Mazzu wil na Mechelen ook in West Ham punten pakken: "Op die mentaliteit verder bouwen"

clock 09:02

vooraf, 09 uur 02. "We moeten op mentaliteit van tegen Mechelen verder bouwen". Na een moeilijke periode wil Anderlecht-coach Felice Mazzu een vervolg breien aan de 1-3-zege van afgelopen weekend tegen KV Mechelen. "We moeten het positieve van de tweede helft onthouden, en op die mentaliteit verder bouwen", zei Mazzu. "Doorgaan in de Conference League zou bovendien betekenen dat we meer matchen hebben en dus meer spelers minuten zouden kunnen geven." Marco Kana, Majeed Ashimeru, Julien Duranville en Lior Refaelov zijn niet inzetbaar. Jan Vertonghen is er na zijn ziekte wel weer bij, al is het afwachten of hij aan de aftrap zal staan. "Jan was erg vermoeid na zijn ziekte, ik denk niet dat hij beide wedstrijden van deze week zal kunnen starten", vertelde Mazzu. .