Gent staat voor belangrijk duel tegen Djurgardens: "Overwintering is heel belangrijk"

"De wedstrijd van vorige week heeft getoond dat we Djurgardens moeten aankunnen. Toen hebben we onverdiend verloren. Het duel tegen Eupen was gelukkig een broodnodige opsteker."



"Gezien onze 8e plek in de Belgische competitie, wat veel te laag is voor Gent, is overwintering in Europa heel belangrijk. Tot nu toe was het onvoldoende en dat is al een paar jaren zo."

"Wat ik vaststel, is dat de groep in sommige wedstrijden te weinig energie uitstraalt. Onvoldoende inzet is onaanvaardbaar. Daar moeten we ons toch vragen bij stellen."