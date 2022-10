Hein Vanhaezebrouck: "Met het mes op de keel: dat hebben we al vaker gedaan"

clock 19:31 vooraf, 19 uur 31. AA Gent is een verzwakt team door de vele afwezigen. "Dat speelt een rol, maar daar mogen we ons niet achter wegsteken. Dat doen we nooit", zegt de T1. "Bij analyses houdt men daar geen rekening mee, maar we gaan door met de jongens die er zijn en we zijn ervan overtuigd dat het ook met hen kan." "We zijn nog op geen enkel front uitgeteld. In Europa is het een smal draadje, maar de uitschakeling zou erg zijn, ja." . AA Gent is een verzwakt team door de vele afwezigen. "Dat speelt een rol, maar daar mogen we ons niet achter wegsteken. Dat doen we nooit", zegt de T1. "Bij analyses houdt men daar geen rekening mee, maar we gaan door met de jongens die er zijn en we zijn ervan overtuigd dat het ook met hen kan." "We zijn nog op geen enkel front uitgeteld. In Europa is het een smal draadje, maar de uitschakeling zou erg zijn, ja."



Dit is een goed thuisteam en we moeten efficiënt zijn. We moeten beter kunnen doen en we werken hard. Met het mes op de keel en inhaalraces, dat hebben we al vaker gedaan met deze groep. We moeten ook nu vol voor de 3 punten gaan. Hein Vanhaezebrouck (coach AA Gent).

Gent speelt in Dublin, maar landt 200 km verderop. Het stadion van Shamrock Rovers ligt in Dublin, maar Gent vliegt naar een luchthaven die 200 kilometer verderop ligt. In de buurt van Limerick. "Dat is niet ideaal", zegt Sven Kums, die na de landing meer dan 200 km met de bus moet reizen. "We hadden het liever anders en vlotter gezien. Maar het is nu zo en we moeten ons daarop instellen." De reden waarom Gent geen vlucht heeft naar Dublin? Het personeelstekort op de luchthaven van de Ierse hoofstad. Daardoor zijn er vaak lange wachttijden en worden chartervluchten, zoals die van Gent, ergens anders genomen.



"Dat is niet ideaal", zegt Sven Kums, die na de landing meer dan 200 km met de bus moet reizen. "We hadden het liever anders en vlotter gezien. Maar het is nu zo en we moeten ons daarop instellen."



De reden waarom Gent geen vlucht heeft naar Dublin? Het personeelstekort op de luchthaven van de Ierse hoofstad. Daardoor zijn er vaak lange wachttijden en worden chartervluchten, zoals die van Gent, ergens anders genomen.

Kums: "We moeten winnen". Met 3 punten achterstand op nummer 2 Molde zit er voor KAA Gent niets anders op dan donderdag te winnen tegen Shamrock Rovers. "Iedereen in de ploeg weet wat ons te wachten staat, we moeten winnen", zei Sven Kums voor de afreis naar Ierland. "De heenmatch hebben we thuis vrij vlot gewonnen (3-0). Shamrock Rovers was toen een stugge tegenstander die vooral aan verdedigen dacht. Misschien kunnen ze voor eigen publiek wel wat meer."



"Iedereen in de ploeg weet wat ons te wachten staat, we moeten winnen", zei Sven Kums voor de afreis naar Ierland.



"De heenmatch hebben we thuis vrij vlot gewonnen (3-0). Shamrock Rovers was toen een stugge tegenstander die vooral aan verdedigen dacht. Misschien kunnen ze voor eigen publiek wel wat meer."

Opstelling Shamrock Rovers. Alan Mannus, Dan Cleary, Roberto Lopes, Sean Hoare, Ronan Finn, Richie Towell, Chris McCann, Andy Lyons, Graham Burke, Jack Byrne, Rory Gaffney

Opstelling KAA Gent. Paul Nardi, Joseph Okumu, Michael Ngadeu-Ngadjui, Jordan Torunarigha, Matisse Samoise, Sulayman Marreh, Sven Kums, Núrio, Andrew Hjulsager, Hong Hyun-seok, Hugo Cuypers