Felice Mazzu voor Europese match in Boekarest: "Angst moet uit deze groep"

vooraf, 19 uur 03. "Verstandhouding met de spelersgroep is goed". Na de zeperd tegen Westerlo werd de spelersgroep toegesproken door preses Wouter Vandenhaute. "Hij hield een positief discours", vertelt Felice Mazzu over die interventie van het bestuur. "Het was een aanmoedigende en ondersteunende boodschap." "Dit is geen makkelijke periode: we hebben weinig punten, er is ontevredenheid en de berichtgeving is negatief." "Maar we moeten hier samen uit geraken en ik vind de verstandhouding met de spelersgroep goed. Op een bepaald moment zal het tij keren." .

vooraf, 18 uur 59. Felice Mazzu: "Angst om iets te ondernemen". Anderlecht is met flink wat druk op de ketel naar Roemenië afgereisd voor zijn tweede groepsmatch in de Conference League. Paars-wit won vorige week zijn opener, maar dat was weinig overtuigend. En in de competitie stapelt het de nederlagen en belabberde prestaties op. "We waren goed begonnen aan het seizoen met nieuwe ideeën en een nieuw systeem. Er leek continuïteit in onze prestaties te zitten", legt Felice Mazzu uit. "We moeten niet de klemtoon leggen op het systeem of individuen, we moeten ook denken aan het mentale. In deze jonge groep volstaat iets kleins om het vertrouwen te verliezen. Er is een déclic nodig, want er is angst om iets te ondernemen." .