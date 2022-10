West Ham-aanvoerder Declan Rice: "Anderlecht is een topclub, het wordt moeilijk"

Op dit moment zijn Anderlecht en wij de teams met het meeste punten. Maar we spelen nu tweemaal tegen elkaar op een week tijd, dat kan veel veranderen in onze groep

vooraf, 20 uur 52. Op dit moment zijn Anderlecht en wij de teams met het meeste punten. Maar we spelen nu tweemaal tegen elkaar op een week tijd, dat kan veel veranderen in onze groep. West Ham-coach David Moyes.

Anderlecht is een Europese topclub. Bij de loting wisten we dat dit een moeilijke wedstrijd zou worden

vooraf, 20 uur 47. Anderlecht is een Europese topclub. Bij de loting wisten we dat dit een moeilijke wedstrijd zou worden. Declan Rice.

clock 20:44

vooraf, 20 uur 44. West Ham-sterspeler vol lof over RSCA. West Ham zakt donderdag als groepsleider af naar Brussel? Declan Rice, aanvoerder en draaischijf bij West Ham en Engels international, prak op de persbabbel alvast vol respect over de Belgische recordkampioen. "Anderlecht is een Europese topclub", vertelde Rice. "We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden toen we in dezelfde groep werden ingedeeld. Ze hebben een aantal uitstekende spelers, zoals Jan Vertonghen." "Josh Cullen (opgeleid bij West Ham, nu bij Burnley) heeft hier gevoetbald. Hij had een geweldige ervaring en zegt veel goede dingen over deze club. Er zal morgen een geweldige sfeer hangen, het wordt een goede wedstrijd. We willen doorstoten uit deze groep en kijken uit naar de wedstrijd." .