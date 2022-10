Anderlecht huldigt Remco Evenepoel voor duel met West Ham: "Kind van het paars-witte huis"

clock 19:49

vooraf, 19 uur 49. Evenepoel in de bloemetjes. Wereldkampioen en Vuelta-eindwinnaar Remco Evenepoel zal voor de aftrap in de bloemetjes gezet worden. Evenepoel voetbalde in zijn jeugd voor Anderlecht en heeft nog steeds een nauwe band met de Brusselse club. "Remco, een kind van het paars-witte huis, zal voor de aftrap op het veld gehuldigd worden", klinkt het bij RSCA. .