LIVE: Anderlecht mag niet mopperen over 0-0 bij de rust, Fabio Silva vergeet te scoren

Anderlecht zit tegenwoordig in de hoek waar de klappen vallen. In de Conference League won RSCA wel zijn eerste match, in Boekarest gaat het op zoek naar 6 op 6. Met FCSB wacht een voormalige Europese topclub. Kan paars-wit de zorgen van zich afspelen? Volg het op deze pagina met updates of op Radio 1. Aftrap om 21u.