BEKIJK: Pijnlijke penaltyfout Ryan (ex-club) doet AZ instorten tegen West Ham

AZ is het voorbeeld van Anderlecht en KAA Gent gevolgd. Net als onze clubs kon de Nederlandse revelatie niet winnen bij West Ham. Nochtans zag het er lange tijd goed uit na de openingsgoal van Reijnders. Alleen deed een penaltyfout van Ryan (ex-Club Brugge) de partij helemaal kantelen. Antonio zorgde voor de winnende treffer. In de andere Conference League-wedstrijd won Basel verrasend met 1-2 in Fiorentina.