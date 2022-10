LIVE: Houdt tussenpaus Robin Veldman getormenteerd Anderlecht op koers voor Europese lente?

clock 19' eerste helft, minuut 19. Cretu haalt Amuzu onderuit, maar de scheidsrechter met de welluidende naam Lukjancukas houdt de kaarten voorlopig op zak. Anderlecht raakt intussen maar niet in de wedstrijd. De coachwissel zorgt nog niet voor een duidelijke ommekeer. . Cretu haalt Amuzu onderuit, maar de scheidsrechter met de welluidende naam Lukjancukas houdt de kaarten voorlopig op zak. Anderlecht raakt intussen maar niet in de wedstrijd. De coachwissel zorgt nog niet voor een duidelijke ommekeer.

16' eerste helft, minuut 16. Hoedt gaat de mist in. Hoedt krijgt gefluit over zich heen na een dramatische pass achterin. Van Crombrugge kan een slechte afloop maar net vermijden en kegelt de bal voor de neus van de aanstormende Olaru weg. Die is geraakt en heeft even verzorging nodig.

11' eerste helft, minuut 11. Prikje van Anderlecht. Anderlecht reageert met een goede aanval. Een lage voorzet van Amuzu wordt voor doel weggewerkt door Radunovic. In de herneming duwt Tarnovanu een schot uit de tweede lijn van N'Diaye in hoekschop. Die levert niks op.

9' eerste helft, minuut 9. Edjouma kopt over. Achteraan geeft Anderlecht wel erg veel ruimte weg. FCSB profiteert er niet van, maar dwingt wel twee hoekschoppen op een rij af. Edjouma troeft Vertonghen af in de lucht, maar kopt over. Toch een waarschuwing voor Anderlecht.

8' eerste helft, minuut 8. De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor FCSB. De bal blijft even voor het doel van Van Crombrugge hangen, maar uiteindelijk kan Anderlecht de dreiging toch in de kiem smoren.

7' eerste helft, minuut 7. Amuzu probeert een actie te maken op links en krijgt de bal met wat meeval nog tot bij de inlopende Refaelov, maar die kan zijn poging niet kadreren. Het is nog wat zoeken voor de thuisploeg.

5' eerste helft, minuut 5. Pittig begin van de wedstrijd. FCSB geeft niet de indruk dat het de wedstrijd in spaarmodus zal afwerken. De Roemenen zitten er kort op.

2' eerste helft, minuut 2. Aftrap. Anderlecht brengt de bal aan het rollen voor de sleutelmatch tegen FCSB. Vindt paars-wit een nieuw elan onder tussenpaus Robin Veldman?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:38 vooraf, 18 uur 38. 1 puntje, 1 goal, 13 tegengoals. FCSB kon in deze groepsfase nog maar 1 puntje sprokkelen, uitgerekend tegen Anderlecht. Op de tweede speeldag draaide een bijzonder matige wedstrijd in Boekarest uit op een logische 0-0. Meteen ook de enige wedstrijd waarin FCSB de nul kon houden. Tegen West Ham incasseerden de Roemenen drie stuks, de dubbele confrontatie met Silkeborg leverde zelfs 10 (!) tegengoals op. Zelf scoren lukte enkel tegen West Ham, dankzij Andrei Cordea.



18:36 vooraf, 18 uur 36. Ik heb er absoluut vertrouwen in. We mogen de haast niet laten regeren, we moeten proberen de bal te behouden. Controle is het keyword. Ik verwacht van de oudere spelers dat ze nu gaan opstaan. Er is maar één optie vanavond: winnen. Robin Veldman.

18:27 vooraf, 18 uur 27. Puntenverlies vermijden. De dubbele confrontatie met West Ham United leverde nul punten op voor Anderlecht. Silkeborg profiteerde optimaal, het boekte zowel thuis als uit een 5-0-overwinning tegen FCSB en sprong zo over paars-wit naar de tweede plek in Groep B. Anderlecht volgt nu op twee punten van Silkeborg en kan vanavond dus maar beter puntenverlies vermijden om zicht te houden op een Europese lente. Bij winst houdt paars-wit zijn lot in eigen handen, want op de slotspeeldag volgt nog het rechtstreekse duel met Silkeborg in Denemarken. Bij verlies of gelijkspel wordt het bang afwachten wat Silkeborg later vanavond doet op bezoek bij West Ham.

17:59 vooraf, 17 uur 59. FCSB focust op Roemeense competitie. Bij FCSB lijken ze niet echt meer wakker te liggen van de Conference League. De Roemenen kwamen in de dubbele confrontatie met Silkeborg tweemaal met een B-ploeg aan de aftrap en kregen dan ook telkens een forfaitscore om de oren. De focus ligt op de slechte situatie in de eigen competitie en daarin kon FCSB een inhaalbeweging maken met 4 overwinningen op een rij. Toch staat de club nog steeds pas 6e in de Roemeense competitie.



17:54 vooraf, 17 uur 54. Zorgt Veldman voor ommekeer? De pijnlijke avond op Sclessin was de druppel te veel voor Felice Mazzu. Na vier nederlagen op een rij tegen West Ham, Club Brugge, Zulte Waregem én Standard kwam een einde aan zijn paars-witte avontuur. Aan tussenpaus Robin Veldman om beter te doen met de huidige kern en paars-wit eindelijk nog eens naar winst te loodsen. Anderlecht kon deze maand enkel winnen bij KV Mechelen en ging daarnaast 6 keer onderuit.



17:21 vooraf, 17 uur 21. Geen grote verrassingen. De eerste basiself van Robin Veldman bij Anderlecht is bekend. Daarin vallen er geen grote verrassingen te noteren. De Nederlander kiest voor een 4-2-3-1. De 11 namen: Van Crombrugge; Murillo, Hoedt, Vertonghen, N'Diaye; Diawara, Arnstadt; Amuzu, Refaelov, Verschaeren; Silva.



