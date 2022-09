LIVE (21u): Mazzu rekent op Vertonghen, Arnstad en Kana op bezoek bij FCSB, Verschaeren naar de bank

clock 20:14 vooraf, 20 uur 14. Mazzu: "We moeten de knop snel omdraaien en de fighting spirit terugvinden.". "We moeten de knop snel omdraaien en de fighting spirit terugvinden. Het ligt niet aan een tekort aan motivatie, maar wel aan vertrouwen." "Hoedt is goed op training, hij is heel ervaren en ik heb veel met hem gepraat. Ik behoud het vertrouwen in hem. Verschaeren zijn prestatie tegen Westerlo was niet zo goed, ik geloof dat Arnstad wat meer spierkracht op het middenveld brengt." . Mazzu: "We moeten de knop snel omdraaien en de fighting spirit terugvinden." "We moeten de knop snel omdraaien en de fighting spirit terugvinden. Het ligt niet aan een tekort aan motivatie, maar wel aan vertrouwen." "Hoedt is goed op training, hij is heel ervaren en ik heb veel met hem gepraat. Ik behoud het vertrouwen in hem. Verschaeren zijn prestatie tegen Westerlo was niet zo goed, ik geloof dat Arnstad wat meer spierkracht op het middenveld brengt."

Tegen voormalige Europese topclub FCSB, beter bekend als Steaua Boekarest, is niet in vorm in Roemeense competitie. Het staat er op een 13e plaats (van 16) en kon nog maar één wedstrijd (op 8) winnen. Op de openingswedstrijd in de Conference League verloor het met 3-1 bij West Ham. Anderlecht wil het verlies bij Westerlo doorspoelen met een overwinning bij FCSB, maar is gewaarschuwd, want in de laatste 5 wedstrijden tegen Steaua Boekarest, kon het maar 1 keer winnen. De laatste confrontaties dateren uit 1994. In die tijd was Steau Boekarest wel een Europese topclub, het won in 1986 de Europacup I.

clock 19:42 Anderlecht speelt vanavond in de Arena Nationala, in Boekarest. Een fraai stadion met een capaciteit van meer dan 55.000 toeschouwers. vooraf, 19 uur 42. Anderlecht speelt vanavond in de Arena Nationala, in Boekarest. Een fraai stadion met een capaciteit van meer dan 55.000 toeschouwers.

clock 19:42 De opstelling van Anderlecht:. vooraf, 19 uur 42. De opstelling van Anderlecht:

clock 19:36 vooraf, 19 uur 36. Anderlecht met Vertonghen, Arnstad en Kana. Felice Mazzu kiest voor Vertonghen naast Hoedt in de verdediging. Verschaeren verhuist naar de bank, de jonge Arnstad komt in de plaats en Kana vervangt de geblesseerde Diawara. . Anderlecht met Vertonghen, Arnstad en Kana Felice Mazzu kiest voor Vertonghen naast Hoedt in de verdediging. Verschaeren verhuist naar de bank, de jonge Arnstad komt in de plaats en Kana vervangt de geblesseerde Diawara.

clock 19:33 De opstelling van FCSB:. vooraf, 19 uur 33. De opstelling van FCSB:

clock 07:39 vooraf, 07 uur 39. Conference League Transfers regelde hij ooit vanuit de cel: Anderlecht treft straks schandaalvoorzitter van FCSB

clock 19:09 vooraf, 19 uur 09. Felice Mazzu bestudeert zijn selectie op training in Roemenië.

"Verstandhouding met de spelersgroep is goed" Na de zeperd tegen Westerlo werd de spelersgroep toegesproken door preses Wouter Vandenhaute. "Hij hield een positief discours", vertelt Felice Mazzu over die interventie van het bestuur. "Het was een aanmoedigende en ondersteunende boodschap." "Dit is geen makkelijke periode: we hebben weinig punten, er is ontevredenheid en de berichtgeving is negatief." "Maar we moeten hier samen uit geraken en ik vind de verstandhouding met de spelersgroep goed. Op een bepaald moment zal het tij keren."

Er moet vooral op mentaal vlak iets veranderen. De angst moet uit deze groep en we werken aan de agressiviteit. Felice Mazzu (coach Anderlecht)

Felice Mazzu: "Angst om iets te ondernemen" Anderlecht is met flink wat druk op de ketel naar Roemenië afgereisd voor zijn tweede groepsmatch in de Conference League. Paars-wit won vorige week zijn opener, maar dat was weinig overtuigend. En in de competitie stapelt het de nederlagen en belabberde prestaties op. "We waren goed begonnen aan het seizoen met nieuwe ideeën en een nieuw systeem. Er leek continuïteit in onze prestaties te zitten", legt Felice Mazzu uit. "We moeten niet de klemtoon leggen op het systeem of individuen, we moeten ook denken aan het mentale. In deze jonge groep volstaat iets kleins om het vertrouwen te verliezen. Er is een déclic nodig, want er is angst om iets te ondernemen."

clock Opstelling FCSB. Stefan Tarnovanu, Valentin Cretu, Dawa, Joonas Tamm, Alexandru Pantea, Razvan Oaida, Malcom Edjouma, Darius Olaru, David Miculescu, Bogdan Rusu, Octavian George Popescu Opstelling FCSB Stefan Tarnovanu, Valentin Cretu, Dawa, Joonas Tamm, Alexandru Pantea, Razvan Oaida, Malcom Edjouma, Darius Olaru, David Miculescu, Bogdan Rusu, Octavian George Popescu

clock Opstelling Anderlecht. Hendrik Van Crombrugge, Zeno Debast, Wesley Hoedt, Jan Vertonghen, Michael Murillo, Kristian Arnstad, Marco Kana, Majeed Ashimeru, Francis Amuzu, Fábio Silva, Lior Refaelov Opstelling Anderlecht Hendrik Van Crombrugge, Zeno Debast, Wesley Hoedt, Jan Vertonghen, Michael Murillo, Kristian Arnstad, Marco Kana, Majeed Ashimeru, Francis Amuzu, Fábio Silva, Lior Refaelov