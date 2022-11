LIVE: KAA Gent virtueel naar volgende ronde! Hjulsager en Godeau zetten Buffalo's op rozen

Na het doelpunt was de match wat in elkaar gezakt, maar op het uur krijgt Gent toch weer wat kansen. Mooi gezegd zat er meer in wat Hong en Depoitre uitstaken in de Noorse zestien.

tweede helft, minuut 57. Na het doelpunt was de match wat in elkaar gezakt, maar op het uur krijgt Gent toch weer wat kansen. Mooi gezegd zat er meer in wat Hong en Depoitre uitstaken in de Noorse zestien. .

tweede helft, minuut 51. Hjulsager bevrijdt Gent! Daar is de 1-0 dan toch voor de Buffalo's. Hong speelt de bal naar links, waar de Deen een schot lanceert tussen de benen van zijn bewaker. Karlstrom ziet de bal niet komen en is kansloos. .

tweede helft, minuut 47. Molde eist de bal op, en zet nu meer druk in de openingsminuten dan over de hele eerste helft. .

clock 45+4'

eerste helft, minuut 49. Molde bij rust geplaatst. Gent was 45 minuten baas over de bal en beloonde zichzelf met kansen voor Hjulsager, Depoitre en Ngadeu. Op slag van rust had Nurio Fortuna altijd moeten binnenkoppen, maar hij besloot over. Zeker het laatste Gentse kwartier was sterk, als ze dat doorzetten in de tweede helft zullen de doelpunten wel komen. .