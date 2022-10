LIVE: Depoitre en Cuypers verkleinen kloof tot twee doelpunten, na vijftig ontzettend zwakke Gentse minuten

clock 73'

tweede helft, minuut 73. 4-2, zou het? Gaan we hier nog spanning krijgen? Okumu krijgt een voorzet tot bij Hauge aan de tweede paal, die Cuypers centraal vindt. Hij tikt de bal nog net genoeg aan, en zo hobbelt de tweede Gentse goal van de avond over de doellijn. Gaan we voor drie, gaan we voor vier? .