LIVE: Beste kansen zijn voor Gent in voorlopig matige partij

Er wordt niet overgespeeld. De spelers mogen een kwartiertje rusten. De beste kansen waren in de eerste helft toch voor Gent, al loert Molde wel steeds op de counter.

Vlak voor rust zijn de betere kansen toch voor Gent. Castro-Montes komt van zijn linkerflank naar binnen en probeert het van net butien de zestien. Zijn bal is iets te centraal en kan worden verwerkt door de Noorse doelman.

Daar was Gent nog eens! Samoise geeft de bal erg goed voor doel, maar de aanlopende Cuypers kan de bal niet tussen de palen mikken.

Nog 10 minuten en we duiken de pauze in. Beide ploegen kiezen toch vooral voor de organisatie en proberen er pijlsnel uit te komen op de counter. Molde heeft al iets meer gevaar kunnen creëren op die manier.

Torunarigha krijgt het even op zijn heupen en haalt uit vanuit de tweede lijn. Het schot van de Duitser is best gevaarlijk en kan niet worden geklemd door doelman Bjornbak.