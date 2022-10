Anderlecht ondergaat wet van de sterkste tegen West Ham en verliest in Londen

West Ham - Anderlecht in een notendop:

West Ham overklast tandeloos Anderlecht

Felice Mazzu wou tegen West Ham de goede lijn doortrekken van de tweede helft bij KV Mechelen. De Anderlecht-coach koos dus opnieuw voor een 4-4-2-opstelling, zónder de fel bekritiseerde Hoedt. Esposito stond na ruim een maand nog eens aan de aftrap. Stroeykens, met twee goals nog de reddende engel tegen KV Mechelen, kreeg rust. Anderlecht begon niet onaardig in het London Stadium, maar kon een vroege tegengoal toch niet vermijden. Op het kwartier gaf Diawara met een onnodige fout op Benrahma een vrije trap weg aan het halve maantje. Silva was de enige die sprong in het paars-witte muurtje en zo kon Benrahma de bal over de muur en buiten het bereik van Van Crombrugge krullen: 1-0. Anderlecht kwam er voetballend niet uit, terwijl West Ham het gaspedaal induwde. Een kwartier na de openingstreffer resulteerde dat in een nieuwe tik voor paars-wit. Bowen kreeg te veel ruimte in de zestien en werd zo makkelijk gevonden door Emerson. Aannemen, even goedleggen en knallen. Het kon allemaal en Van Crombrugge bleef weer kansloos achter.

Late penaltygoal voor Esposito

Anderlecht bleef ook na de rust in hetzelfde bedje ziek en dus kansen weggeven. Na balverlies van Debast bood Benrahma invaller Fornals een reuzenkans aan, maar N'Diaye gooide zich nog in de baan van het schot.



Veel had de tweede helft niet meer om het lijf. Niet het voetbal, maar schermutselingen in het bezoekersvak en een veldbestormer trokken helaas de aandacht. In de slotfase dwong Esposito zowaar nog een penalty af voor Anderlecht en de Italiaan zette die ook feilloos om.



Meer dan een doekje voor het bloeden was het niet voor paars-wit, dat bovendien slecht nieuws kreeg uit Boekarest. Silkeborg boekte daar een ruime 0-5-overwinning bij FCSB en zo springen de Denen over Anderlecht naar de tweede plaats in Groep B.