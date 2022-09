KAA Gent keert met gelijkspel terug uit Noorwegen dankzij uitstekende debutant Nardi

Sven Kums: "Op een kunstgrasveld spelen is altijd aanpassen, maar dit viel vanavond wel mee. Dit was een belangrijke wedstrijd tegen een sterke ploeg dus we wisten dat het moeilijk ging worden. In de eerste helft speelden we niet slecht, maar nadien hadden we het soms moeilijk. Nardi heeft ons goed geholpen in zijn eerste wedstrijd."

Mattise Samoise: Dit is geen slecht resultaat. In de tweede helft begonnen we niet goed, maar naar het einde van de wedstrijd kregen we nog wat kansen. Een verdiend resultaat wat mij betreft.



Paul Nardi: "Het was een moeilijke match tegen een goed Molde. In de tweede helft kwamen we er nog maar weinig uit. Als je de wedstrijd niet kan winnen, dan moet je proberen om ze niet te verliezen en dat hebben we volgens mij goed gedaan. Ik ben heel blij dat ik mijn debuut heb mogen maken voor Gent. Ik hoop natuurlijk op meer speelgelegenheid, maar er is nu eenmaal concurrentie, dat is voetbal."