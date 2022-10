Gent gaat in Zweden op zoek naar bevestiging: "Overwintering is heel belangrijk"

Gent haalde afgelopen weekend in de Jupiler Pro League zwaar uit bij AS Eupen (0-4) en Vanhaezebrouck wil die lijn in de Zweedse hoofdstad doortrekken. "Ik heb goede zaken gezien, maar de match duurde eigenlijk maar een helft", vertelde Vanhaezebrouck op een persmoment in Stockholm. "Er was veel drive en efficiëntie, maar we spreken over een match. Nu moeten we bevestigen, zowel morgen als zondag tegen KV Mechelen."







"Djurgårdens IF is goed en solide team zonder echt grote sterren", vervolgde de Gentse T1, die het gevoel heeft dat zijn ploeg nu wel een driepunter kan pakken. "Maar dan zullen we moeten scoren en hen dat beletten."









In de heenmatch scoorde Djurgårdens IF de enige goal van de wedstrijd op een stilstaande fase. "Dat overkomt ons doorgaans niet vaak, maar ons probleem ligt in de onderlinge communicatie. Als iemand in de fout gaat op zo'n fase, missen we een andere speler die het herstelt. We beschikken niet over grote sprekers. Vorig seizoen was ik jaloers op hoe Beerschot communiceerde op het veld. Jammer genoeg zitten ze nu in tweede klasse. Niets is dus zaligmakend, maar we werken eraan."