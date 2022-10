LIVE: Ex-Buffalo zet Djurgardens op dubbele voorsprong, Gentse verdediging twee keer in de fout

clock 45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen

clock 45+5' eerste helft, minuut 50. Kleine Banda kopt de derde binnen. Gent, Gent, Gent. Wat niet lukt aan de ene kant, gaat ook mis aan de andere kant. Djurgardens krijgt een vrije trap en vindt daarmee de bijna volledig vrijstaande Banda. Ongehinderd door de torens kopt hij Djurgardens op slag van rust op 3-0.

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Ook vrije trap gaat mis. Ingestudeerde vrije trap voor Gent, met nog 2 minuten te gaan in de eerste helft. Hong vindt Ngadeu aan de tweede paal, maar de bal wordt slecht geraakt. Gent lijkt aangeslagen.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Gent geringeloord: 2-0. Het is de voormalige Buffalo Wikheim die de Gentenaren naar de nachtmerrie leidt. Torunarigha verliest dom de bal waarop Asoro zich doorzet en via Eriksson de bal bij Wikheim krijgt. Die heeft geen moeite met Roef. Dubbele achterstand voor Gent.

clock 38' Gele kaart voor Piotr Johansson van Djurgårdens IF tijdens eerste helft, minuut 38 yellow card Piotr Johansson Djurgårdens IF

clock 37' eerste helft, minuut 37. Samoise flirt met geel. De Gentse winger moet gaan opletten. Hij zet zijn voet op de zijkant van die van Eriksson, die daar veel pijn door lijdt. Heel het stadion eist een kaart, Lukjancukas houdt die op zak.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Bal tegen doelkader. Daar dan toch een kans voor Gent. Hjulsager zet een mooi driehoekje op met Torunarigha en Cuypers, waarna hij de bal terugkrijgt. Alleen de lat voorkomt de gelijkmaker, Gent komt in de match.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Cuypers in het zijnet. Via Hjulsager en Hong krijgt Hugo Cuypers de bal in de Zweedse zestien. Hij kan schieten maar besluit in het zijnet.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Vervanging bij Djurgårdens IF, Jesper Löfgren erin, Hjalmar Ekdal eruit wissel substitution out Hjalmar Ekdal substitution in Jesper Löfgren

clock 24' eerste helft, minuut 24. Stilte in Stockholm. Aan de overkant is het even wachten op een blessurebehandeling. Keeper Vasyutin komt uit en neemt ploegmaat Danielson mee in zijn sprong. De fans houden even de adem in, maar de verdediger staat alweer.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Djurgardens opent de score! Nu is het Wikheim die aanbiedt aan Kalle Holmberg. Die bevindt zich tussen Ngadeu en Torunarigha, die niet genoeg ingrijpen. In één tijd in de rechterhoek, voorbij de kansloze Roef. De opgave wordt nu heel moeilijk voor Gent.

