LIVE: Djurgardens slaat ongenadig toe op een hoekschop, Gent moet achtervolgen

clock 57' tweede helft, minuut 57. Hoekschop voor Djurgardens en dan is extra opletten voor Gent. Het is opnieuw Danielson die kan koppen, maar dit keer is zijn vizier minder scherp afgesteld.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Hanche-Olsen is weer klaar voor de strijd. Vanhaezebrouck maakte van het oponthoud gebruik om aanvoerder Odjidja nog wat richtlijnen mee te geven.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Vrije trap van Castro-Montes waait naast.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Hanche-Olsen blijft kermend van de pijn op de grasmat. De Noor kwam slecht neer op zijn schouder na een duel met Radetinac.

clock 53' tweede helft, minuut 53. Vrije trap Castro-Montes. Hong wordt foutief onderuit gehaald door Finndell en dat levert Gent een vrije trap op een niet onaardige plek op, aan het halve maantje. Een klusje voor Castro-Montes. Die draait de bal over de muur, maar ook nipt naast het doel.

clock 48' tweede helft, minuut 48. Cuypers krijgt meteen een dot van een kans.

clock 46' tweede helft, minuut 46. Cuypers knalt over doel. Gent moet komen en doet dat ook. Owusu pakt meteen uit met een uitstekende pass op Cuypers. Die haalt in de draai in één tijd uit, maar mikt over. Knappe actie, die beter verdiend had.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 22:03 tweede helft, 22 uur 03. 2e helft. Twee wissels bij Gent voor de start van de tweede helft. Hjulsager en Owusu komen in de ploeg voor Kums en Depoitre.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Werk aan de winkel voor AA Gent. De thuisploeg begon goed aan de wedstrijd, maar gaandeweg dwongen ook de bezoekers enkele kansen af. Kort voor de rust was het raak voor Djurgardens met een ingestudeerd nummer op een hoekschop, Danielson smeerde Gent zijn eerste tegentreffer in deze poulefase aan.

clock 45' eerste helft, minuut 45. 1 minuut extra. Gent krijgt nog 60 seconden om nog voor de rust iets voor elkaar te krijgen.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Toch een flinke domper voor Gent. De thuisploeg moet duidelijk even bekomen van de verrassende tegentreffer.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Gent moet achtervolgen: Danielson kopt de 0-1 van dichtbij binnen.

clock 39' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 39 door Marcus Danielson van Djurgårdens IF. 0, 1. goal KAA Gent Djurgårdens IF 59' 0 1

clock 37' eerste helft, minuut 37. Gent moet achtervolgen! Met de rust in zicht slaat Djurgardens ongenadig toe. Eriksson schildert een hoekschop perfect op het hoofd van de inlopende Danielson en die laat Nardi kansloos achter. Prima ingestudeerd nummer van de bezoekers, Ngadeu werd afgeblokt door Edvardsen en zo kon Danielson scoren. Eerste tegentreffer voor Gent in de Conference League.