Debast mist Europese match, Lissens, Leoni en Ait El Hadj in ruime selectie

vooraf, 16 uur 04. Het ontslag van Felice Mazzu? We voelen ons mee schuldig. Het is ook onze verantwoordelijkheid en zoiets doet pijn. . Lior Refaelov (Anderlecht).

vooraf, 16 uur 03. Refaelov: "Hopelijk een keerpunt met Veldman". "Dit is een nieuwe start voor ons", vertelde spelmaker en voormalig Gouden Schoen Lior Refaelov woensdag tijdens het persmoment. "We wilden allemaal ons best doen voor Anderlecht, maar spijtig genoeg heeft dat geen resultaten opgeleverd." "Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik mij in een situatie bevind waarin ik meer nederlagen dan zeges tel. Het is het moment om ons te verenigen." "Hier moeten we gebruik van maken om ons te herlanceren en proberen goed voetbal op de mat te brengen. Hopelijk kunnen we met Robin Veldman voor dat keerpunt zorgen. Kwaliteit is er alvast genoeg in deze kern." .