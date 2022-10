KAA Gent moet na landing 200 km met bus rijden: "We hadden het liever anders gezien"

clock 11:51

vooraf, 11 uur 51. Gent speelt in Dublin, maar landt 200 km verderop. Het stadion van Shamrock Rovers ligt in Dublin, maar Gent vliegt naar een luchthaven die 200 kilometer verderop ligt. In de buurt van Limerick. "Dat is niet ideaal", zegt Sven Kums, die na de landing meer dan 200 km met de bus moet reizen. "We hadden het liever anders en vlotter gezien. Maar het is nu zo en we moeten ons daarop instellen." De reden waarom Gent geen vlucht heeft naar Dublin? Het personeelstekort op de luchthaven van de Ierse hoofstad. Daardoor zijn er vaak lange wachttijden en worden chartervluchten, zoals die van Gent, ergens anders genomen. .