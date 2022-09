Shamrock kijkt uit naar duel in Gent: "Druk is weggevallen na voorrondes"

clock 07:48 vooraf, 07 uur 48. We mogen Shamrock niet onderschatten, het is een ploeg die kan voetballen. Gent-verdediger Michael Ngadeu. We mogen Shamrock niet onderschatten, het is een ploeg die kan voetballen. Gent-verdediger Michael Ngadeu

clock 07:43 vooraf, 07 uur 43. Rovers-coach: "Gent is reekshoofd in deze groep". Bezoekende coach Stephen Bradley verwacht een lastige verplaatsing. "Laat ons vooral niet vergeten dat Gent het reekshoofd is in deze groep, ze uit een hoogstaande competitie komen en ze een team van hoog niveau met veel kwaliteiten hebben." "Ze spelen vaak Europese groepsfases, terwijl het voor ons de eerste keer in 11 jaar is. We willen vermijden dat we er nog eens 11 jaar op moeten wachten." "We willen op het Europese toneel regelmatiger worden, de club beter en sterker laten worden, en ik denk dat we daarvoor op de goede weg zijn. Spelen in dergelijke stadions en tegen zulke tegenstanders, dat moet elk jaar ons doel zijn."



"Ze spelen vaak Europese groepsfases, terwijl het voor ons de eerste keer in 11 jaar is. We willen vermijden dat we er nog eens 11 jaar op moeten wachten."



"We willen op het Europese toneel regelmatiger worden, de club beter en sterker laten worden, en ik denk dat we daarvoor op de goede weg zijn. Spelen in dergelijke stadions en tegen zulke tegenstanders, dat moet elk jaar ons doel zijn."

clock 07:40 vooraf, 07 uur 40. Middenvelder O'Neill: "Druk is weggevallen na voorrondes". Shamrock-middenvelder Gary O'Neill ziet zijn team eerder bevrijd spelen, nu de druk van de voorrondes is weggevallen. Alles wat er nu nog bijkomt, is bonus. "Dat wij competitief zijn in deze groep, hebben we vorige week laten zien. Ik heb de indruk dat we meer relaxed zijn sinds de geslaagde kwalificatie. Natuurlijk willen we hier iets laten zien, maar laat ons er ook van genieten."

clock 15:06 vooraf, 15 uur 06. We moeten nu ook niet euforisch gaan doen omdat Club Brugge gaan winnen is in Porto. We moeten alles los van elkaar zien en naar onszelf kijken. Dat betekent punten pakken om te overwinteren. Deze wedstrijd is daarvoor de ideale gelegenheid: niet omdat het tegen Shamrock Rovers is, maar omdat het een thuismatch is en die moet je altijd proberen te winnen, ook al zal dat niet eenvoudig zijn. Wat mij betreft zit er geen zwakke ploeg in deze groep. Op de eerste speeldag waren er al twee draws en het zou me niet verbazen als de uitslagen nu weer heel dicht bij elkaar zouden liggen. Deze groep lijkt me tamelijk evenwichtig samengesteld. Hein Vanhaezebrouck (coach AA Gent).

clock 15:05 vooraf, 15 uur 05. AA Gent - Shamrock Rovers. Op de tweede speeldag in groep F staat AA Gent een week na het scoreloos gelijkspel op bezoek bij het Noorse Molde voor zijn eerste thuiswedstrijd in de groepsfase. De Ierse landskampioen en competitieleider Shamrock Rovers zakt dan af naar de Ghelamco Arena. Ook de Ierse recordkampioen (negentien landstitels) leverde op de openingsspeeldag een scoreloze gelijkspel af tegen het Zweedse Djurgarden, waardoor de teams na één speeldag allemaal met één punt achter hun naam staan. Op papier is Shamrock de makkelijkste tegenstander in een al niet te zware groep.

clock Opstelling KAA Gent. Paul Nardi, Andreas Hanche-Olsen, Joseph Okumu, Jordan Torunarigha, Matisse Samoise, Sven Kums, Vadis Odjidja Ofoe, Hong Hyun-seok, Alessio Castro-Montes, Jens Petter Hauge, Hugo Cuypers

clock Opstelling Shamrock Rovers. Alan Mannus, Sean Gannon, Sean Hoare, Lee Grace, Andy Lyons, Chris McCann, Gary O'Neill, Dylan Watts, Jack Byrne, Rory Gaffney, Aaron Green