Brian Riemer ziet Loedogorets als "aardbei" voor Anderlecht: "Er is een buzz in de ploeg"

De sfeer in de groep zit al een tijdje weer goed, dat is ook belangrijk om punten te pakken. We zijn klaar om de match te winnen morgen. Zeno Debast.

Zeno Debast en Brian Riemer.

Je voelt een buzz in de ploeg, het geloof is terug. Het is belangrijk voor jonge spelers dat ze zelfvertrouwen hebben. Brian Riemer (coach Anderlecht).

In de Jupiler Pro League is het knokken, maar hier moeten we vooral genieten. Dit is "de aardbei" na al het harde werk van de groepsfase. Er is dan ook minder druk dan in de competitie. Brian Riemer (coach Anderlecht).

Wat mogen we verwachten van Loedogorets? Loedogorets is de nummer 2 van de Bulgaarse competitie (op 1 punt van CSKA Sofia). Enkele spelers hebben een verleden in België, zoals doelman Sergio Padt en verdediger Igor Plastoen (allebei Gent) of ook Dinis Almeida (Antwerp) en Olivier Verdon (Eupen). "Ze hebben heel wat geschorsten, dus hun coach zal wat moeten puzzelen", weet Anderlecht-trainer Brian Riemer. "Ze houden van goed voetbal, spelen heel open en geven dan ook af en toe ruimte weg. Dat is een spel dat ons zou moeten liggen."



"Ze hebben heel wat geschorsten, dus hun coach zal wat moeten puzzelen", weet Anderlecht-trainer Brian Riemer. "Ze houden van goed voetbal, spelen heel open en geven dan ook af en toe ruimte weg. Dat is een spel dat ons zou moeten liggen."

Amuzu (niet helemaal fit) ontbreekt. Anderlecht kan donderdag geen beroep doen op Francis Amuzu. Paars-wit bevestigt dat de 23-jarige winger "niet helemaal wedstrijdfit" is. Amuzu sukkelt met een spierblessure. Het is afwachten of de recordkampioen hem recupereert voor de competitiematch van zondag in Kortrijk. De Zweedse middenvelder Henrik Bellman zit voor het eerst in de selectie van coach Brian Riemer.



Amuzu sukkelt met een spierblessure. Het is afwachten of de recordkampioen hem recupereert voor de competitiematch van zondag in Kortrijk.



De Zweedse middenvelder Henrik Bellman zit voor het eerst in de selectie van coach Brian Riemer.

Play-offronde voor 1/8e finales. Om door te stoten naar de 1/8e finales van de Conference League moet Anderlecht eerst een play-offronde afwerken tegen de Bulgaarse club Loedogorets. Anderlecht eindigde 2e in zijn Conference League-poule, Loedogorets werd 3e in zijn Europa League-poule. Of Anderlecht zich kwalificeert voor de 1/8e finales, weten we op donderdag 23 februari. Dan staat de terugmatch in het Lotto Park op het programma.



Anderlecht eindigde 2e in zijn Conference League-poule, Loedogorets werd 3e in zijn Europa League-poule.



Of Anderlecht zich kwalificeert voor de 1/8e finales, weten we op donderdag 23 februari. Dan staat de terugmatch in het Lotto Park op het programma.

Opstelling Loedogorets. Sergio Padt, Aslak Fonn Witry, Franco Russo, Dinis Almeida, Denny Gruper, Kiril Despodov, Show, Nonato, Pedrinho, Bernard Tekpetey, Igor Thiago

Opstelling Anderlecht. Bart Verbruggen, Michael Murillo, Zeno Debast, Jan Vertonghen, Killian Sardella, Yari Verschaeren, Majeed Ashimeru, Lior Refaelov, Anders Dreyer, Benito Raman, Francis Amuzu