LIVESTREAM: Esposito maakt aansluitingstreffer voor Anderlecht, wordt het nog spannend?

clock 90+7' tweede helft, minuut 97. Einde. Anderlecht onderging de wet van de sterkste in het London Stadium en druipt af met een 2-1-nederlaag. Benrahma en Bowen maakten al in de eerste helft het verschil voor West Ham, de tweede periode was een maat voor niks. In de slotfase kon Esposito vanaf de penaltystip wel nog milderen voor Anderlecht. . Einde Anderlecht onderging de wet van de sterkste in het London Stadium en druipt af met een 2-1-nederlaag. Benrahma en Bowen maakten al in de eerste helft het verschil voor West Ham, de tweede periode was een maat voor niks. In de slotfase kon Esposito vanaf de penaltystip wel nog milderen voor Anderlecht.

clock 90+7' tweede helft tweede helft, minuut 97 match afgelopen

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. Schermutselingen in de tribunes. Stroeykens wil er nog iets van maken. Hij pakt uit met een verre knal, die niet zo gek ver over doel gaat. Intussen is het al een hele tijd onrustig in het bezoekersvak, waar enkele Anderlecht-supporters zich misdragen. Nu landt er ook een vuurpijl vanuit het West Ham-vak bij de Anderlecht-supporters. Dit krijgt ongetwijfeld nog een staartje bij de UEFA. . Schermutselingen in de tribunes Stroeykens wil er nog iets van maken. Hij pakt uit met een verre knal, die niet zo gek ver over doel gaat. Intussen is het al een hele tijd onrustig in het bezoekersvak, waar enkele Anderlecht-supporters zich misdragen. Nu landt er ook een vuurpijl vanuit het West Ham-vak bij de Anderlecht-supporters. Dit krijgt ongetwijfeld nog een staartje bij de UEFA.

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Opnieuw knappe vrije trap van Benrahma. Benrahma mag het nog eens proberen op een vrije trap centraal voor doel en dat doet denken aan de openingsgoal. De Algerijn levert opnieuw een prima trap af, maar dit keer wel nipt naast het doel. . Opnieuw knappe vrije trap van Benrahma Benrahma mag het nog eens proberen op een vrije trap centraal voor doel en dat doet denken aan de openingsgoal. De Algerijn levert opnieuw een prima trap af, maar dit keer wel nipt naast het doel.

clock 89' tweede helft, minuut 89. Esposito klaart de klus. Esposito stuurt Aréola de verkeerde kant uit en zet de strafschop feilloos om. Een doekje voor het bloeden of kan Anderlecht het nog spannend maken? . Esposito klaart de klus Esposito stuurt Aréola de verkeerde kant uit en zet de strafschop feilloos om. Een doekje voor het bloeden of kan Anderlecht het nog spannend maken?

clock 89' Gele kaart voor Ben Johnson van West Ham United tijdens tweede helft, minuut 89 yellow card Ben Johnson West Ham United

clock 89' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 89 door Sebastiano Esposito van Anderlecht. 2, 1. penalty West Ham United Anderlecht einde 2 1

clock 88' tweede helft, minuut 88. Esposito lokt een penalty uit en zet hem zelf om. Esposito lokt een penalty uit en zet hem zelf om

clock 88' tweede helft, minuut 88. Penalty! Anderlecht krijgt zowaar nog een penalty in de slotfase. Johnson tikt Esposito aan in de zestien en scheidsrechter Delajod wijst meteen naar de stip. . Penalty! Anderlecht krijgt zowaar nog een penalty in de slotfase. Johnson tikt Esposito aan in de zestien en scheidsrechter Delajod wijst meteen naar de stip.

clock 87' tweede helft, minuut 87. Soucek in het zijnet. Benrahma blijft toch de man van de acties bij West Ham. Hij zet Debast simpel in de wind en legt goed af voor Soucek. Die besluit in één tijd in het zijnet. . Soucek in het zijnet Benrahma blijft toch de man van de acties bij West Ham. Hij zet Debast simpel in de wind en legt goed af voor Soucek. Die besluit in één tijd in het zijnet.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Areola ook door veldbestormer niet verrast. Areola ook door veldbestormer niet verrast

clock 81' tweede helft, minuut 81. Veldbestormer zorgt voor ophef. De match wordt even onderbroken door een veldbestormer. De stewards zijn er snel bij, ver raakt de onverlaat niet. . Veldbestormer zorgt voor ophef De match wordt even onderbroken door een veldbestormer. De stewards zijn er snel bij, ver raakt de onverlaat niet.

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Anderlecht, Lucas Stassin erin, Fábio Silva eruit wissel substitution out Fábio Silva substitution in Lucas Stassin

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Anderlecht, Wesley Hoedt erin, Hannes Delcroix eruit wissel substitution out Hannes Delcroix substitution in Wesley Hoedt

clock 79' tweede helft, minuut 79. Kan Stassin iets laten zien? Hoedt mag nog even meedoen bij Anderlecht, hij neemt de plaats in van Delcroix. Ook de 17-jarige debutant Stassin wordt nog tussen de lijnen gebracht, voor Silva is de match voorbij. . Kan Stassin iets laten zien? Hoedt mag nog even meedoen bij Anderlecht, hij neemt de plaats in van Delcroix. Ook de 17-jarige debutant Stassin wordt nog tussen de lijnen gebracht, voor Silva is de match voorbij.

clock 78' tweede helft, minuut 78. Scamacca komt net tekort. Scamacca laat zich een eerste keer zien sinds zijn invalbeurt. Fornals stuurt hem de zestien in, maar de Italiaan kan net niet goed genoeg bij de voorzet. Hier komt Anderlecht goed weg. . Scamacca komt net tekort Scamacca laat zich een eerste keer zien sinds zijn invalbeurt. Fornals stuurt hem de zestien in, maar de Italiaan kan net niet goed genoeg bij de voorzet. Hier komt Anderlecht goed weg.

clock 76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij West Ham United, Tomáš Soucek erin, Craig Dawson eruit wissel substitution out Craig Dawson substitution in Tomáš Soucek

clock 75' tweede helft, minuut 75. Dawson voelt toch de gevolgen van de botsing met ploegmaat Downes en wordt naar de kant gehaald. Soucek mag het slotkwartier volmaken. . Dawson voelt toch de gevolgen van de botsing met ploegmaat Downes en wordt naar de kant gehaald. Soucek mag het slotkwartier volmaken.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Esposito kopt naast. Eindelijk eens wat dreiging van Anderlecht. Murillo krult de bal goed voor doel en vindt het hoofd van Esposito. Die kopt van dichtbij naast. . Esposito kopt naast Eindelijk eens wat dreiging van Anderlecht. Murillo krult de bal goed voor doel en vindt het hoofd van Esposito. Die kopt van dichtbij naast.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Friendly fire bij West Ham. Friendly fire bij West Ham

clock 69' tweede helft, minuut 69. Silkeborg blijft maar scoren. Ongelukkige botsing tussen Downes en Dawson. Beide spelers liggen uitgeteld tegen de grasmat en hebben verzorging nodig. Intussen heeft Silkebord in Boekarest een 0-5-voorsprong te pakken. Ook qua doelpuntensaldo doen de Denen dus een uitstekende zaak. Anderlecht kwam vorige maand zelf niet verder dan een 0-0-gelijkspel bij FCSB. . Silkeborg blijft maar scoren Ongelukkige botsing tussen Downes en Dawson. Beide spelers liggen uitgeteld tegen de grasmat en hebben verzorging nodig.



Intussen heeft Silkebord in Boekarest een 0-5-voorsprong te pakken. Ook qua doelpuntensaldo doen de Denen dus een uitstekende zaak. Anderlecht kwam vorige maand zelf niet verder dan een 0-0-gelijkspel bij FCSB.

clock 68' tweede helft, minuut 68. Het is al een poos wachten op nieuw doelgevaar. Nu toch nog eens een prik van West Ham. Coufal vindt het hoofd van Benrahma, maar die kopt meters naast. . Het is al een poos wachten op nieuw doelgevaar. Nu toch nog eens een prik van West Ham. Coufal vindt het hoofd van Benrahma, maar die kopt meters naast.

clock 67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Anderlecht, Jan Vertonghen erin, Yari Verschaeren eruit wissel substitution out Yari Verschaeren substitution in Jan Vertonghen

clock 67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Anderlecht, Mario Stroeykens erin, Francis Amuzu eruit wissel substitution out Francis Amuzu substitution in Mario Stroeykens

clock 66' tweede helft, minuut 66. Boegeroep voor Vertonghen. Amuzu wordt dan toch naar de kant gehaald en ook voor Verschaeren is de wedstrijd voorbij. Mazzu dropt Stroeykens en Vertonghen in de ploeg. Die laatste krijgt als ex-speler van Tottenham meteen wat boegeroep over zich heen. . Boegeroep voor Vertonghen Amuzu wordt dan toch naar de kant gehaald en ook voor Verschaeren is de wedstrijd voorbij. Mazzu dropt Stroeykens en Vertonghen in de ploeg. Die laatste krijgt als ex-speler van Tottenham meteen wat boegeroep over zich heen.

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij West Ham United, Gianluca Scamacca erin, Jarrod Bowen eruit wissel substitution out Jarrod Bowen substitution in Gianluca Scamacca

clock 64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij West Ham United, Declan Rice erin, Aaron Cresswell eruit wissel substitution out Aaron Cresswell substitution in Declan Rice

clock 62' tweede helft, minuut 62. Dubbele wissel West Ham. Amuzu is weer opgelapt en kan blijven staan. Bij West Ham wordt er wel gewisseld. Cresswell en doelpuntenmaker Bowen worden naar de kant gehaald voor Rice en Scamacca. . Dubbele wissel West Ham Amuzu is weer opgelapt en kan blijven staan. Bij West Ham wordt er wel gewisseld. Cresswell en doelpuntenmaker Bowen worden naar de kant gehaald voor Rice en Scamacca.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Dringt zich al een tweede wissel op bij Anderlecht? Amuzu is geveld en heeft verzorging nodig. . Dringt zich al een tweede wissel op bij Anderlecht? Amuzu is geveld en heeft verzorging nodig.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Anderlecht, Noah Sadiki erin, Amadou Diawara eruit wissel substitution out Amadou Diawara substitution in Noah Sadiki

clock 61' Gele kaart voor Flynn Downes van West Ham United tijdens tweede helft, minuut 61 yellow card Flynn Downes West Ham United

clock 60' tweede helft, minuut 60. Felice Mazzu grijpt in en haalt Diawara naar de kant, na een alweer teleurstellende prestatie. Sadiki is zijn vervanger. . Felice Mazzu grijpt in en haalt Diawara naar de kant, na een alweer teleurstellende prestatie. Sadiki is zijn vervanger.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Anderlecht raakt niet aan de overzijde. Het is de vraag wanneer Felice Mazzu tot wisselen overgaat. Er zijn er wel een paar die daarvoor in aanmerking komen. Filip Joos. Anderlecht raakt niet aan de overzijde. Het is de vraag wanneer Felice Mazzu tot wisselen overgaat. Er zijn er wel een paar die daarvoor in aanmerking komen. Filip Joos

clock 53' tweede helft, minuut 53. N'Diaye voorkomt erger. Anderlecht blijft de kansen weggeven. Nu is het Debast die de bal zomaar inlevert. West Ham schakelt snel om en Benrahma biedt Fornals de 3-0 aan, maar N'Diaye kan zich nog in de baan van het schot gooien. . N'Diaye voorkomt erger Anderlecht blijft de kansen weggeven. Nu is het Debast die de bal zomaar inlevert. West Ham schakelt snel om en Benrahma biedt Fornals de 3-0 aan, maar N'Diaye kan zich nog in de baan van het schot gooien.

clock 53' tweede helft, minuut 53. N'Diaye voorkomt de 3-0 na weggever van Debast. N'Diaye voorkomt de 3-0 na weggever van Debast

clock 51' tweede helft, minuut 51. West Ham domineert. Anderlecht geeft niet meteen de indruk dat het een vuist kan maken in de tweede helft. West Ham domineert en gaat op zoek naar de 3-0. Coufal kan zich doorzetten in de zestien, Delcroix kan zijn voorzet nog net in hoekschop werken. . West Ham domineert Anderlecht geeft niet meteen de indruk dat het een vuist kan maken in de tweede helft. West Ham domineert en gaat op zoek naar de 3-0. Coufal kan zich doorzetten in de zestien, Delcroix kan zijn voorzet nog net in hoekschop werken.

clock 47' tweede helft, minuut 47. Silkeborg springt over Anderlecht. Slecht nieuws voor Anderlecht vanuit Boekarest. Daar leidt Silkeborg met 0-2 op het veld van FCSB. De Denen springen zo virtueel over paars-wit naar de tweede plaats in Groep B. . Silkeborg springt over Anderlecht Slecht nieuws voor Anderlecht vanuit Boekarest. Daar leidt Silkeborg met 0-2 op het veld van FCSB. De Denen springen zo virtueel over paars-wit naar de tweede plaats in Groep B.

clock 46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Geen wissels bij Anderlecht voor de start van de tweede helft. Dat is wel zo bij West Ham, daar neemt Fornals de plaats in van Paqueta. . 2e helft Geen wissels bij Anderlecht voor de start van de tweede helft. Dat is wel zo bij West Ham, daar neemt Fornals de plaats in van Paqueta.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:47 rust, 21 uur 47. Vervanging bij West Ham United, Pablo Fornals erin, Lucas Paquetá eruit wissel substitution out Lucas Paquetá substitution in Pablo Fornals

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. Anderlecht is voorlopig een maatje te klein voor West Ham. Het kijkt aan de rust tegen een 2-0-achterstand aan. Benrahma opende de scoorde met een fraaie vrije trap, Bowen zette de dominantie van de thuisploeg extra in de verf. . Rust Anderlecht is voorlopig een maatje te klein voor West Ham. Het kijkt aan de rust tegen een 2-0-achterstand aan. Benrahma opende de scoorde met een fraaie vrije trap, Bowen zette de dominantie van de thuisploeg extra in de verf.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. 2 minuten extra. De eerste helft krijgt nog een korte epiloog. West Ham heeft alles onder controle. . 2 minuten extra De eerste helft krijgt nog een korte epiloog. West Ham heeft alles onder controle.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Anderlecht versiert een nieuwe hoekschop. Ook nu leidt die niet tot een kans, Esposito levert de bal met een vreemde actie zomaar in. . Anderlecht versiert een nieuwe hoekschop. Ook nu leidt die niet tot een kans, Esposito levert de bal met een vreemde actie zomaar in.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Delcroix kan koppen op de corner, maar raakt de bal niet goed en mikt een eind naast. Anderlecht kan te weinig concreet doelgevaar creëren. . Delcroix kan koppen op de corner, maar raakt de bal niet goed en mikt een eind naast. Anderlecht kan te weinig concreet doelgevaar creëren.

clock 40' eerste helft, minuut 40. Esposito met een goed schot. Esposito met een goed schot

clock 40' Esposito zet Aréola aan het werk. Snelle omschakeling bij Anderlecht. Silva geeft de bal goed mee aan Esposito op links. De Italiaanse spits snijdt goed naar binnen en haalt uit. Aréola neemt het zekere voor het onzekere en duwt de bal in hoekschop. . eerste helft, minuut 40. crucial save Esposito zet Aréola aan het werk Snelle omschakeling bij Anderlecht. Silva geeft de bal goed mee aan Esposito op links. De Italiaanse spits snijdt goed naar binnen en haalt uit. Aréola neemt het zekere voor het onzekere en duwt de bal in hoekschop.

clock 37' Gele kaart voor Lucas Paquetá van West Ham United tijdens eerste helft, minuut 37 yellow card Lucas Paquetá West Ham United

clock 35' eerste helft, minuut 35. Verschaeren twee keer naast. Nu toch twee prikjes van Anderlecht, met twee keer Verschaeren in de hoofdrol. Eerst mikt hij op een voorzet van Amuzu een eind naast, kort daarna komt hij van dichtbij al wat dichter bij het doelkader. . Verschaeren twee keer naast Nu toch twee prikjes van Anderlecht, met twee keer Verschaeren in de hoofdrol. Eerst mikt hij op een voorzet van Amuzu een eind naast, kort daarna komt hij van dichtbij al wat dichter bij het doelkader.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Bowen laat de 3-0 liggen. West Ham snijdt wel erg makkelijk door de Anderlecht-defensie. Weer laat paars-wit zich ringeloren op zijn rechterflank. Cresswell brengt de bal van aan de achterlijn goed voor doel, maar gelukkig voor de bezoekers maait Bowen over de bal. . Bowen laat de 3-0 liggen West Ham snijdt wel erg makkelijk door de Anderlecht-defensie. Weer laat paars-wit zich ringeloren op zijn rechterflank. Cresswell brengt de bal van aan de achterlijn goed voor doel, maar gelukkig voor de bezoekers maait Bowen over de bal.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Te veel ruimte voor Bowen en die knalt de 2-0 binnen. Te veel ruimte voor Bowen en die knalt de 2-0 binnen

clock 31' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 31 door Jarrod Bowen van West Ham United. 2, 0. goal West Ham United Anderlecht einde 2 0

clock 30' eerste helft, minuut 30. Bowen deelt nieuwe tik uit. Anderlecht moet de wet van de sterkste ondergaan in het London Stadium. Bowen krijgt in de zestien veel te veel ruimte en wordt makkelijk gevonden door Emerson. Even de bal controleren en dan knallen, Van Crombrugge blijft kansloos achter. . Bowen deelt nieuwe tik uit Anderlecht moet de wet van de sterkste ondergaan in het London Stadium. Bowen krijgt in de zestien veel te veel ruimte en wordt makkelijk gevonden door Emerson. Even de bal controleren en dan knallen, Van Crombrugge blijft kansloos achter.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Anderlecht slaagt er voorlopig niet in om er voetballend uit te komen. Het gaat voortdurend lateraal. Filip Joos. Anderlecht slaagt er voorlopig niet in om er voetballend uit te komen. Het gaat voortdurend lateraal. Filip Joos

clock 28' eerste helft, minuut 28. Bowen botst op Van Crombrugge. Bowen duikt plots alleen op voor Van Crombrugge op een knappe, lage voorzet, maar hij besluit pal op de doelman. Opnieuw was er gevlagd en gefloten voor buitenspel. . Bowen botst op Van Crombrugge Bowen duikt plots alleen op voor Van Crombrugge op een knappe, lage voorzet, maar hij besluit pal op de doelman. Opnieuw was er gevlagd en gefloten voor buitenspel.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Vervanging bij West Ham United, Craig Dawson erin, Angelo Ogbonna eruit wissel substitution out Angelo Ogbonna substitution in Craig Dawson

clock 21' Exit Ogbonna. Het is meteen einde wedstrijd voor Ogbonna. Hij moet geblesseerd naar de kant, Dawson is zijn vervanger. . eerste helft, minuut 21. injury Exit Ogbonna Het is meteen einde wedstrijd voor Ogbonna. Hij moet geblesseerd naar de kant, Dawson is zijn vervanger.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Ogbonna is er even bij gaan zitten. Hij heeft verzorging nodig, de wedstrijd wordt even onderbroken. . Ogbonna is er even bij gaan zitten. Hij heeft verzorging nodig, de wedstrijd wordt even onderbroken.

clock 21' Einde wedstrijd voor Ogbonna. eerste helft, minuut 21. Einde wedstrijd voor Ogbonna

clock 20' eerste helft, minuut 20. Anderlecht heeft het nu moeilijk en ondergaat het spel. West Ham drukt het gaspedaal nu even in. Filip Joos. Anderlecht heeft het nu moeilijk en ondergaat het spel. West Ham drukt het gaspedaal nu even in. Filip Joos

clock 19' eerste helft, minuut 19. Knappe combinatie van West Ham, maar Paqueta staat buitenspel. Knappe combinatie van West Ham, maar Paqueta staat buitenspel

clock 18' Paqueta niet voorbij Van Crombrugge. Snelle combinatie bij West Ham. Benrahma brengt Paqueta alleen voor Van Crombrugge, maar de doelman staat pal op het schot. Bovendien is er terecht gevlagd en gefloten voor buitenspel van Paqueta. . eerste helft, minuut 18. offside Paqueta niet voorbij Van Crombrugge Snelle combinatie bij West Ham. Benrahma brengt Paqueta alleen voor Van Crombrugge, maar de doelman staat pal op het schot. Bovendien is er terecht gevlagd en gefloten voor buitenspel van Paqueta.

clock 17' Silva test Aréola. Daar is de reactie van Anderlecht. Silva haalt vanaf de rand van de zestien stevig uit, maar ook recht in de handen van Aréola. . eerste helft, minuut 17. crucial save Silva test Aréola Daar is de reactie van Anderlecht. Silva haalt vanaf de rand van de zestien stevig uit, maar ook recht in de handen van Aréola.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Benrahma scoort met een heerlijke vrije trap. Benrahma scoort met een heerlijke vrije trap

clock 15' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 15 door Said Benrahma van West Ham United. 1, 0. goal West Ham United Anderlecht einde 1 0

clock 14' eerste helft, minuut 14. Benrahma opent de score! Na Cresswell is het nu Benrahma die de vrije trap mag nemen voor West Ham. De Algerijn doet dat uitstekend, hij mikt de bal in het hoekje, buiten het bereik van Van Crombrugge. Anderlecht moet achtervolgen. . Benrahma opent de score! Na Cresswell is het nu Benrahma die de vrije trap mag nemen voor West Ham. De Algerijn doet dat uitstekend, hij mikt de bal in het hoekje, buiten het bereik van Van Crombrugge. Anderlecht moet achtervolgen.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Diawara haalt Benrahma onderuit aan het halve maantje. Weer een vrije trap voor de thuisploeg op een interessante plek. . Diawara haalt Benrahma onderuit aan het halve maantje. Weer een vrije trap voor de thuisploeg op een interessante plek.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Cresswell neemt de vrije trap voor zijn rekening, maar hij krult de bal toch nog een eind over de lat. . Cresswell neemt de vrije trap voor zijn rekening, maar hij krult de bal toch nog een eind over de lat.

clock 10' Gele kaart voor Kristian Arnstad van Anderlecht tijdens eerste helft, minuut 10 yellow card Kristian Arnstad Anderlecht

clock 9' eerste helft, minuut 9. Geel voor Arnstad. Arnstad loopt al vroeg tegen een gele kaart aan. Hij gaat te fel aan de schouder van Bowen hangen en wordt terecht bestraft. West Ham houdt er ook een vrije trap net buiten de zestien aan over. . Geel voor Arnstad Arnstad loopt al vroeg tegen een gele kaart aan. Hij gaat te fel aan de schouder van Bowen hangen en wordt terecht bestraft. West Ham houdt er ook een vrije trap net buiten de zestien aan over.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Geen verkeerd begin van Anderlecht hier in Londen. Helemaal in het begin was het initiatief voor West Ham, maar Anderlecht heeft daar uitstekend op gereageerd. Filip Joos. Geen verkeerd begin van Anderlecht hier in Londen. Helemaal in het begin was het initiatief voor West Ham, maar Anderlecht heeft daar uitstekend op gereageerd. Filip Joos

clock 6' eerste helft, minuut 6. Snelle counter van West Ham na balverlies bij Anderlecht. Paqueta rukt centraal op, maar vindt geen afspeelpunt. Dan maar zelf knallen, maar zijn schot wordt nog gedevieerd door Delcroix, makkelijke vangbal voor Van Crombrugge. . Snelle counter van West Ham na balverlies bij Anderlecht. Paqueta rukt centraal op, maar vindt geen afspeelpunt. Dan maar zelf knallen, maar zijn schot wordt nog gedevieerd door Delcroix, makkelijke vangbal voor Van Crombrugge.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Anderlecht laat de bal goed van voet tot voet gaan. West Ham kijkt toe, de thuisploeg lijkt niet van plan om paars-wit meteen bij de keel te grijpen. . Anderlecht laat de bal goed van voet tot voet gaan. West Ham kijkt toe, de thuisploeg lijkt niet van plan om paars-wit meteen bij de keel te grijpen.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 21:02 eerste helft, 21 uur 02. Aftrap. Fabio Silva trapt de wedstrijd tegen West Ham op gang. Kan Anderlecht iets rapen in het London Stadium? . Aftrap Fabio Silva trapt de wedstrijd tegen West Ham op gang. Kan Anderlecht iets rapen in het London Stadium?

clock 20:51 vooraf, 20 uur 51. Opletten voor Scamacca. Gianluca Scamacca smeerde Anderlecht vorige week in de slotfase nog een nederlaag aan. De Italiaan is duidelijk in vorm, want hij trof raak in zijn laatste drie wedstrijden. Tegen Wolverhampton pikte hij een goaltje mee en ook afgelopen zondag tegen Fulham trof hij raak. Wordt het vanavond vier op een rij? . Opletten voor Scamacca Gianluca Scamacca smeerde Anderlecht vorige week in de slotfase nog een nederlaag aan. De Italiaan is duidelijk in vorm, want hij trof raak in zijn laatste drie wedstrijden. Tegen Wolverhampton pikte hij een goaltje mee en ook afgelopen zondag tegen Fulham trof hij raak. Wordt het vanavond vier op een rij?

clock 20:46 vooraf, 20 uur 46. We gaan proberen de lijn door te trekken van de tweede helft van zondag. We hebben daar goede dingen gezien en het moraal zit goed. Ik heb ervoor gekozen om dezelfde spelers te zetten. Esposito krijgt een nieuwe kans, Stroeykens is wat vermoeid en we willen geen risico's nemen. Felice Mazzu. We gaan proberen de lijn door te trekken van de tweede helft van zondag. We hebben daar goede dingen gezien en het moraal zit goed. Ik heb ervoor gekozen om dezelfde spelers te zetten. Esposito krijgt een nieuwe kans, Stroeykens is wat vermoeid en we willen geen risico's nemen. Felice Mazzu

clock 20:43 vooraf, 20 uur 43. Foutloos parcours voor West Ham. West Ham liet nog geen steken vallen in deze groepsfase. Drie wedstrijden leverden drie overwinningen op. Enkel Villarreal en AZ doen even goed in deze campagne. Wel opvallend, zowel tegen FCSB als Silkeborg kwam West Ham eerst op achterstand, om vervolgens drie keer te scoren. Op bezoek bij Anderlecht kon West Ham voor het eerst de nul houden. . Foutloos parcours voor West Ham West Ham liet nog geen steken vallen in deze groepsfase. Drie wedstrijden leverden drie overwinningen op. Enkel Villarreal en AZ doen even goed in deze campagne.



Wel opvallend, zowel tegen FCSB als Silkeborg kwam West Ham eerst op achterstand, om vervolgens drie keer te scoren. Op bezoek bij Anderlecht kon West Ham voor het eerst de nul houden.

clock 20:36 vooraf, 20 uur 36. 1 gemaakte goal, 1 tegengoal. Anderlecht kon in drie groepswedstrijden nog maar 1 keer scoren, Fabio Silva zorgde op de openingsspeeldag voor de zuinige zege tegen Silkeborg. Zowel tegen FCSB als West Ham vond paars-wit, mede door een gebrek aan efficiëntie, de weg naar doel niet. Met slechts één tegengoal kan Anderlecht defensief wel fraaie cijfers voorleggen. . 1 gemaakte goal, 1 tegengoal Anderlecht kon in drie groepswedstrijden nog maar 1 keer scoren, Fabio Silva zorgde op de openingsspeeldag voor de zuinige zege tegen Silkeborg. Zowel tegen FCSB als West Ham vond paars-wit, mede door een gebrek aan efficiëntie, de weg naar doel niet. Met slechts één tegengoal kan Anderlecht defensief wel fraaie cijfers voorleggen.

clock 20:28 Vindt Fabio Silva de weg naar doel in het London Stadium? vooraf, 20 uur 28. Vindt Fabio Silva de weg naar doel in het London Stadium?

clock 20:27 vooraf, 20 uur 27. West Ham in winning mood. West Ham beleeft een moeilijk seizoen in de Premier League. Na 9 speeldagen staat de Londense club pas 13e, op ruim 14 punten van leider Arsenal. De voorbije 2 competitiewedstrijden pakte het wel 6 op 6 tegen Wolverhampton en Fulham. Met ook de Europese winst tegen Anderlecht tussendoor zit West Ham dus in de winning mood. Een nieuwe overwinning tegen Anderlecht levert de Londenaars een ticket op voor de 1/8e finales van de Conference League. . West Ham in winning mood West Ham beleeft een moeilijk seizoen in de Premier League. Na 9 speeldagen staat de Londense club pas 13e, op ruim 14 punten van leider Arsenal. De voorbije 2 competitiewedstrijden pakte het wel 6 op 6 tegen Wolverhampton en Fulham.



Met ook de Europese winst tegen Anderlecht tussendoor zit West Ham dus in de winning mood. Een nieuwe overwinning tegen Anderlecht levert de Londenaars een ticket op voor de 1/8e finales van de Conference League.

clock 20:20 vooraf, 20 uur 20. Twee wissels bij West Ham. Bij West Ham zien we nagenoeg zelfde startelf als vorige week in het Lotto Park. David Moyes voert twee wissels door: Antonio en Dawson maken plaats voor Paqueta en Cresswell. . Twee wissels bij West Ham Bij West Ham zien we nagenoeg zelfde startelf als vorige week in het Lotto Park. David Moyes voert twee wissels door: Antonio en Dawson maken plaats voor Paqueta en Cresswell.

clock 20:07 vooraf, 20 uur 07. Anderlecht zónder Hoedt en mét Esposito. Felice Mazzu kiest vanavond net als in de tweede helft tegen KV Mechelen voor een 4-4-2-opstelling zonder Wesley Hoedt. De Nederlander moet vrede nemen met een plaats op de bank. Het defensieve kwartet wordt gevormd door Debast, Delcroix, N'Diaye en Murillo. Vooraan krijgt Esposito zowaar nog eens zijn kans, voor het eerst in een maand staat de Italiaan aan de aftrap. Hij moet samen met spitsbroeder Silva voor gevaar zorgen. . Anderlecht zónder Hoedt en mét Esposito Felice Mazzu kiest vanavond net als in de tweede helft tegen KV Mechelen voor een 4-4-2-opstelling zonder Wesley Hoedt. De Nederlander moet vrede nemen met een plaats op de bank. Het defensieve kwartet wordt gevormd door Debast, Delcroix, N'Diaye en Murillo.



Vooraan krijgt Esposito zowaar nog eens zijn kans, voor het eerst in een maand staat de Italiaan aan de aftrap. Hij moet samen met spitsbroeder Silva voor gevaar zorgen.

clock 20:06 vooraf, 20 uur 06.

clock 20:06 vooraf, 20 uur 06.

clock 09:02 vooraf, 09 uur 02. "We moeten op mentaliteit van tegen Mechelen verder bouwen". Na een moeilijke periode wil Anderlecht-coach Felice Mazzu een vervolg breien aan de 1-3-zege van afgelopen weekend tegen KV Mechelen. "We moeten het positieve van de tweede helft onthouden, en op die mentaliteit verder bouwen", zei Mazzu. "Doorgaan in de Conference League zou bovendien betekenen dat we meer matchen hebben en dus meer spelers minuten zouden kunnen geven." Marco Kana, Majeed Ashimeru, Julien Duranville en Lior Refaelov zijn niet inzetbaar. Jan Vertonghen is er na zijn ziekte wel weer bij, al is het afwachten of hij aan de aftrap zal staan. "Jan was erg vermoeid na zijn ziekte, ik denk niet dat hij beide wedstrijden van deze week zal kunnen starten", vertelde Mazzu. . "We moeten op mentaliteit van tegen Mechelen verder bouwen" Na een moeilijke periode wil Anderlecht-coach Felice Mazzu een vervolg breien aan de 1-3-zege van afgelopen weekend tegen KV Mechelen. "We moeten het positieve van de tweede helft onthouden, en op die mentaliteit verder bouwen", zei Mazzu.



"Doorgaan in de Conference League zou bovendien betekenen dat we meer matchen hebben en dus meer spelers minuten zouden kunnen geven."



Marco Kana, Majeed Ashimeru, Julien Duranville en Lior Refaelov zijn niet inzetbaar. Jan Vertonghen is er na zijn ziekte wel weer bij, al is het afwachten of hij aan de aftrap zal staan. "Jan was erg vermoeid na zijn ziekte, ik denk niet dat hij beide wedstrijden van deze week zal kunnen starten", vertelde Mazzu.

clock 08:57 vooraf, 08 uur 57.

clock 08:57 - Vooraf Vooraf, 08 uur 57

clock Opstelling West Ham United. Alphonse Aréola, Vladimír Coufal, Ben Johnson, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell, Manuel Lanzini, Flynn Downes, Emerson Palmieri, Lucas Paquetá, Jarrod Bowen, Said Benrahma Opstelling West Ham United Alphonse Aréola, Vladimír Coufal, Ben Johnson, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell, Manuel Lanzini, Flynn Downes, Emerson Palmieri, Lucas Paquetá, Jarrod Bowen, Said Benrahma

clock Opstelling Anderlecht. Hendrik Van Crombrugge, Zeno Debast, Hannes Delcroix, Moussa Ndiaye, Michael Murillo, Kristian Arnstad, Amadou Diawara, Yari Verschaeren, Francis Amuzu, Fábio Silva, Sebastiano Esposito Opstelling Anderlecht Hendrik Van Crombrugge, Zeno Debast, Hannes Delcroix, Moussa Ndiaye, Michael Murillo, Kristian Arnstad, Amadou Diawara, Yari Verschaeren, Francis Amuzu, Fábio Silva, Sebastiano Esposito