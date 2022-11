LIVESTREAM: Anderlecht op rozen na doelpunt Refaelov en rood voor Silkeborg

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. rust: 0-1. Anderlecht staat virtueel in de 1/16e finales van de Conference League. Paars-wit zoekt de kleedkamers van Silkeborg op met een voorsprong. Refaelov werkte halverwege de eerste helft een knappe aanval af. Niet veel later moest Silkeborg met z'n tienen voort, nadat Klynge aan Verschaeren was gaan hangen. Nog 45 minuten volhouden voor Anderlecht. . rust: 0-1 Anderlecht staat virtueel in de 1/16e finales van de Conference League. Paars-wit zoekt de kleedkamers van Silkeborg op met een voorsprong.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Refaelov zet zich achter een vrije trap en draait de bal scherp in. Larsen plukt. . Refaelov zet zich achter een vrije trap en draait de bal scherp in. Larsen plukt.

clock 40' eerste helft, minuut 40. attente Debast. Af en toe komt Silkeborg eruit. Rode Duivel Zeno Debast werkt weg. . attente Debast Af en toe komt Silkeborg eruit. Rode Duivel Zeno Debast werkt weg.

clock 39' eerste helft, minuut 39. Refaelov mist geweldige dubbele kans. Refaelov mist geweldige dubbele kans

clock 39' eerste helft, minuut 39. 3x Refaelov. Refaelov krijgt 3 kansen in een dikke minuut. Twee keer pareert Larsen, de derde keer kopt hij naast. . 3x Refaelov Refaelov krijgt 3 kansen in een dikke minuut. Twee keer pareert Larsen, de derde keer kopt hij naast.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Anderlecht monopoliseert de bal. Filip Joos. Anderlecht monopoliseert de bal. Filip Joos

clock 34' eerste helft, minuut 34. Anderlecht heeft de wedstrijd onder controle. Fabio Silva probeert het met een afstandsschot. Hoog over. . Anderlecht heeft de wedstrijd onder controle. Fabio Silva probeert het met een afstandsschot. Hoog over.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Verschaeren voelt zich in zijn sas op het Deense kunstgras. Silkeborg heeft de handen vol met de nummer 10. . Verschaeren voelt zich in zijn sas op het Deense kunstgras. Silkeborg heeft de handen vol met de nummer 10.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Rood! Silkeborg valt al na 25 minuten met 10 man. Rood! Silkeborg valt al na 25 minuten met 10 man

clock 29' Gele kaart voor Hannes Delcroix van Anderlecht tijdens eerste helft, minuut 29 yellow card Hannes Delcroix Anderlecht

clock 27' eerste helft, minuut 27. Dit moet Anderlecht over de streep trekken. Filip Joos. Dit moet Anderlecht over de streep trekken. Filip Joos

clock 27' Rode kaart voor Anders Klynge van Silkeborg IF tijdens eerste helft, minuut 27 red card Anders Klynge Silkeborg IF

clock 26' eerste helft, minuut 26. rood voor Silkeborg. Klynge trekt aan de noodrem wanneer Verschaeren alleen op doel afstormt. De Denen moeten meer dan een uur met z'n tienen spelen. . rood voor Silkeborg Klynge trekt aan de noodrem wanneer Verschaeren alleen op doel afstormt. De Denen moeten meer dan een uur met z'n tienen spelen.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Refaelov werkt knappe aanval heerlijk af: 0-1. Refaelov werkt knappe aanval heerlijk af: 0-1

clock 21' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 21 door Lior Refaelov van Anderlecht. 0, 1. goal Silkeborg IF Anderlecht rust 0 1

clock 20' eerste helft, minuut 20. GOAL 0-1: Refaelov scoort tegenvoets. Anderlecht heeft z'n voorsprong beet en staat virtueel in de volgende ronde van de Conference League. Amuzu legt de bal op recht voor Verschaeren. Die draait de bal om de verdediging heen voor Refaelov. De nummer 11 verschalkt de Deense doelman tegenvoets. Knappe aanval, knappe goal. . GOAL 0-1: Refaelov scoort tegenvoets Anderlecht heeft z'n voorsprong beet en staat virtueel in de volgende ronde van de Conference League.

clock 18' Van Crombrugge in twee keer. Helenius zet zich klaar voor de eerste hoekschop van de match. Van Crombrugge is hem te snel af. In twee keer plukt hij de bal. . eerste helft, minuut 18. crucial save Van Crombrugge in twee keer Helenius zet zich klaar voor de eerste hoekschop van de match. Van Crombrugge is hem te snel af. In twee keer plukt hij de bal.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Zoals Anderlecht-coach Robin Veldman vooraf aangaf: Silkeborg staat compact te voetballen. Het is zoeken naar een opening. . Zoals Anderlecht-coach Robin Veldman vooraf aangaf: Silkeborg staat compact te voetballen. Het is zoeken naar een opening.

clock 9' eerste helft, minuut 9. Amuzu met de versnelling op links en de voorzet. Salquist werkt weg. . Amuzu met de versnelling op links en de voorzet. Salquist werkt weg.

clock 6' eerste helft, minuut 6. scherpe Delcroix. Silkeborg wil de boomlange spits Helenius aanspelen. Delcroix laat zien waarom hij de voorkeur krijgt op Hoedt. . scherpe Delcroix Silkeborg wil de boomlange spits Helenius aanspelen. Delcroix laat zien waarom hij de voorkeur krijgt op Hoedt.

clock 3' eerste helft, minuut 3. geen vliegende start van de Denen. Anderlecht staat hoog te verdedigen en kan een stormloop van Silkeborg vermijden. Tegen Aston Villa stonden de Denen al na 3 minuten 1-0 voor. Tegen Boekarest stond het 2-0 na 7 minuten. . geen vliegende start van de Denen Anderlecht staat hoog te verdedigen en kan een stormloop van Silkeborg vermijden.

clock 1' eerste helft, minuut 1. aftrap. Anderlecht-spits Fabio Silva trapt de match op gang. We herhalen nog eens: enkel met winst stoot het Belgische team door naar de 1/16e finales. . aftrap Anderlecht-spits Fabio Silva trapt de match op gang.

clock 20:58 vooraf, 20 uur 58. De spelers groeten mekaar, over 2 minuten begint de wedstrijd. . De spelers groeten mekaar, over 2 minuten begint de wedstrijd.

clock 20:55 vooraf, 20 uur 55. 8.000 toeschouwers hebben de weg gevonden naar de arena van Silkeborg. . 8.000 toeschouwers hebben de weg gevonden naar de arena van Silkeborg.

clock 20:55 vooraf, 20 uur 55. kunstgras. U gaat een snelle wedstrijd te zien krijgen. Silkeborg voetbalt op kunstgras. . kunstgras U gaat een snelle wedstrijd te zien krijgen. Silkeborg voetbalt op kunstgras.

clock 20:53 vooraf, 20 uur 53. Silkeborg is zeer offensief ingesteld. Wij willen ook aanvallend voetballen. Teruglopen is geen optie vanavond. Anderlecht-coach Robin Veldman. Silkeborg is zeer offensief ingesteld. Wij willen ook aanvallend voetballen. Teruglopen is geen optie vanavond. Anderlecht-coach Robin Veldman

clock 20:42 vooraf, 20 uur 42. 3 nederlagen op een rij voor Silkeborg. Anderlecht heeft zondag nog eens kunnen winnen (4-2 van Eupen). Tegenstander Silkeborg kijkt tegen 3 nederlagen op een rij aan: 2 in de Deense competitie en 1 in de Conference League (1-0 bij West Ham). Nummer 4 tegen Anderlecht? . 3 nederlagen op een rij voor Silkeborg Anderlecht heeft zondag nog eens kunnen winnen (4-2 van Eupen). Tegenstander Silkeborg kijkt tegen 3 nederlagen op een rij aan: 2 in de Deense competitie en 1 in de Conference League (1-0 bij West Ham). Nummer 4 tegen Anderlecht?

clock 20:42 De spelers van Anderlecht warmen zich op in het gezellige Jysk Park. vooraf, 20 uur 42. De spelers van Anderlecht warmen zich op in het gezellige Jysk Park.

clock 20:38 vooraf, 20 uur 38. KAA Gent geeft Anderlecht het goede voorbeeld. De bekerhouder wint met ruim verschil en stoot door naar de 1/16e finales van de Conference League. . KAA Gent geeft Anderlecht het goede voorbeeld. De bekerhouder wint met ruim verschil en stoot door naar de 1/16e finales van de Conference League.

clock 20:38 vooraf, 20 uur 38. Conference League KAA Gent overwintert opnieuw in Europa na klinkende zege tegen Molde

De uitzending is begonnen. Karl Vannieuwkerke blikt vooruit op de match met Wim De Coninck en Wesley Sonck. Filip Joos zit in Denemarken achter de microfoon.

Kijk naar Silkeborg - Anderlecht op deze pagina, via VRT Max en op Canvas.

clock 20:22 Anderlecht voetbalt vanavond in het zwart. vooraf, 20 uur 22. Anderlecht voetbalt vanavond in het zwart.

clock 19:33 vooraf, 19 uur 33. Verschaeren speelt, Hoedt niet. De opstelling van Anderlecht is binnen. Yari Verschaeren is fit geraakt voor de wedstrijd. De nummer 10 had de voorbije dagen last van zijn knie. Wesley Hoedt staat niet in de basis. De Nederlandse verdediger verhuist naar de bank, Hannes Delcroix maakt de omgekeerde beweging. Noah Sadiki (17) vangt de schorsing van Michael Murillo op. De opstelling van Anderlecht: Van Crombrugge, Sadiki, Debast, Vertonghen, Delcroix, Ashimeru, Arnstad, Amuzu, Verschaeren, Refaelov, Fabio Silva . Verschaeren speelt, Hoedt niet De opstelling van Anderlecht is binnen. Yari Verschaeren is fit geraakt voor de wedstrijd. De nummer 10 had de voorbije dagen last van zijn knie.

Wesley Hoedt staat niet in de basis. De Nederlandse verdediger verhuist naar de bank, Hannes Delcroix maakt de omgekeerde beweging.

Noah Sadiki (17) vangt de schorsing van Michael Murillo op.

De opstelling van Anderlecht: Van Crombrugge, Sadiki, Debast, Vertonghen, Delcroix, Ashimeru, Arnstad, Amuzu, Verschaeren, Refaelov, Fabio Silva

clock 19:15 vooraf, 19 uur 15. Heenmatch: Anderlecht won met penalty. Anderlecht moet vanavond van Silkeborg winnen om de eerste keer sinds 2016 te overwinteren in Europa. In de heenmatch lukte dat. Met enige moeite (1-0) wel. Silkeborg acteerde sterk in de eerste helft, na de rust nam Anderlecht over. Het enige doelpunt viel op strafschop, omgezet door Fabio Silva. . Heenmatch: Anderlecht won met penalty Anderlecht moet vanavond van Silkeborg winnen om de eerste keer sinds 2016 te overwinteren in Europa. In de heenmatch lukte dat.

Met enige moeite (1-0) wel. Silkeborg acteerde sterk in de eerste helft, na de rust nam Anderlecht over. Het enige doelpunt viel op strafschop, omgezet door Fabio Silva.

clock 19:14 vooraf, 19 uur 14. Fabio Silva scoort vanaf de stip: 1-0. Fabio Silva scoort vanaf de stip: 1-0

clock 13:05 vooraf, 13 uur 05. Conference League De inzet voor Anderlecht en KAA Gent: dit staat sportief en financieel op het spel

Kijk vanavond live naar de laatste groepswedstrijd van Anderlecht op Canvas, VRTMAX of op deze pagina.

clock 19:28 vooraf, 19 uur 28. Yari Verschaeren traint nog en daarna gaan we met de medische staf samenzitten om te kijken hoe ver hij fysiek staat. We zijn in elk geval blij dat hij er hier bij is. Hij is ook mee in de manier hoe we onze speelwijze willen ontwikkelen. We willen de groep dichtbij elkaar houden. . Robin Veldman (coach Anderlecht). Yari Verschaeren traint nog en daarna gaan we met de medische staf samenzitten om te kijken hoe ver hij fysiek staat. We zijn in elk geval blij dat hij er hier bij is. Hij is ook mee in de manier hoe we onze speelwijze willen ontwikkelen. We willen de groep dichtbij elkaar houden. Robin Veldman (coach Anderlecht)

clock 19:18 vooraf, 19 uur 18. "Silkeborg geeft weinig weg". Anderlecht-coach Robin Veldman beseft dat de Europese toekomst van Anderlecht afhangt van een zege. "Dat kan ons een hele grote boost geven." "Silkeborg is heel goed georganiseerd. We zullen heel veel kwaliteit in onze passing moeten hebben, gelukkig ligt het veld er snel bij." "We moeten nauwkeurig zijn in wat een heel lastige wedstrijd wordt. Zij geven weinig weg met hun compacte team." . "Silkeborg geeft weinig weg" Anderlecht-coach Robin Veldman beseft dat de Europese toekomst van Anderlecht afhangt van een zege. "Dat kan ons een hele grote boost geven." "Silkeborg is heel goed georganiseerd. We zullen heel veel kwaliteit in onze passing moeten hebben, gelukkig ligt het veld er snel bij." "We moeten nauwkeurig zijn in wat een heel lastige wedstrijd wordt. Zij geven weinig weg met hun compacte team."

clock 20:04 Yari Verschaeren was zondag geblesseerd tegen Eupen, maar stapt mee op het vliegtuig. Er is ook een ticket voor Benito Raman na een wekenlange afwezigheid. vooraf, 20 uur 04. Yari Verschaeren was zondag geblesseerd tegen Eupen, maar stapt mee op het vliegtuig. Er is ook een ticket voor Benito Raman na een wekenlange afwezigheid.

clock Opstelling Silkeborg IF. Nicolai Larsen, Oliver Sonne, Tobias Salquist, Joel Felix, Lukas Ahlefeld Engel, Stefán Teitur Thórdarson, Mark Brink Christensen, Anders Klynge, Kasper Kusk, Nicklas Helenius, Sebastian Vinther Jørgensen Opstelling Silkeborg IF Nicolai Larsen, Oliver Sonne, Tobias Salquist, Joel Felix, Lukas Ahlefeld Engel, Stefán Teitur Thórdarson, Mark Brink Christensen, Anders Klynge, Kasper Kusk, Nicklas Helenius, Sebastian Vinther Jørgensen

clock Opstelling Anderlecht. Hendrik Van Crombrugge, Noah Sadiki, Zeno Debast, Jan Vertonghen, Hannes Delcroix, Kristian Arnstad, Majeed Ashimeru, Lior Refaelov, Yari Verschaeren, Fábio Silva, Francis Amuzu Opstelling Anderlecht Hendrik Van Crombrugge, Noah Sadiki, Zeno Debast, Jan Vertonghen, Hannes Delcroix, Kristian Arnstad, Majeed Ashimeru, Lior Refaelov, Yari Verschaeren, Fábio Silva, Francis Amuzu