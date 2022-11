Hein Vanhaezebrouck motiveert AA Gent voor "laatste kans": "Cadeau voor Tarik Tissoudali"

clock 16:29

vooraf, 16 uur 29. "Qua cijfers staan we op één in onze groep". AA Gent voetbalt tegen Molde met het mes op de keel. Is het seizoen bij een Europese exit mislukt? "Neen. We kunnen in de competitie en de bekerwedstrijden ook wel wat laten zien. Maar natuurlijk willen wij tegen Molde ervoor zorgen dat we na nieuwjaar eveneens nog aan de slag kunnen." "Onze tegenstander is niet te onderschatten. Molde is dit seizoen de beste ploeg van Noorwegen. En vergeet niet dat wij qua cijfers overal als eerste gerangschikt staan in onze groep van de Conference League." "Ik heb het dan over balbezit, aantal doelpogingen, aantal toegestane doelpogingen, aantal doelpogingen on target en aantal toegestane doelpogingen on target. Enkel wat betreft het aantal doelpunten voor en tegen doen we het minder." "Die cijfers spreken ook hetgeen sommigen beweren compleet tegen alsof we er niet voor zouden gaan. Wij zijn echter niet efficiënt genoeg en slikken te veel onnodige tegendoelpunten. De wedstrijd van donderdag kon een overbodige zesde match geweest zijn, nu is dat niet het geval." "Wij missen enorm veel belangrijke spelers, zeker in het aanvallende compartiment. Winnen is de enige opdracht in de match van de laatste kans." .