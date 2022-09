Hein Vanhaezebrouck tekent vooraf voor een punt tegen Molde: "Kunstgras is wel een nadeel"

We spelen op kunstgras en dat is absoluut een nadeel voor ons. Daar moeten we niet flauw over doen. In Noorwegen spelen veel teams op kunstgras.

vooraf, 19 uur 44. We spelen op kunstgras en dat is absoluut een nadeel voor ons. Daar moeten we niet flauw over doen. In Noorwegen spelen veel teams op kunstgras. . Hein Vanhaezebrouck (coach AA Gent).

clock 19:41

vooraf, 19 uur 41. AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck is onder de indruk van het decor in Noorwegen, waar Molde speelt in een stadion tussen het water en de bergen. Maar ook de tegenstander heeft indruk gemaakt op de Gentse T1. "Het Noorse voetbal heeft serieuze stappen gezet. Er zit schwung in dit voetbal en dat zal het niet makkelijker maken voor ons. Het wordt heel stevig hier." "Vooraf zeg ik dat we met een punt kunnen leven. We moeten vooral domme dingen vermijden. Hopelijk hebben we onze les nu geleerd." .