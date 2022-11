LIVE: Verschaeren is fit, Hoedt begint op de bank bij Anderlecht

clock 19:43 vooraf, 19 uur 43.

Verschaeren speelt, Hoedt niet. De opstelling van Anderlecht is binnen. Yari Verschaeren is fit geraakt voor de wedstrijd. De nummer 10 had de voorbije dagen last van zijn knie. Wesley Hoedt staat niet in de basis. De Nederlandse verdediger verhuist naar de bank, Hannes Delcroix maakt de omgekeerde beweging. Noah Sadiki (17) vangt de schorsing van Michael Murillo op. De opstelling van Anderlecht: Van Crombrugge, Sadiki, Debast, Vertonghen, Delcroix, Ashimeru, Arnstad, Amuzu, Verschaeren, Refaelov, Fabio Silva .

Wesley Hoedt staat niet in de basis. De Nederlandse verdediger verhuist naar de bank, Hannes Delcroix maakt de omgekeerde beweging.

Noah Sadiki (17) vangt de schorsing van Michael Murillo op.

De opstelling van Anderlecht: Van Crombrugge, Sadiki, Debast, Vertonghen, Delcroix, Ashimeru, Arnstad, Amuzu, Verschaeren, Refaelov, Fabio Silva

clock 19:15 vooraf, 19 uur 15. Heenmatch: Anderlecht won met penalty. Anderlecht moet vanavond van Silkeborg winnen om de eerste keer sinds 2016 te overwinteren in Europa. In de heenmatch lukte dat. Met enige moeite (1-0) wel. Silkeborg acteerde sterk in de eerste helft, na de rust nam Anderlecht over. Het enige doelpunt viel op strafschop, omgezet door Fabio Silva.

Met enige moeite (1-0) wel. Silkeborg acteerde sterk in de eerste helft, na de rust nam Anderlecht over. Het enige doelpunt viel op strafschop, omgezet door Fabio Silva.

clock 19:14 vooraf, 19 uur 14. Fabio Silva scoort vanaf de stip: 1-0.

clock 12:26 Kijk vanavond live naar de laatste groepswedstrijd van Anderlecht op Canvas, VRTMAX of op deze pagina. vooraf, 12 uur 26. Kijk vanavond live naar de laatste groepswedstrijd van Anderlecht op Canvas, VRTMAX of op deze pagina.

clock 19:28 vooraf, 19 uur 28. Yari Verschaeren traint nog en daarna gaan we met de medische staf samenzitten om te kijken hoe ver hij fysiek staat. We zijn in elk geval blij dat hij er hier bij is. Hij is ook mee in de manier hoe we onze speelwijze willen ontwikkelen. We willen de groep dichtbij elkaar houden. . Robin Veldman (coach Anderlecht).

clock 19:18 vooraf, 19 uur 18. "Silkeborg geeft weinig weg". Anderlecht-coach Robin Veldman beseft dat de Europese toekomst van Anderlecht afhangt van een zege. "Dat kan ons een hele grote boost geven." "Silkeborg is heel goed georganiseerd. We zullen heel veel kwaliteit in onze passing moeten hebben, gelukkig ligt het veld er snel bij." "We moeten nauwkeurig zijn in wat een heel lastige wedstrijd wordt. Zij geven weinig weg met hun compacte team." .

clock 20:04 Yari Verschaeren was zondag geblesseerd tegen Eupen, maar stapt mee op het vliegtuig. Er is ook een ticket voor Benito Raman na een wekenlange afwezigheid. vooraf, 20 uur 04. Yari Verschaeren was zondag geblesseerd tegen Eupen, maar stapt mee op het vliegtuig. Er is ook een ticket voor Benito Raman na een wekenlange afwezigheid.

clock Opstelling Silkeborg IF. Nicolai Larsen, robin ostrom, Tobias Salquist, Joel Felix, Lukas Klitten, Stefán Teitur Thórdarson, Robert Gojani, Anders Klynge, Sebastian Vinther Jørgensen, Nicklas Helenius, Tonni Adamsen

clock Opstelling Anderlecht. Hendrik Van Crombrugge, Zeno Debast, Wesley Hoedt, Jan Vertonghen, Moussa Ndiaye, Amadou Diawara, Majeed Ashimeru, Lior Refaelov, Francis Amuzu, Fábio Silva, Sebastiano Esposito