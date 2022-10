Grieperig Gent begint in Ierland met Salah voorin, Kums en Roef zitten op de bank

clock 20:29 vooraf, 20 uur 29. heenmatch: 3-0. In Gent was de wedstrijd snel gespeeld. Na nog geen 20 minuten stonden de Ieren al 2-0 in het krijt. Cuypers en Odjidja hadden voor de doelpunten gezorgd. Na de rust deed Odjidja er nog eentje bij. . heenmatch: 3-0 In Gent was de wedstrijd snel gespeeld. Na nog geen 20 minuten stonden de Ieren al 2-0 in het krijt. Cuypers en Odjidja hadden voor de doelpunten gezorgd. Na de rust deed Odjidja er nog eentje bij.

clock 20:28 vooraf, 20 uur 28. Odjidja scoort met een fantasietje (2-0). Odjidja scoort met een fantasietje (2-0)

clock 19:57 vooraf, 19 uur 57. Met Ibrahim Salah en Laurent Depoitre voorin kiest KAA Gent voor een beproefd recept. Vorig weekend tegen Seraing tekenden ze voor de 2-1. Kijk hieronder naar de doelpunten uit de wedstrijd. . Met Ibrahim Salah en Laurent Depoitre voorin kiest KAA Gent voor een beproefd recept. Vorig weekend tegen Seraing tekenden ze voor de 2-1.

Kijk hieronder naar de doelpunten uit de wedstrijd.

clock 19:54 vooraf, 19 uur 54. BEKIJK: Depoitre en Salah trekken Gent over de streep tegen Seraing (2-1). BEKIJK: Depoitre en Salah trekken Gent over de streep tegen Seraing (2-1)

clock 19:45 De supporters van KAA Gent laten van zich horen in de straten van Dublin:. vooraf, 19 uur 45. De supporters van KAA Gent laten van zich horen in de straten van Dublin:

clock 19:40 vooraf, 19 uur 40. grieperig Gent. Hein Vanhaezebrouck heeft flink moeten puzzelen voor deze match. Niet alleen kampt hij met een reeks geblesseerden, een deel van zijn kern is ook grieperig. De verklaring waarom vaste waardes als Kums, Hong en Cuypers op de bank beginnen? . grieperig Gent Hein Vanhaezebrouck heeft flink moeten puzzelen voor deze match. Niet alleen kampt hij met een reeks geblesseerden, een deel van zijn kern is ook grieperig. De verklaring waarom vaste waardes als Kums, Hong en Cuypers op de bank beginnen?

clock 19:35 vooraf, 19 uur 35. Davy Roef begon het seizoen als eerste keeper in de competitie. Nu zit hij zowel in de Jupiler Pro League als in de Conference League op de bank. Paul Nardi krijgt de voorkeur.

clock 19:33 vooraf, 19 uur 33. Salah debuteert in de basis, Nardi in doel. De basisploeg van KAA Gent: Nardi, Okumu, Ngadeu, Godeau, Samoise, Marreh, Odjidja, Hauge, Hjulsager, Salah, Depoitre Drie zaken vallen op: 1. Nardi neemt de plaats van Roef weer in onder de lat 2. vaste waardes Hong en Kums beginnen op de bank 3. Ibrahim Salah staat een eerste keer in de basis . Salah debuteert in de basis, Nardi in doel De basisploeg van KAA Gent: Nardi, Okumu, Ngadeu, Godeau, Samoise, Marreh, Odjidja, Hauge, Hjulsager, Salah, Depoitre

Drie zaken vallen op: 1. Nardi neemt de plaats van Roef weer in onder de lat 2. vaste waardes Hong en Kums beginnen op de bank

3. Ibrahim Salah staat een eerste keer in de basis

clock 19:32 vooraf, 19 uur 32. Ibrahim Salah (21) mag aan de match beginnen. Hij moet Laurent Depoitre bedienen.

clock 19:17 vooraf, 19 uur 17. Gent moet presteren. Als KAA Gent wil overwinteren in de Conference League moet het minstens even goed doen als de Noorse club Molde vanavond. De Noorse club geeft leider Djurgardens partij. Lukt dat niet, dan wordt Gent - Molde volgende week een overbodige wedstrijd. . Gent moet presteren Als KAA Gent wil overwinteren in de Conference League moet het minstens even goed doen als de Noorse club Molde vanavond. De Noorse club geeft leider Djurgardens partij.

Lukt dat niet, dan wordt Gent - Molde volgende week een overbodige wedstrijd.

clock 19:16 vooraf, 19 uur 16. stand groep F. 1. Djurgardens - 10 punten 2. Molde - 7 3. KAA Gent - 4 4. Shamrock Rovers - 1 . stand groep F 1. Djurgardens - 10 punten 2. Molde - 7 3. KAA Gent - 4 4. Shamrock Rovers - 1

clock 19:09 vooraf, 19 uur 09. tiener to the rescue? De ziekenboeg van AA Gent puilt uit. Tissoudali, De Sart, Owusu, Castro-Montes, Torunarigha... ze zijn vanavond allemaal niet inzetbaar. Gooit Hein Vanhaezebrouck de jonge Rune Van den Bergh (19) in de ploeg? Zaterdag maakte de verdedigende speler zijn debuut in de competitie tegen Seraing (2-1). . tiener to the rescue? De ziekenboeg van AA Gent puilt uit. Tissoudali, De Sart, Owusu, Castro-Montes, Torunarigha... ze zijn vanavond allemaal niet inzetbaar.

Gooit Hein Vanhaezebrouck de jonge Rune Van den Bergh (19) in de ploeg? Zaterdag maakte de verdedigende speler zijn debuut in de competitie tegen Seraing (2-1).

clock 19:08 vooraf, 19 uur 08.

clock 18:47 vooraf, 18 uur 47. Union en Anderlecht zijn al aan hun wedstrijden begonnen. Die kunt u hieronder live volgen. . Union en Anderlecht zijn al aan hun wedstrijden begonnen. Die kunt u hieronder live volgen.

clock 18:46 vooraf, 18 uur 46. Europa League LIVE: Union komt in de tweede helft niet in de problemen in Malmö

clock 18:45 vooraf, 18 uur 45. Conference League LIVE: Anderlecht geeft tot twee keer toe voorsprong uit handen tegen FCSB

clock 17:46 vooraf, 17 uur 46. De spelers van AA Gent in het bescheiden Tallaght Stadium in Dublin.

clock 17:08 vooraf, 17 uur 08.