachten of de recordkampioen hem recupereert voor de competitiematch van zondag in Kortrijk. De Zweedse middenvelder Henrik Bellman zit voor het eerst in de selectie van coach Brian Riemer. .